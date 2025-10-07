ءۇرجارداعى جول اپاتى: اۋرۋحانادا حال ۇستىندە جاتقان قىز كوز جۇمدى
استانا. KAZINFORM - اباي وبلىسىنداعى بەستەرەك اۋىلىندا جول اپاتىنا ءتۇسىپ، اۋىر حالدە جاتقان قىز كوز جۇمدى. سونىمەن جول اپاتى قۇرباندارىنىڭ سانى 4 ادام بولدى.
كىشكەنتاي قىز اپاتتان سوڭ، اۋرۋحانادا كومادا جاتقان ەدى.
ايتا كەتەيىك، قايعىلى وقيعا 19-تامىز كۇنى بولدى. Toyota ماركىلى كولىگى ءبىر توپ بالالاردى قاعىپ كەتكەن بولاتىن. وقيعا ورنىندا ەكى بالا جانە اۋرۋحاناعا كەلە جاتقاندا تاعى ءبىر بالا كوز جۇمدى.
پرەزيدەنتتىڭ تاپسىرماسىمەن امان قالعان ءۇش ادامعا كومەك كورسەتۋ ءۇشىن اسكەري ۇشاق ۇشىپ شىقتى.
ولاردىڭ دەنساۋلىق جاعدايلارى تۇراقتانعان سوڭ ەكى بالا ساناۆياتسيامەن استاناعا جەتكىزىلدى.
زارداپ شەككەن ەڭ ۇلكەن قىز الدىمەن ءۇرجار اۋداندىق اۋرۋحاناسىنا جەتكىزىلىپ، ارتىنان ول تىكۇشاقپەن سەمەيگە اكەلىندى.
- زارداپ شەككەن كىشكەنتاي قىزدىڭ جاعدايى اۋىر ەدى. دارىگەرلەر قولدان كەلگەننىڭ ءبارىن جاسادى. الايدا ونىڭ جاراقاتى تىم اۋىر بولدى. ول ەسىنە كەلمەستەن كوز جۇمدى، - دەدى ءوڭىردىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ وكىلدەرى.
زارداپ شەككەن ايەركە مەن ەرادىل تۇرسىنعازى امان قالدى. ۇزاق ۋاقىت ەم العان سوڭ ولار ۇيلەرىنە قايتىپ، ساۋىقتىرۋ كۋرسىنان ءوتىپ جاتىر.
جول اپاتى وقيعاسى بويىنشا تەرگەۋ ءجۇرىپ جاتىر.
وقيعا سالدارىنان ءبىر وتباسىنىڭ ءۇش بالاسى مەرت بولدى. تاعى ءبىر وتباسى ەكى جاستاعى بالاسىنان ايىرىلدى. ولاردىڭ بارلىعى ءبىر- بىرىمەن تۋىس بولاتىن جانە جازعى دەمالىستا ءۇرجار اۋدانىنا اجەسى پەن اپاسىنا قوناققا بارعان.