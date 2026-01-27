ءسىزدى عارىشقا جىبەرگەن مەملەكەت قازىر جوق - تانىمال عارىشكەردىڭ باسىنان وتكەن جاعداي
استانا. KAZINFORM - سەرگەي كريكاليەۆ - رەسەيدىڭ ەڭ تانىمال عارىشكەرلەرىنىڭ ءبىرى. ول ءوز ەلىنىڭ ىدىراپ، كۇيرەۋ كەزەڭىندە عارىشتا بولعان. عارىشكەر ۇشۋعا كەڭەس وداعىنان اتتانىپ، ال جەرگە مۇلدە باسقا مەملەكەت - رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ ازاماتى رەتىندە ورالدى، دەپ حابارلايدى Malim.kz.
عارىشكەر تۋرالى
وسى اڭىزعا اينالعان ءارى جوسپاردان تىس ۇزاققا سوزىلعان ساپارى ءۇشىن سەرگەي كريكاليەۆ ارىپتەستەرى اراسىندا العاش بولىپ «رەسەي باتىرى» اتاعىنا يە بولىپ، №1- «التىن جۇلدىز» مەدالىمەن ماراپاتتالدى.
سوندا عارىشكەر قالايشا عارىشتا «ۇمىت قالىپ»، وندا شامامەن ءبىر جىلعا جۋىق ۋاقىت وتكىزۋگە ءماجبۇر بولدى؟
جوسپاردان تىس ۇشۋ
1991 -جىلدىڭ مامىر ايىندا كەڭەستىك عارىشكەرلەر كەزەكتى ەكسپەديتسيامەن «مير» وربيتالىق ستانسياسىنا ۇشتى. ەكيپاجدى كوماندير اناتولي ارتسەبارسكي باسقاردى، ال بورتينجەنەر مىندەتىن سەرگەي كريكاليەۆ اتقاردى. ولارعا بريتاندىق حەلەن شارمان قوسىلعان ەدى، ءبىراق ول ءبىر اپتادان كەيىن الدىڭعى ميسسياسى بويىنشا جەرگە ورالدى.
كەڭەس عارىشكەرلەرى جاز بويى ستانسيادا جوسپارلى جۇمىس اتقاردى: بىرنەشە رەت اشىق عارىشقا شىعىپ، عىلىمي تاجىريبەلەر جۇرگىزىپ، ستانسيانى تەحنيكالىق قىزمەتتەن وتكىزدى.
ال جەر بەتىندە بۇل ۋاقىتتا وقيعالار مۇلدە باسقا ارنادا ءوربىپ جاتتى. تامىز بۇلىگى مەن ك س ر و-نىڭ ىدىراۋى عارىش باعدارلامالارىن ەكىنشى ورىنعا ىسىرىپ تاستادى. ەلدىڭ تاراۋى بيۋدجەتكە دە ايتارلىقتاي اسەر ەتتى، الايدا حالىقارالىق كەلىسىمدەر كۇشىن جويعان جوق.
بىرلەسكەن عارىش باعدارلامالارى اياسىندا اۆستريا مەن قازاقستاننان ەكيپاجدار ۇشۋى ءتيىس ەدى. العاشىندا ەكى بولەك ميسسيا جوسپارلانعانىمەن، قارجىنىڭ جەتىسپەۋشىلىگىنە بايلانىستى «ميرگە» ءبىر عانا كەمە جىبەرىلدى. ونىڭ ىشىندە بارلىق عارىشكەردى، سونىڭ ىشىندە ەكى رەسەيلىكتى دە جەرگە قايتارۋعا ورىن بولمادى.
وسىلايشا سەرگەي كريكاليەۆ كەلەسى ميسسيانى كۇتىپ، وربيتالىق ستانسيادا قالۋعا ءماجبۇر بولدى. ونىڭ عارىشتاعى ساپارى تاعى جارتى جىلعا سوزىلدى. «ۇمىت قالعان» عارىشكەردى تەك 1992 -جىلدىڭ ناۋرىز ايىندا عانا جەرگە قايتارۋ مۇمكىن بولدى. ول مۇلدە باسقا مەملەكەتكە - رەسەيگە ورالدى.
امەريكالىقتاردى قۇتقارۋ
ارادا كوپ وتپەي، سول جىلدىڭ سوڭىندا كريكاليەۆ تاعى دا عارىشقا ۇشتى. بۇل جولى - NASA قۇرامىنداعى ميسسياسى بويىنشا ەدى. ول امەريكالىق جانە رەسەيلىك عارىشكەرلەردىڭ العاشقى بىرلەسكەن ۇشۋىنا قاتىسىپ، كوپ رەت قولدانىلاتىن Discovery شاتتلىمەن عارىشقا اتتاندى.
STS-60 ميسسياسى 1994 -جىلدىڭ 3-اقپانىندا ۇشىرىلدى. بۇل Spacehab مودۋلىمەن جاسالعان ەكىنشى ۇشۋ جانە WSF (Wake Shield Facility) قۇرىلعىسىمەن وتكەن العاشقى ميسسيا بولدى. شاتتل جەردى 130 رەت اينالىپ، سەگىز كۇننەن كەيىن فلوريداداعى كەننەدي اتىنداعى عارىش ورتالىعىنا قوندى. وسىلايشا سەرگەي كريكاليەۆ امەريكالىق شاتتلمەن ۇشقان العاشقى رەسەيلىك عارىشكەر اتاندى.
ايتا كەتەرلىك قىزىق جاعداي وسى ميسسيا بارىسىندا ورىن الدى. شاتتلدا تىرشىلىكتى قامتاماسىز ەتۋ جۇيەسىنىڭ ەلەكترونيكاسى ىستەن شىعىپ، اۋا وتكىزگىش زاقىمداندى. امەريكالىقتار نۇسقاۋلىققا سايكەس قوسالقى كەمەنى كۇتۋگە دايىندالعان. الايدا رەسەيلىك عارىشكەر اقاۋدى ءوزى جويىپ، جۇيەنى قالپىنا كەلتىردى. بۇل وقيعا امەريكالىق ارىپتەستەرىنە ەرەكشە اسەر قالدىردى.