13:13, 02 - قاڭتار 2026 | GMT +5
ءۇندىستان Pralay زىمىرانىن سىناقتان وتكىزدى
استانا. KAZINFORM - ءۇندىستان ءوزىنىڭ ازىرلەگەن وتاندىق، قىسقا قاشىقتىققا ۇشاتىن Pralay (پرالاي) كۆازيبالليستيكالىق زىمىرانىنىڭ ەكى بولەك سىناق ۇشىرىلىمى ءساتتى اياقتالعانىن حابارلادى. بۇل تۋرالى انادولى اگەنتتىگى جازدى.
NDTV ارناسىنىڭ حابارلاۋىنشا، ءۇندىستان قورعانىس مينيسترلىگىنە قاراستى قورعانىس زەرتتەۋلەرى مەن ازىرلەمەلەر ۇيىمى (DRDO) جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا تاڭعى ساعات 10:30 شاماسىندا وديشا جاعالاۋىنان ەكى زىمىران ۇشىردى.
مينيسترلىك مالىمدەمەسىندە ءارتۇرلى وقتۇمسىقتاردى تاسىمالداۋعا قابىلەتتى ەكى زىمىراننىڭ دا جوسپارلانعان تراەكتورياسىن ءدال ورىنداعانى جانە ۇشىرۋدىڭ ءساتتى اياقتالعانى ايتىلدى.
بۇعان دەيىن سولتۇستىك كورەيا الىس قاشىقتىققا ارنالعان قاناتتى زىمىراندارىن ۇشىردى.