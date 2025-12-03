ءتورت وڭىردە وبلىستىق جانە رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار جولدار جابىلدى
استانا. KAZINFORM - اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى قوستاناي جانە پاۆلودار وبلىستارىندا وبلىستىق ماڭىزى بار 2 اۆتوجول، اقتوبە، قىزىلوردا جانە پاۆلودار وبلىستارىندا رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوجولداردىڭ 3 ۋچاسكەسىندە اۆتوكولىكتىڭ بارلىق تۇرلەرى ءۇشىن قوزعالىس جابىق. بۇل تۋرالى توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى حابارلادى.
اقتوبە وبلىسى:
«ر ف شەكاراسى- اقتوبە- قىزىلوردا- الماتى- ق ح ر شەكاراسى»؛
قىزىلوردا وبلىسى:
ر ف شەكاراسى- مارتوك- اقتوبە- قارابۇتاق- قىزىلوردا- شىمكەنت- تاراز- قورداي- الماتى- حورگوس- ق ح ر شەكاراسى»؛
پاۆلودار وبلىسى:
«پاۆلودار- شارباقتى- ر ف شەكاراسى».
سونداي-اق حابارلامادا ت ج م قاۋىپسىزدىك شارالارىن ساقتاۋعا كەڭەس بەردى.
«داۋىلدى ەسكەرتۋ جاريالاعان كەزدە، اسىرەسە قاراڭعى ۋاقىتتا الىس جەرلەرگە ساپارعا شىعۋدان باس تارتىپ، جاياۋ جۇرۋدەن اۋلاق بولىڭىزدار. اۋا-رايى جاعدايى مەن اۆتوجولدارداعى كولىك قوزعالىسىنىڭ شەكتەۋلەرى تۋرالى اقپاراتتى باقىلاڭىزدار»، دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەيىك، سينوپتيكتەر 3-جەلتوقساندا اۋا رايى كۇرت وزگەرەتىنىن ەسكەرتكەن ەدى.
بۇعان دەيىن 2-جەلتوقسان كۇنى ەلىمىزدىڭ ەكى وڭىرىندە كولىك قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويىلعانىن جازدىق.