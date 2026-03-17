ءسۇر ەت قوسىلعان ناۋرىز كوجە قالاي دايىندالادى
پەتروپاۆل. KAZINFORM - ناۋرىز كوجەنىڭ ورتاق ءمانى ءبىر بولعانىمەن، ونى دايىنداۋ ءتاسىلى ءار وڭىردە ءارتۇرلى. پەتروپاۆل تۇرعىنى الما جايسانوۆا ۇلتتىق تاعامدى اناسىنان ۇيرەنگەن ءداستۇر بويىنشا 30 جىلدان استام ازىرلەپ كەلەدى.
الما جايسانوۆا وبلىستىق بالالار اۋرۋحاناسىندا ۇزاق جىل مەدبيكە بولىپ جۇمىس ىستەگەن. ول ناۋرىز كوجەنى توقسانىنشى جىلداردان بەرى ۇزبەي دايىنداپ كەلەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل تاعامنىڭ قاتىپ قالعان ناقتى رەتسەپتى جوق - ءار وتباسى قالاۋىنا قاراي ءتۇرلى ءدام قوسىپ دايىندايدى. ەڭ باستىسى ول جەتەۋدەن كەم بولماۋى ءتيىس.
- ناۋرىز كوجە ءۇشىن قازانعا ەڭ الدىمەن سوعىمنان ساقتالعان ەڭ ءدامدى مۇشەلەر - قازى مەن شۇجىق سالىنادى. ءبىزدىڭ وڭىردە كوكتەم كەلىپ، شىبىن-ماسا شىقپاي تۇرعان كەزدە ەتتى سۇرلەۋ ءداستۇرى بار. سول سەبەپتى كوجەگە كوبىنە قايىڭنىڭ تۇتىنىنە ىستالىپ، ساپ-سارى بولعان ءسۇر ەت قوسىلادى. مۇنداي ەت تاعامعا ەرەكشە حوش ءيىس پەن ءدام بەرەدى، - دەيدى پەتروپاۆل تۇرعىنى.
ناۋرىز كوجەگە قوسىلاتىن ءدامنىڭ ءارقايسىسىنىڭ وزىندىك ءمانى بار. الما جايسانوۆا كوجەگە اق مول بولسىن دەگەن نيەتپەن ايران مەن قۇرت قوسادى.
بۇل - مال باسى كوبەيىپ، قوي قوزداپ، سيىر بۇزاۋلاپ، ءتولىمىز مول بولسىن دەگەن ىرىممەن بايلانىستى.
ال استىقتى ايماق بولعاندىقتان كوجەگە كوبىنە تارى، بيداي نەمەسە ارپا جارماسى قوسىلادى. بۇل كوجەنى قويۋ ءارى قۇنارلى ەتەدى.
- مەن كوجەگە ارپا ءدانىن دە قوسامىن. قازاق ۇعىمىندا بايلىق پەن بەرەكە ەڭ الدىمەن ناننان باستالادى. نان - اق داستارحاننىڭ كوركى، مولشىلىقتىڭ بەلگىسى. بۇدان بولەك كۇرىش پەن تارى قوسىلادى. تارىنىڭ دا قازاق داستارحانىندا ورنى ەرەكشە. اقتالعان تارى، جەنت، مايسوك سياقتى كوپتەگەن ءداستۇرلى تاعامدار وسى داننەن دايىندالادى. سوندىقتان كوجەگە تارى قوسۋ - جىل بويىنا داستارحاننان ءدام كەتپەسىن، كوكتەمدە ەككەن ءدان مول شىقسىن دەگەن تىلەكتىڭ بەلگىسى. ناتيجەسىندە ناۋرىز كوجە قويۋ ءارى تويىمدى بولىپ شىعادى. ناۋرىز كوجە ىشكەن ادام جىل بويى توق جۇرەدى دەگەن ىرىم بار، - دەيدى الما اپاي.
تاعى ءبىر ەرەكشە ءداستۇر - ناۋرىز كوجەدەن الدىمەن كورشى- قولاڭعا اۋىز تيگىزۋ. بۇل - بەرەكە مەن تاتۋلىقتى، كورشىمەن سىيلاستىقتى بىلدىرەدى.
بۇگىندە زەينەت دەمالىسىنا شىققان الما جايسانوۆا ۇلتتىق ءداستۇردى قادىرلەيتىن وتباسىندا تاربيەلەنگەن. ونىڭ اتا- اناسى قولونەرمەن اينالىسقان ەكەن.
- اكەم قايىس پەن كۇمىستەن ات ابزەلدەرىن دايىنداپ، تاپسىرىسپەن اربا مەن شانا جاساعان شەبەر بولعان. انام دا كەستە تىگىپ، قۇراق كورپە قۇراعان. وسىنداي ءتالىم-تاربيە العاننان كەيىن ءبىز دە ۇلتتىق سالت-ءداستۇردى ساقتاپ، كەيىنگى ۇرپاققا ناسيحاتتاپ كەلەمىز، - دەيدى الما جايسانوۆا.
اقەركە داۋرەنبەك قىزى