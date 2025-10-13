ءتورت تيتۋلدى يەلەنۋ كەرەك: جانىبەك ءالىمحان ۇلى سپورتتاعى ماقساتىن ايتتى
استانا. قازاقپارات - WBO/IBF ورتا سالماقتاعى الەم چەمپيونى جانىبەك ءالىمحان ۇلى جەلىدەگى پاراقشاسىنا الداعى جەكپە-جەگى جايىندا جازبا جاريالادى.
- ناعىز چەمپيون ءتورت تيتۋلدىڭ ءبارىن يەلەنۋگە ۇمتىلۋى كەرەك! ەگەر سەندە 1-2 عانا بەلبەۋ بولسا، دەمەك سالماعىڭدا باسقا دا چەمپيوندار ءالى بار دەگەن ءسوز.
چەمپيون ەشقانداي تيتۋلدى وزگەگە قالدىرماي، بارلىعىن جيناۋعا تىرىسۋى كەرەك! چەمپيوندىق ۇستانىم وسىنداي بولۋ شارت دەپ ەسەپتەيمىن، - دەپ جازدى ول.
شەتەلدىك اقپارات كوزدەرىنىڭ دەرەگىنشە، Kazakh style اتانعان بىلعارى قولعاپ شەبەرى 6-جەلتوقساندا WBA بەلبەۋىن جەڭىپ الۋ ءۇشىن كۋبالىق ەريسلاندي لارومەن قولعاپ تۇيىستىرەدى.
ايتا كەتەيىك، قازىرگى ۋاقىتتا جانىبەك ا ق ش- تا الداعى ايقاسىنا دايىندىعىن باستاپ كەتتى. ول جەكپە-جەكتىڭ ءساتتى وتەتىنىنە تولىق سەنىمدى ەكەنىن جەتكىزدى.