ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    12:39, 02 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    ءتۇن جارىمىنان كەيىن جىلدامدىقتى اسىرعان جۇرگىزۋشىلەرگە ايىپپۇل سالىنا ما

    استانا. KAZINFORM - ءى ءى م الەۋمەتتىك جەلىدە تاراعان تۇنگى ۋاقىتتا رۇقسات ەتىلگەن جىلدامدىق 66 كم/ساع بولادى دەگەن حابارلاما جالعان ەكەنىن حابارلادى.

    ночное освещение Алматы
    فوتو: اديل سادىكوۆ

    - «00:00-دەن كەيىن رۇقسات ەتىلگەن جىلدامدىق 66 كم/ساع بولاتىنى» جونىندە تارالىپ جاتقان حابارلاما فەيك. مۇنداي وزگەرىستەر ەنگىزىلگەن جوق، - دەلىنگەن حابارلامادا

    Түн жарымынан кейін жылдамдықты асырған жүргізушілерге айыппұл салына ма
    فوتو: POLICE_KZ

    ەلدى مەكەندەردە جەڭىل اۆتوكولىكتەر ءۇشىن رۇقسات ەتىلگەن ستاندارتتى جىلدامدىق - 60 كم/ساعات. كامەرالار جىلدامدىقتى 70 كم/ساع جانە ودان جوعارى بولعان كەزدە عانا تىركەي باستايدى.

    - تەكسەرىلمەگەن حابارلامالارعا سەنبەڭىزدەر، رەسمي اقپاراتقا جۇگىنىڭىزدەر. جول ءجۇرىسى قاعيدالارىن ساقتاپ، مۇقيات بولىڭىزدار، - دەلىنگەن ءى ءى م حابارلاماسىندا.

    ايتا كەتەلىك اقىلى جولداردا جىلدامدىقتى اسىرۋ فاكتىلەرىن تىركەۋ باستالعانى تۋرالى جازعان ەدىك.

     

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
