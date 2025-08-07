ءۇنسىز قالۋ مۇمكىن ەمەس: رۋسلان بەردەنوۆ وزىنە جاسالعان قاستاندىققا قاتىستى مالىمدەمە جاسادى
شىمكەنت اكىمىنىڭ ورىنباسارى رۋسلان بەردەنوۆ العاش رەت وزىنە جاسالعان قاستاندىقتان سوڭ بولعان جايتقا قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى. ول سوتتاعى ايىپتالۋشى ەرنار جيەمبايدىڭ جاۋاپتارىنا ويىن ايتتى، دەپ حابارلايدى KAZ. NUR. KZ.
رۋسلان بەردەنوۆ مالىمدەمەسىن Instagram پاراقشاسىندا جاريالاعان. سوزىنشە، ول قازىرگى تاڭدا جاراقاتىنان سوڭ وڭالتۋ پروتسەدۋرالارىنان ءوتىپ جاتقاندىقتان، سوت وتىرىسىنا قاتىسا الماعان.
«قازىرگى ۋاقىتتا دەنساۋلىعىما جانە بەس وق جاراقاتىنان كەيىنگى وڭالتۋ كەزەڭىنەن ءوتىپ جاتقانىما بايلانىستى سوت وتىرىستارىنا جەكە قاتىسۋىما مۇمكىندىك جوق. الايدا، سوت پروتسەسىن جانە وعان قاتىستى اقپاراتتىق كەڭىستىكتەگى احۋالدى مۇقيات باقىلاپ وتىرمىن. سوتتا جاۋاپكەر جيەنباي تاراپىنان ايتىلىپ جاتقان مالىمدەمەلەرگە ءۇنسىز قالۋ مۇمكىن ەمەس. بۇل تەك قانا شانتاج جانە قىسىم كورسەتۋ ارەكەتى. سوڭعى رەت مەن ونى سول كۇنى، ءدال ءوزى اڭشى مىلتىعىنان اتىپ كەتكەن كەشتە كوردىم. ودان كەيىن بىزدە ەشقانداي بايلانىس بولعان جوق.
كەيىنىرەك ول وكىلدەرىمەن بىرگە مەنىڭ قورعاۋشىلارىممەن بايلانىس ورناتۋعا تىرىسىپ، «دوستاسۋدى» ۇسىندى. كەشىرىم بەرىلسە، شۋ كوتەرمەيمىز دەدى، ال باس تارتقان جاعدايدا «اقپاراتتىق جارىلىس» جاسايمىز دەپ سەس كورسەتتى. ءتىپتى، ايىپتالۋشىنىڭ اكەسى ءوزىن-ءوزى ورتەيدى دەگەن مالىمدەمە جاسالاتىنىن ايتتى. مۇنى مەن تىكەلەي قىسىم دەپ باعالايمىن. مەن قانداي دا ءبىر قىسىم مەن ارانداتۋعا جول بەرمەدىم. باستاپقى ۇستانىمىم وزگەرگەن جوق. قاقتىعىستىڭ ءتۇپ-توركىنى - كاسىبي، قىزمەتتىك سيپاتتا. جاۋاپكەر كەلىسىم اياسىنداعى جۇمىسىن ادال اتقارعىسى كەلمەدى، ەسەپ بەرۋدەن جالتاردى. مەن تەك اشىقتىق پەن مىندەتتەمەلەردىڭ ورىندالۋىن تالاپ ەتتىم.
ال قوعام نازارىن «قىزعانىش»، «جەكە قاتىناس»، «جۇبايى» سەكىلدى جالعان سەبەپتەرگە بۇرۋ - مانيپۋلياتسيا، شىندىقتان الىستاتۋ. مەن ونىڭ جۇبايىن دا، وتباسىن دا تانىمايمىن. ول مەن ءۇشىن تەك مەردىگەر بولاتىن.
بۇدان دا سوراقىسى - بۇگىندە بۇل جالعان مالىمدەمەلەرگە قالا اكىمىنە قاتىستى تۇستاردى دا قوسىپ جاتىر. بۇل تاعى دا ءىستىڭ اقيقاتقا ەمەس، قىسىم كورسەتۋ مەن بەدەلگە نۇقسان كەلتىرۋگە باعىتتالعان ورەسكەل مانيپۋلياتسيا ەكەنىن دالەلدەيدى. مەن مۇنداي مالىمدەمەلەردى ءۇزىلدى-كەسىلدى جوققا شىعارامىن جانە ولاردى مويىندامايمىن.
مەنىڭ ۇستانىمىم - وزگەرمەيدى. دەپۋتاتتىق وكىلەت مەرزىمى اياقتالعان سوڭ دا، مەملەكەتكە ادال قىزمەت ەتۋ جولىنان تايعان جوقپىن. سوڭعى ءۇش جىلىمدى وسى جولعا ارنادىم. قالا اكىمىنىڭ شاقىرۋىمەن اكىمدىككە كەلىپ، اشىق، ادال جۇمىس ىستەۋگە، حالىققا شىنايى كومەك كورسەتۋگە كۇش سالدىم»، - دەپ جازدى ول.
ەسكە سالساق، شىمكەنت اكىمىنىڭ ورىنباسارى رۋسلان بەردەنوۆكە قاستاندىق جاساۋ ءىسى بويىنشا سوت پروتسەسى ءجۇرىپ جاتىر. سوت وتىرىسىندا ايىپتالۋشى ەرنار جيەمبايدان جاۋاپ الىنعان.
ايىپتالۋشى ەرنار جيەمباي سوتتا بەرگەن جاۋابىندا كىناسىن مويىنداعانىمەن، ادام ءولتىرۋ نيەتى بولماعانىن جەتكىزدى. ايىپتالۋشىنىڭ ايتۋىنشا، ارەكەتى تەك قورقىتۋ ماقساتىندا جاسالعان.
«ول كەزدە مەن كۇيزەلىس پەن قاتتى سترەسس جاعدايىندا بولدىم. بەردەنوۆ بىرنەشە رەت مەنى قورلاپ، «اقىماق» دەپ اتاپ، بالاعات سوزدەر ايتاتىن. ءوز ەركىممەن جۇمىستان كەتۋىمدى تالاپ ەتتى. كەلىسپەگەن جاعدايدا قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە تارتاتىنىن ايتىپ، قورقىتتى»، - دەدى ەرنار جيەمباي سوتتا.
سونداي-اق ايىپتالۋشى ولاردىڭ ايەلدەرى ءبىر-بىرىمەن تانىس بولعانىن ايتتى. ايىپتالۋشىنىڭ سوزىنشە، بىردە بەردەنوۆ جيەمبايدىڭ جۇبايى جايلى: «ادەمى ەكەن، ءبىراق مەنى قىزىقتىرمايدى» دەگەن. وسىدان كەيىن، ايىپتالۋشىنىڭ سوزىنە قاراعاندا، بەردەنوۆ Instagram جەلىسىندە ونىڭ جۇبايىنىڭ بىرنەشە فوتوسىنا «ءلۇپىل» باسقان.