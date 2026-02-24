ءتورت قازاقستاندىق تەننيسشى العاش رەت الەمدىك رەيتينگتىڭ توپ-10 قاتارىنا ەندى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق تەننيس تاريحىندا تۇڭعىش رەت ەلىمىزدىڭ ءتورت وكىلى قازاقستاندىق تەننيس مەكتەبىنىڭ تۇراقتى ىلگەرىلەۋىن جانە سپورتتى دامىتۋ بويىنشا جۇيەلى جۇمىستى راستاي وتىرىپ، الەمدىك رەيتينگتەردىڭ توپ-10 قاتارىنا ەندى.
ايەلدەر قۇراماسىنىڭ كوشباسشىسى ەلەنا رىباكينا جوعارى ساناتتاعى تۋرنيرلەردە ناتيجەلەرىن كورسەتۋدى جالعاستىرا وتىرىپ، WTA رەيتينگىنىڭ 3-قاتارىندا تۇراقتى ورىن الادى. بيىلعى جىل ونىڭ Australian Open-دەگى جارقىن جەڭىسىنەن باستالدى، وندا ول فينالدا الەمنىڭ العاشقى راكەتكاسى ارينا سوبولەنكونى (بەلارۋس) سەنىمدى تۇردە جەڭدى 6:4، 4:6، 6:4.
الەكساندر بۋبليك ATP رەيتينگىنىڭ 10-پوزيتسياسىندا زاماناۋي تەننيستىڭ ەڭ جارقىن ويىنشىلارىنىڭ ءبىرى مارتەبەسىن راستايدى.
جۇپتىق رازريادتا اننا دانيلينا ايتارلىقتاي جەتىستىككە جەتتى، WTA doubles رەيتينگىندە 6-ورىنعا يە بولىپ، قازاقستاننىڭ الەمدىك جۇپتىق تەننيستەگى پوزيتسياسىن نىعايتتى. بۇل اننانىڭ مانسابىنداعى رەكوردتىق جەتىستىك. جاسوسپىرىمدەر اراسىندا زاڭعار نۇرلان ۇلى ITF Juniors رەيتينگىنىڭ ۇزدىك 10 قا كىرىپ، تاريحي ناتيجەگە قول جەتكىزدى.
بۇل جەتىستىكتەر قازاقستاندىق تەننيسشىلەردىڭ الەمدىك ارەنادا باسەكەگە قابىلەتتىلىگىنىڭ ارتىپ كەلە جاتقانىن كورسەتەدى جانە قازاقستاندىق تەننيس جۇيەسىنىڭ تيىمدىلىگىنىڭ ماڭىزدى دالەلى بولىپ تابىلادى.
ايتا كەتەلىك تيموفەي سكاتوۆ شۆەيتسارياداعى تۋرنيردىڭ ەكىنشى اينالىمىنا ءوتتى.