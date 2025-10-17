ءتۇس كورۋدىڭ قۇپياسى
ادام ءومىرىنىڭ شامامەن ۇشتەن ءبىرى ۇيقىمەن وتەدى. ال سول ۇيقىنىڭ 6 جىلعا جۋىعى ءتۇس كورۋگە بايلانىستى. ورتاشا ەسەپپەن ءار ادام كۇنىنە 4-6 رەت ءتۇس كورەدى، ءبىراق ويانعان سوڭ كوبى ونى ەسىنە تۇسىرە المايدى.
عالىمدار ءتۇس كورۋدى ميدىڭ اقپاراتتى وڭدەۋ ۇدەرىسىمەن بايلانىستىرادى. REM فازا كەزىندە مي بەلسەندى جۇمىس ىستەپ، ال دەنە تولىق بوساڭسىپ، قوزعالا الماي قالادى. سول سەبەپتى تۇستە ءبىز ارەكەت ەتىپ جاتقانداي كورىنگەنمەن، شىن مانىندە قوزعالمايمىز.
كەي زەرتتەۋلەر ءتۇس كورۋ شىعارماشىلىقتى ارتتىراتىنىن ايتادى. مىسالى، ەينشتەيننىڭ سالىستىرمالىق تەورياسى مەن بەنتستىڭ تىگىن ماشيناسى يەلەرىنە تۇسىندە كەلگەن يدەيالاردىڭ ناتيجەسى. تاعى ءبىر قىزىق دەرەك ادامداردىڭ شامامەن 12 پايىزى تەك اق- قارا تۇستە ءتۇس كورەدى ەكەن.
دايىنداعان -رامازان ورىنباسار، ل. ن. گۋميليەۆ اتىنداعى ە ۇ ۋ ستۋدەنتى
Egemen Qazaqstan