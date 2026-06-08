KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ءۇستىرت قورىعىندا قابىلان فوتوتۇزاققا ىلىكتى

    استانا. KAZINFORM - ءۇستىرت مەملەكەتتىك تابيعي قورىعى اۋماعىندا اسا سيرەك كەزدەسەتىن قابىلان فوتوتۇزاققا ءتۇستى، دەپ حابارلايدى ورمان شارۋاشىلىعى جانە جانۋارلار دۇنيەسى كوميتەتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Үстірт қорығында ілбіс қайтадан фототұзаққа ілікті
    Фото: Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті

    ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، بۇل دەرەكتەر ءۇستىرت قورىعىنىڭ وسى ەرەكشە جانە جويىلىپ بارا جاتقان ءتۇردىڭ تابيعي ورتاسى رەتىندە ماڭىزدى ءرول اتقاراتىنىن تاعى دا دالەلدەيدى.

    - جىرتقىشتىڭ ناۋرىز جانە مامىر ايلارىندا فوتوتۇزاققا تۇسكەنى انىقتالدى. قازىرگى تاڭدا قورىق قىزمەتكەرلەرى قابىلاننىڭ قوزعالىسىن باقىلاۋدى جالعاستىرىپ جاتىر، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    بۇعان دەيىن سيرەك كەزدەسەتىن قۇستىڭ بالاپاندارىن تاماقتاندىرۋ ءساتى فوتوتۇزاققا تۇسىپ قالعانىن جازعانبىز.

    ايماق
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور