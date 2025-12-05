ءساناتالى تولتايەۆ IBA اياسىنداعى بوكستان الەم بىرىنشىلىگىن جەڭىسپەن باستادى
استانا. KAZINFORM - حالىقارالىق بوكس اسسوتسياتسياسى (IBA) اياسىندا بىرىككەن اراب امىرلىگىنىڭ دۋباي قالاسىندا ءوتىپ جاتقان الەم چەمپيوناتىندا ەل قۇراماسىنان ءساناتالى تولتايەۆ (67 كەلى) 5-جەلتوقساندا العاشقى جەكپە-جەگىن ءساتتى وتكىزدى.
وتانداسىمىز بۇل جولى زامبيالىق جەرالد كابيندامەن قولعاپ تۇيىستىرگەن ەدى. تورەشىلەر شەشىمىمەن جەكپە-جەك 4:1 ەسەبىمەن ساناتالىنىڭ باسىمدىعىمەن اياقتالدى.
ەندى ەل قۇراماسىنان ەراسىل جاقپەكوۆ (80 كەلى) بۋركينو-فاسو وكىلى زۋگرانا ەبەنەزەر، داۋلەت تولەمىسوۆ (86 كەل) برازيليالىق سيۋزا رامون بوتاگەللومەن شارشى الاڭعا شىعادى.
قازىرگە دەيىن العاشقى جەكپە-جەگىندە وتانداسىمىز نۋرماگامەد يۋسۋپوۆ (92 كەلى) تاجىكستاندىق ناۆرۋز دجافويەۆتى ءبىرىنشى راۋندتا نوكاۋتقا جىبەرىپ، جارىستى جالعاستىرۋعا مۇمكىندىك الدى.
سونداي-اق الداعى كۇندەردە ەل قۇراماسىنان تەمىرتاس ءجۇسىپوۆ (48 كەلى)، دانيال ءسابيت (51 كەلى)، ساكەن بيبوسىنوۆ (54 كەلى)، ورازبەك اسىلقۇلوۆ (57 كەلى)، ەرتۋعان زەينۋللينوۆ (63,5 كەلى)، ابىلايحان ءجۇسىپوۆ (71 كەلى)، سابىرجان اققالىقوۆ (75 كەلى)، نۇرلان ساپارباي (92 كەلىدەن جوعارى) شارشى الاڭعا شىعادى.