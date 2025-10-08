ءتاتىقارا اقىننىڭ ولەڭدەرى
اقىننىڭ «اسسالاۋماعالەيكۇم، جايساڭدار مەن قاسقالار»، « كەبەجە قارىن، كەڭ قۇرساق »، «كەشە توقىراۋلى سۋدىڭ بويىنان»، «قامىستىڭ باسى مايدا، ءتۇبى سايدا» سەكىلدى تۋىندىلارى بەرىلدى.
اسسالاۋماعالەيكۇم، جايساندار مەن قاسقالار،
ادام كوڭلىن جوقتىق شىركىن باسپالار.
تۇزدە جۇرسەم - باتىرمىن،
ۇيگە كەلسەم - پاقىرمىن.
تاڭەرتەڭگى ىشكەن شالاپ
قارىندا ەمەس، قۋىقتا،
اجال شىركىن الىستا ەمەس، جۋىقتا.
تۇسسەڭدەر - مىنە قارا لاشىق،
تۇسپەسەڭدەر - جولىڭ اشىق!..
كەبەجە قارىن، كەڭ قۇرساق،
ارتىق تۋعان ابىلاي،
كوتەرە كور بۇل ءىستى.
كوپ قىتايدىڭ جىلقىسى
تۇرىمتايداي قۇنىستى.
جاۋ جاعادان العاندا،
يت ەتەكتەن العاندا،
ەر ابىلاي قورىققان جوق،
انشەيىن ەڭكەيە بەرە جىلىستى.
باسەنتيىن سىرىمبەت
وق جىبەرىپ ۇرىستى.
اقىل قالماس قاشقاندا،
دەگبىر قالماس ساسقاندا.
بايانداي ەردى كورمەسسىڭ،
بۇرىلىپ جاۋدى شانىشقاندا!..
كەشە توقىراۋلى سۋدىڭ بويىنان،
توقال تەرەك تۇبىنەن،
ءنىل داريانىڭ باسىنان،
قۇمكەنت شارىنىڭ قاسىنان،
پەرىنىڭ قىزى پەريزاتتان تۋعان،
قارا مەرگەن اتاسى،
ءسوزىمنىڭ جوق قاتاسى،
كەشە بۇل تۇرىمتايداي ۇل ەدى-اۋ،
تۇركىستاندا تۇر ەدى-اۋ،
قىزمەتشى بوپ ءجۇر ەدى-اۋ،
ۇيسىن تولە بيلەردىڭ
تۇيەسىن باققان تەرىس اياق قۇل ەدى-اۋ!
ءدال جيىرماعا كەلگەندە
اق سۇڭقار قۇستاي تۇلەدى،
ازۋىن تاسقا بىلەدى،
دۇشپانعا نايزا تىرەدى.
ۇش ءجۇزدىڭ سوندا بالاسى
اقىلداسىپ، كەڭەسىپ،
حان كوتەرىپ ەدى!
ۇش ءجۇزدىڭ بالاسىن
ءبىر بالاسىنداي كورمەدى.
ات قۇيرىعىن سۇزىڭدەر،
اللالاپ اتقا مىنىڭدەر،
حانتالاۋ قىلىپ الىڭدار!
قامىستىڭ باسى مايدا، ءتۇبى سايدا،
جانىبەك شاقشاق ۇلى - بولات نايزا!
الدىڭنان سۋ، ارتىڭنان جاۋ قىسقاندا،
ەر جىگىتتىڭ ەرلىگى وسىندايدا.
بوكەيدى ايت ساعىر مەنەن دۋلاتتاعى،
دەرىپسالى، ماڭدايدى ايت قىپشاقتاعى!
وزگە باتىر قايتسا دا، ءبىر قايتپايتىن
سارى مەنەن باياندى ايت ۋاقتاعى!
اعاشتا، بيىكتى ايتساڭ، قاراعايدى ايت،
جىگىتتىك، ەرلىكتى ايتساڭ، بوگەمبايدى ايت!
نايزاسىنىڭ ۇشىنا جاۋ مىنگىزگەن -
ەمەنالى كەرەيدە ەر جابايدى ايت!