KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ءسىبىر تاۋەشكىسى الماتى قورىعىندا فوتوتۇزاققا ءتۇستى

    استانا. KAZINFORM - الماتى مەملەكەتتىك تابيعي قورىعىندا ءسىبىر تاۋەشكىسى فوتوتۇزاققا ءتۇسىپ قالدى، دەپ حابارلايدى ورمان شارۋاشىلىعى جانە جانۋارلار دۇنيەسى كوميتەتى.

    ыч
    Фото: рман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті

    ءسىبىر تاۋەشكىسى - الماتى مەملەكەتتىك تابيعي قورىعىن مەكەندەيتىن ءتورت اشاتۇياقتى سۇتقورەكتىنىڭ ءبىرى. قورىق اۋماعىندا ول تەڭىز دەڭگەيىنەن 1200-4000 مەتر بيىكتىكتە كەزدەسەدى.

    - جازدا تاۋەشكىلەر بيىك تاۋلى ايماقتارعا كوتەرىلىپ، قۇزدى جانە تاستاقتى بەتكەيلەردى مەكەندەيدى. ال قىستا قار قالىڭ تۇسكەن كەزدە قورەك ىزدەپ تومەنگى بەلدەۋلەرگە، كەيدە تاۋ ەتەگىنە دەيىن تۇسەدى، - دەلىنگەن كوميتەت حابارلاماسىندا.

    ءسىبىر تاۋەشكىسى تىك جارتاستار مەن قۇزداردا ەركىن قوزعالادى. ول تاۋدىڭ قاتال تابيعي جاعدايلارىنا جاقسى بەيىمدەلگەن.

    كوميتەت مالىمەتىنشە، ءسىبىر تاۋەشكىسىنىڭ كادرلارى 2026-جىلى قورىق اۋماعىنا ورناتىلعان فوتوتۇزاقتارعا تۇسىرىلگەن.

    ايتا كەتەيىك، ءۇستىرت قورىعىنداعى جانۋارلاردىڭ تابيعات اياسىنداعى تىرشىلىگى فوتوتۇزاققا ءتۇسىرىلدى.

    قوعام
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور