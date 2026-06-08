ءۇستىرت قورىعىندا قابىلان فوتوتۇزاققا ىلىكتى
استانا. KAZINFORM - ءۇستىرت مەملەكەتتىك تابيعي قورىعى اۋماعىندا اسا سيرەك كەزدەسەتىن قابىلان فوتوتۇزاققا ءتۇستى، دەپ حابارلايدى ورمان شارۋاشىلىعى جانە جانۋارلار دۇنيەسى كوميتەتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، بۇل دەرەكتەر ءۇستىرت قورىعىنىڭ وسى ەرەكشە جانە جويىلىپ بارا جاتقان ءتۇردىڭ تابيعي ورتاسى رەتىندە ماڭىزدى ءرول اتقاراتىنىن تاعى دا دالەلدەيدى.
- جىرتقىشتىڭ ناۋرىز جانە مامىر ايلارىندا فوتوتۇزاققا تۇسكەنى انىقتالدى. قازىرگى تاڭدا قورىق قىزمەتكەرلەرى قابىلاننىڭ قوزعالىسىن باقىلاۋدى جالعاستىرىپ جاتىر، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇعان دەيىن سيرەك كەزدەسەتىن قۇستىڭ بالاپاندارىن تاماقتاندىرۋ ءساتى فوتوتۇزاققا تۇسىپ قالعانىن جازعانبىز.