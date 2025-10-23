ءۇندىستان پرەزيدەنتىنىڭ تىكۇشاعى بەتونعا ءتۇسىپ كەتتى
استانا. KAZINFORM - ءۇندىستان پرەزيدەنتى دراۋپادي مۋرمۋ مىنگەن تىكۇشاق ەلدىڭ وڭتۇستىگىندەگى كەرالا شتاتىنا قونۋ كەزىندە جاڭا توسەلگەن اسفالتقا ءتۇسىپ كەتكەنى انىقتالدى، دەپ حابارلايدى The Times of India.
وقيعا پرەزيدەنتتىڭ شتاتقا ءتورت كۇندىك رەسمي ساپارى كەزىندە بولعان.
تىكۇشاقتىڭ الاڭعا قونۋىنا دەيىن ساناۋلى ساعات قالعاندا وعان اسفالت توسەلدى.
اۋە كەمەسى جەرگە قونعاننان كەيىن بىردەن تىكۇشاق الاڭىنىڭ ءبىر بولىگى وپىرىلىپ تۇسكەن.
پوليتسيا مەن ءورت سوندىرۋشىلەر قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن جىلدام ارەكەت ەتىپ، تىكۇشاقتى قولمەن يتەرىپ شىعاردى.
ءۇندىستان پرەزيدەنتى ساپارىن كولىكپەن جالعاستىرۋعا ءماجبۇر بولدى.
بۇعان دەيىن يران پرەزيدەنتى ماسۋد پەزەشكياننىڭ تەبريزگە ءىس ساپارى كەزىندە كورتەجدەگى ءۇش كولىك تە ءوشىپ قالىپ، تاكسي شاقىرۋعا ءماجبۇر بولعانىن جازعان ەدىك.