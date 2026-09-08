ءسىبىر تاۋەشكىسى الماتى قورىعىندا فوتوتۇزاققا ءتۇستى
استانا. KAZINFORM - الماتى مەملەكەتتىك تابيعي قورىعىندا ءسىبىر تاۋەشكىسى فوتوتۇزاققا ءتۇسىپ قالدى، دەپ حابارلايدى ورمان شارۋاشىلىعى جانە جانۋارلار دۇنيەسى كوميتەتى.
ءسىبىر تاۋەشكىسى - الماتى مەملەكەتتىك تابيعي قورىعىن مەكەندەيتىن ءتورت اشاتۇياقتى سۇتقورەكتىنىڭ ءبىرى. قورىق اۋماعىندا ول تەڭىز دەڭگەيىنەن 1200-4000 مەتر بيىكتىكتە كەزدەسەدى.
- جازدا تاۋەشكىلەر بيىك تاۋلى ايماقتارعا كوتەرىلىپ، قۇزدى جانە تاستاقتى بەتكەيلەردى مەكەندەيدى. ال قىستا قار قالىڭ تۇسكەن كەزدە قورەك ىزدەپ تومەنگى بەلدەۋلەرگە، كەيدە تاۋ ەتەگىنە دەيىن تۇسەدى، - دەلىنگەن كوميتەت حابارلاماسىندا.
ءسىبىر تاۋەشكىسى تىك جارتاستار مەن قۇزداردا ەركىن قوزعالادى. ول تاۋدىڭ قاتال تابيعي جاعدايلارىنا جاقسى بەيىمدەلگەن.
كوميتەت مالىمەتىنشە، ءسىبىر تاۋەشكىسىنىڭ كادرلارى 2026-جىلى قورىق اۋماعىنا ورناتىلعان فوتوتۇزاقتارعا تۇسىرىلگەن.
ايتا كەتەيىك، ءۇستىرت قورىعىنداعى جانۋارلاردىڭ تابيعات اياسىنداعى تىرشىلىگى فوتوتۇزاققا ءتۇسىرىلدى.