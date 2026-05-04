ءساۋىر ايىندا ازىق-تۇلىك جانە اقىلى قىزمەتتەر قۇنى قانشا پايىزعا ءوستى
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلعى ءساۋىر ايىندا ايلىق ينفلياتسيا 0,8 پايىز قۇرادى. ازىق-تۇلىك تاۋارلارىنىڭ باعاسى - 0,7 پايىز، ازىق-تۇلىك ەمەس تاۋارلارى جانە اقىلى قىزمەتتەر باعاسى - 0,9 پايىز قىمباتتادى، دەپ حابارلايدى ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى.
ازىق-تۇلىك تاۋارلارى اراسىندا باناندار مەن اپەلسيندەر باعاسى - 3 پايىز، كوك ءشوپ پەن ۇرمە بۇرشاق - 0,6 پايىز، زەفير - 0,5 پايىز، كەپتىرىلگەن ورىك 0,4 پايىز تومەندەدى.
جۇزىمدەر 5,6 پايىز، سارى ماي مەن كارامەل - 1,2 پايىز، كارتوپ - 0,8 پايىز، سۇزبە - 0,6 پايىز، ورامالار، كەكستەر - 0,4 پايىز، ليمون مەن جاسىمىق 0,3 پايىز قىمباتتادى.
ازىق-تۇلىك ەمەس تاۋارلاردان كىر جۋعىش ماشينالار 1,2 پايىز، پاراتسەتامول - 0,8 پايىز، كونتاكتىلى لينزالارعا ارنالعان ەرىتىندى - 0,7 پايىز، بلەندەر - 0,6 پايىز، تەلەديدارلار 0,4 پايىز ارزاندادى. باعانىڭ ءوسۋى قول ساعاتتارىنا - 4 پايىز، سەمەنتكە - 2,4 پايىز، جەكە گيگيەنا تاۋارلارىنا - 1,5 پايىز، جۋعىش جانە تازارتقىش قۇرالدارعا - 0,7 پايىز بايقالدى.
اقىلى قىزمەتتەر سالاسىندا تۋريستەرگە ارنالعان مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ - 1,9 پايىز ارزاندادى. كلينينگ قىزمەتتەرى 0,8 پايىز، كوسمەتولوگ قىزمەتتەرى - 0,7 پايىز، كومپيۋتەرلەر مەن نوۋتبۋكتاردى جوندەۋ 0,3 پايىز قىمباتتادى.
جىلدىق ەسەپتە 2026 -جىلعى ساۋىردە ينفلياتسيا 10,6 پايىز قۇراپ، ناۋرىز ايىمەن سالىستىرعاندا 0,4 پايىزدىق تارماققا باياۋلادى. ازىق-تۇلىك ەمەس تاۋارلارىنىڭ باعاسى 11,7 پايىز، ازىق-تۇلىك تاۋارلار - 11,3 پايىز، اقىلى قىزمەتتەر - 8,9 پايىز ءوستى.
جىلدىق ماندە قىرىققابات باعاسى - 24,4 پايىز، سارىمساق - 7,8 پايىز، قىزىلشا - 4,7 پايىز، باناندار 1,7 پايىز ارزاندادى. المۇرت 10,8 پايىز، بال - 9,1 پايىز، مارمەلاد - 7,6 پايىز، اشىتقى - 7 پايىز، قۇمشەكەر - 4,2 پايىز قىمباتتادى.
ءبىر جىل ىشىندە ۇتىكتىڭ باعاسى 20,7 پايىز، ءتىس پاستاسى - 14,6 پايىز، زاريادتاۋ قۇرىلعىلارى - 6,8 پايىز، داستارحان - 6,4 پايىز، اس ءۇي پىشاعى - 2,5 پايىز ءوستى. زاڭگەرلىك قىزمەتتەر 10 پايىز، بايلانىس قىزمەتتەرى - 3,2 پايىز قىمباتتادى.
ينفلياتسيا دەڭگەيىن سيپاتتايتىن تۇتىنۋ باعالارى يندەكسىنىڭ كورسەتكىشى اي سايىن ەسەپتەلەدى. باقىلاۋلار قىزمەتتەر مەن تاۋارلاردىڭ تاريفتەرى مەن باعالارى - بارلىعى 537 پوزيتسيا بويىنشا جۇرگىزىلەدى. ينفلياتسيا بويىنشا ديناميكالىق وزگەرىستەردى 2018 -جىلدان باستاپ كورسەتكىشتەر قامتىلعان ارنايى ازىرلەنگەن ينتەراكتيۆتى داشبوردتا كورۋگە بولادى.