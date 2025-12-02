12:39, 02 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
ءتۇن جارىمىنان كەيىن جىلدامدىقتى اسىرعان جۇرگىزۋشىلەرگە ايىپپۇل سالىنا ما
استانا. KAZINFORM - ءى ءى م الەۋمەتتىك جەلىدە تاراعان تۇنگى ۋاقىتتا رۇقسات ەتىلگەن جىلدامدىق 66 كم/ساع بولادى دەگەن حابارلاما جالعان ەكەنىن حابارلادى.
- «00:00-دەن كەيىن رۇقسات ەتىلگەن جىلدامدىق 66 كم/ساع بولاتىنى» جونىندە تارالىپ جاتقان حابارلاما فەيك. مۇنداي وزگەرىستەر ەنگىزىلگەن جوق، - دەلىنگەن حابارلامادا
ەلدى مەكەندەردە جەڭىل اۆتوكولىكتەر ءۇشىن رۇقسات ەتىلگەن ستاندارتتى جىلدامدىق - 60 كم/ساعات. كامەرالار جىلدامدىقتى 70 كم/ساع جانە ودان جوعارى بولعان كەزدە عانا تىركەي باستايدى.
- تەكسەرىلمەگەن حابارلامالارعا سەنبەڭىزدەر، رەسمي اقپاراتقا جۇگىنىڭىزدەر. جول ءجۇرىسى قاعيدالارىن ساقتاپ، مۇقيات بولىڭىزدار، - دەلىنگەن ءى ءى م حابارلاماسىندا.
ايتا كەتەلىك اقىلى جولداردا جىلدامدىقتى اسىرۋ فاكتىلەرىن تىركەۋ باستالعانى تۋرالى جازعان ەدىك.