ءۇرىمجى مارافونىندا ءۇش بىردەي قانداسىمىز توپ جاردى
استانا. قازاقپارات - 31-تامىز كۇنى قىتايدىڭ ءۇرىمجى قالاسىندا وتكەن جارتىلاي مارافوندا ءۇش بىردەي قانداسىمىز توپ جاردى، - دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى شينحۋا اگەنتتىگىنە سىلتەمە جاساپ.
بەلگىلى بولعانداي، سانجى ينستيتۋتىنىڭ ستۋدەنتى، ءبىرىنشى رازريادتى سپورتشى ەرەن ەلەۋسىز مارە سىزىعىن 1 ساعات 6 مينۋت 54 سەكۋندتا كەسىپ ءوتىپ، جەڭىس تۇعىرىنا كوتەرىلدى. ونىڭ ىزىنشە قازەز بەكتۇرسىن مەن تۇرابىل تولەۋحان دا كومبەگە جەتىپ، كۇمىس جانە قولا مەدالداردى يەلەندى.
بۇگىنگى ءدۇبىرلى دودادا تولىق مارافون، جارتىلاي مارافون جانە 6 شاقىرىمدىق قىزىقتى مارافون ساناتتارى بويىنشا جۇلدەلەر تىگىلىپ، جالپى 14 مىڭ ادام جارىسقا تۇسكەن.
جارىس جولى ءۇرىمجى قالاسىنىڭ بىرنەشە اۋدانىن باسىپ وتەتىن سالتاناتتى شاراعا الىس-جۋىق شەتەلدەردەن دە جەلاياق جۇيرىكتەر شاقىرىلعان. ەرلەر اراسىنداعى مارافوننىڭ باس جۇلدەسىن دارىگەر- سپورتشى لي جەنيۋە قانجىعاسىنا بايلانسا، كۇمىس پەن قولا قانداستارىمىز دوسبول قابىلجان مەن باقتيار ورازالىعا بۇيىردى.
اقپارات كوزىنەن بەلگىلى بولعانداي، ەرەن ەلەۋسىز - كەيىنگى كەزدە بۇكىل قىتايعا تانىمال بولا باستاعان مارافونشى. ول وتكەن جىلى تۇرفان جانە جۋجوۋ مارافوندارىندا توپ جارسا، بيىل مانشي جانە لوتيان جارتىلاي مارافوندارىندا كۇمىستەن القا تاققان بولاتىن.
اۆتور
ەرلان مازان