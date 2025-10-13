ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    12:41, 13 - قازان 2025 | GMT +5

    ءتورت تيتۋلدى يەلەنۋ كەرەك: جانىبەك ءالىمحان ۇلى سپورتتاعى ماقساتىن ايتتى

    استانا. قازاقپارات - WBO/IBF ورتا سالماقتاعى الەم چەمپيونى جانىبەك ءالىمحان ۇلى جەلىدەگى پاراقشاسىنا الداعى جەكپە-جەگى جايىندا جازبا جاريالادى.

    Жәнібек Әлімханұлы
    Фото: Нұрғали Жұмағазы

    - ناعىز چەمپيون ءتورت تيتۋلدىڭ ءبارىن يەلەنۋگە ۇمتىلۋى كەرەك! ەگەر سەندە 1-2 عانا بەلبەۋ بولسا، دەمەك سالماعىڭدا باسقا دا چەمپيوندار ءالى بار دەگەن ءسوز.

    چەمپيون ەشقانداي تيتۋلدى وزگەگە قالدىرماي، بارلىعىن جيناۋعا تىرىسۋى كەرەك! چەمپيوندىق ۇستانىم وسىنداي بولۋ شارت دەپ ەسەپتەيمىن، - دەپ جازدى ول.

    شەتەلدىك اقپارات كوزدەرىنىڭ دەرەگىنشە، Kazakh style اتانعان بىلعارى قولعاپ شەبەرى 6-جەلتوقساندا WBA بەلبەۋىن جەڭىپ الۋ ءۇشىن كۋبالىق ەريسلاندي لارومەن قولعاپ تۇيىستىرەدى.

    ايتا كەتەيىك، قازىرگى ۋاقىتتا جانىبەك ا ق ش- تا الداعى ايقاسىنا دايىندىعىن باستاپ كەتتى. ول جەكپە-جەكتىڭ ءساتتى وتەتىنىنە تولىق سەنىمدى ەكەنىن جەتكىزدى.

    تەگ:
    سپورت
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
