ءۇندىستاندا 13 جىل بۇرىن جوعالعان ۇشاق تابىلدى
استانا. قازاقپارات - Air India كومپانياسى جاقىندا ون جىلدان استام ۋاقىت بۇرىن جوعالعان Boeing جولاۋشىلار ۇشاعىن تاپقانىن جانە ەندى تۇراققا قويۋ ءۇشىن ۇلكەن ايىپپۇل تولەۋگە ءماجبۇر بولعانىن مالىمدەدى.
The Sun مالىمەتىنشە، ۇشاق جازبالاردان جوعالىپ، 2012-جىلدان بەرى جوعالعان دەپ سانالدى. Boeing بىرنەشە جىل بۇرىن پايدالانۋدان شىعارىلىپ، ءۇندىستان پوشتا قىزمەتىنە جالعا بەرىلگەن، ءبىراق قىزمەتكەرلەردىڭ اۋىسۋى مەن قۇجاتتاماداعى ولقىلىقتارعا بايلانىستى قانداي دا ءبىر جولمەن نازاردان تىس قالعان.
جاعداي تەك كالكۋتتا اۋەجايى اكىمشىلىگىنىڭ Boeing 737-200 ۇشاعىن اۋەجايدان رەسمي تۇردە الىپ تاستاۋدى سۇراعاننان كەيىن عانا انىقتالدى.
Air India باستاپقىدا ۇشاقتىڭ وزدەرىنە تيەسىلى ەمەس ەكەنىن العا تارتتى. دەگەنمەن ىشكى تەرگەۋ ناتيجەسىندە 30 توننا، 30 مەترلىك ۇشاقتىڭ شىنىمەن دە جوعالعان ۇشاق ەكەنى انىقتالدى.
اۋە كومپانياسىنا تۇراق ەرەجەلەرىن بۇزعانى ءۇشىن 114 مىڭ دوللار ايىپپۇل سالىندى.
ەكى اپتا بۇرىن ۇشاق بانگالورعا جەتكىزىلدى، وندا ول ۇشۋ قۇرامىنىڭ قۇرلىقتاعى جاتتىعۋلارى ءۇشىن پايدالانىلادى.
شەنەۋنىكتەردىڭ ايتۋىنشا، Boeing 737-200 سوڭعى بەس جىلدا كالكۋتتا اۋەجايى اۋماعىندا قالدىرىلعان ون ءتورتىنشى ۇشاق.
