ءسابىزدىڭ كوزدىڭ كورۋ قابىلەتىن جاقسارتۋعا پايداسى جوق بولىپ شىقتى
استانا.قازاقپارات - ۇزاق ۋاقىت بويى ءسابىز، قاراجيدەك جانە ءتۇرلى دارۋمەندەردىڭ كوزدىڭ كورۋ قابىلەتىن جاقسارتاتىنى تۋرالى ايتىلىپ كەلەدى.
الايدا كەڭ تاراعان مۇنداي كەڭەستەردىڭ ءبارى بىردەي عىلىمي دالەلدەرگە نەگىزدەلمەگەن. كوز ساۋلىعى ءۇشىن شىن مانىندە قانداي زاتتاردىڭ ماڭىزدى ەكەنىن پيروگوۆ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ مامانى انگەلينا كازانتسيەۆا ايتىپ بەردى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
ءسابىز راسىمەن كورۋ قابىلەتىن جاقسارتا ما؟
ا دارۋمەنى تاياقشا فوتورەتسەپتورلارىنداعى كورۋ پيگمەنتى - رودوپسيننىڭ ءتۇزىلۋى ءۇشىن قاجەت. ول ىمىرتتا جانە قاراڭعىدا كورۋگە جاۋاپ بەرەدى. ا دارۋمەنىنىڭ قاتتى تاپشىلىعى (دامىعان ەلدەردە وتە سيرەك كەزدەسەدى) «تاۋىق سوقىرلىعى» دەپ اتالاتىن جاعدايعا اكەلەدى. مۇندايدا ادام قاراڭعىدا ناشار كورەدى.
ماڭىزدى ەسكەرتۋ (تەمەكى شەگەتىندەرگە): CARET زەرتتەۋى تەمەكى شەگەتىن نەمەسە بۇرىن شەككەن ادامداردىڭ تاۋلىگىنە 20 م گ بەتا-كاروتين قابىلداۋى وكپە وبىرىنىڭ قاۋپىن %28 عا ارتتىراتىنىن جانە جاسقا بايلانىستى ماكۋلا دەگەنەراتسياسىنا (ج ب م د) اسەر ەتپەيتىنىن كورسەتتى. سوندىقتان دارىگەر تەمەكى شەگەتىن ناۋقاستارعا تەك ليۋتەين تاعايىندايدى، ال بەتا-كاروتين قوسپالارى ولارعا قارسى كورسەتىلگەن.
قورىتىندى:
ەگەر اعزادا ا دارۋمەنىنىڭ تاپشىلىعى بولماسا، كورۋ قابىلەتىن جاقسارتۋ ءۇشىن ءسابىزدى ارنايى جەۋدىڭ قاجەتى جوق.
ەگەر ءسىز تەمەكى شەگەتىن بولساڭىز، بەتا كاروتين قوسپالارىنان باس تارتقان ءجون.
قاراجيدەك كوزگە شىنىمەن پايدالى ما؟
وكىنىشكە قاراي، بۇل - كەڭ تاراعان جاڭساق پىكىر.
زەرتحانالىق جاعدايدا قاراجيدەكتەگى انتوتسياندار كوزدىڭ تورقابىعىنداعى ۇساق قانتامىرلاردى نىعايتادى. الايدا راندوميزاتسيالانعان كلينيكالىق زەرتتەۋلەردە (مىسالى، ج ب م د دياگنوزى قويىلعان 300 ناۋقاستىڭ قاتىسۋىمەن جۇرگىزىلگەن زەرتتەۋدە) قاراجيدەك كورۋ وتكىرلىگىن ايتارلىقتاي جاقسارتپاعان جانە اۋرۋدىڭ دامۋىن باياۋلاتپاعان.
ءبىراق ءبىر ەرەكشەلىگى بار: قاراجيدەك سىعىندىسىن (Vaccinium myrtillus) ءجۇزىم سۇيەگىندەگى پروانتوتسيانيديندەرمەن بىرگە قولدانۋ كەڭسەدە جۇمىس ىستەيتىن ادامدارداعى كوزدىڭ شارشاۋىن ازايتۋى مۇمكىن. ول كومپيۋتەر الدىندا التى ساعات جۇمىس ىستەگەننەن كەيىن اككوموداتسيا سپازمىن تومەندەتەدى. دەگەنمەن بۇل ەم ەمەس، تەك بەلگىلەردى جەڭىلدەتۋگە كومەكتەسەدى.
كوز ساۋلىعىنا قانداي دارۋمەندەر مەن مينەرالدار ماڭىزدى؟
س جانە ە دارۋمەندەرى مەن مىرىش كوز تىندەرىن قورعاۋدا ماڭىزدى ءرول اتقارادى.
الايدا مولشەرىن ساقتاۋ وتە ماڭىزدى.
س دارۋمەنىن بولگار بۇرىشىنان، كيۆيدەن جانە بروككوليدەن العان دۇرىس. تاۋلىگىنە 2000 م گ سياقتى شامادان تىس مولشەردە قابىلداۋ بۇيرەكتە وكسالات تاستارىنىڭ تۇزىلۋىنە سەبەپ بولۋى مۇمكىن.
مىرىشتىڭ تاپشىلىعى ەگدە جاستاعى ادامداردا جاسقا بايلانىستى ماكۋلا دەگەنەراتسياسىنىڭ ورشۋىمەن بايلانىستى. ونىڭ تابيعي كوزدەرى - ۋستريتسا، اسقاباق ءدانى جانە سيىر ەتى. ال تاۋلىگىنە 100 م گ- نان ارتىق مىرىش قابىلداۋ اعزاداعى مىستىڭ تاپشىلىعىنا اكەلىپ، انەميا مەن جۇيكە جۇيەسىنىڭ زاقىمدانۋىنا سەبەپ بولۋى مۇمكىن.