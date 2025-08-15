ءسان-سالتانات سالىعى تۋرالى بەس سۇراقتىڭ جاۋابى
استانا. KAZINFORM - ق ر قارجى مينيسترلىگىنىڭ مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتى ءسان-سالتانات سالىعىنا قاتىستى وزەكتى سۇراقتارعا جاۋاپ بەردى.
1. «ءسان- سالتانات سالىعىنا» نە جاتادى؟
سالىق كەلەسى مۇلىكتەر مەن تاۋارلارعا سالىنادى:
قۇنى 18000 ا ە ك- تەن (70 ميلليون تەڭگەدەن) جوعارى اۆتوكولىكتەر؛
قۇنى 24000 ا ە ك - تەن (100 ميلليون تەڭگەدەن) جوعارى ياحتالار مەن ۇشاقتار؛
باعاسى 500 مىڭ تەڭگەدەن اساتىن الكوگول ونىمدەرى؛
باعاسى 10 مىڭ تەڭگەدەن اساتىن سيگارلار؛
يەسىنىڭ بارلىق جىلجىمايتىن مۇلىك نىساندارىنىڭ جيىنتىق قۇنى 450 ميلليون تەڭگەدەن جوعارى بولعان جاعدايدا (سالىق سالىناتىن، نارىقتىق ەمەس باعامەن ەسەپتەلەدى).
2. «ءسان- سالتانات سالىعى» قالاي ەسەپتەلەدى؟
اۆتوكولىكتەر: 18000 ا ە ك- تەن باستاپ سالىق + قۇنىنىڭ %10 ى مولشەرىندە اكسيز؛
ياحتالار، ۇشاقتار: 24000 ا ە ك- تەن باستاپ سالىق + قۇنىنىڭ %10 ى مولشەرىندە اكسيز؛
باعاسى 500 مىڭ تەڭگەدەن اساتىن الكوگول: سالىق + ليترىنە قۇنىنىڭ %10 ى مولشەرىندە اكسيز؛
باعاسى 10 مىڭ تەڭگەدەن اساتىن سيگارلار: سالىق + داناسىنا قۇنىنىڭ %10 ى مولشەرىندە اكسيز؛
باعاسى 450 ميلليون تەڭگەدەن اساتىن جىلجىمايتىن مۇلىك: 2 ميلليون 946 مىڭ تەڭگە + ليميتتەن اسقان سوماعا %2.
3. بىرنەشە پاتەر مەن ءۇي بولعان جاعدايدا سالىق قالاي سالىنادى؟
ەگەر ءبىر ادامعا تيەسىلى پاتەرلەر مەن ۇيلەردىڭ جالپى قۇنى 450 ميلليون تەڭگەدەن اسسا، سالىق مولشەرى 2 ميلليون 946 مىڭ تەڭگە + ارتىق سوماعا %2 بولادى.
ال جالپى قۇنى 450 ميلليون تەڭگەدەن اسپاسا، سالىق ءار نىسانعا جەكە ەسەپتەلەدى.
4. ەسكى اۆتوكولىكتەرگە قانداي جەڭىلدىكتەر قاراستىرىلعان؟
10 جىلدان اسقان جەڭىل اۆتوكولىكتەرگە - %30 جەڭىلدىك؛
20 جىلدان اسقان جەڭىل اۆتوكولىكتەرگە - %50 جەڭىلدىك.
5. كولىك قۇرالدارى سالىعىندا قانداي وزگەرىستەر بار؟
ارناۋلى سالىق رەجيمىن قولداناتىن اۋىل شارۋاشىلىعى وندىرۋشىلەرىنە ءبىر پيكاپقا قوسىمشا جەڭىلدىك بەرىلەدى؛
31 - جەلتوقسان 2013 -جىلدان كەيىن اكەلىنگەن نەمەسە ساتىپ الىنعان اۆتوكولىكتەرگە قولدانىلعان جوعارىلاتىلعان مولشەرلەمە الىنىپ تاستالدى؛
اعىمداعى تولەمدەردى ەسەپتەۋ جويىلىپ، تەك جىلدىق دەكلاراتسيا تاپسىرىلادى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن جاڭا سالىق كودەكسى تۋرالى جازعان بولاتىنبىز.
اسحات رايقۇل