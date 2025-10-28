ءۇندىستان مەن قىتاي اراسىنداعى اۋە رەيستەرى بەس جىل ۇزىلىستەن كەيىن قايتا جانداندى
استانا. KAZINFORM - ءۇندىستان جەكسەنبى كەشىندە ماتەريكتىك قىتايمەن تىكەلەي اۋە رەيستەرىن قايتا باستادى. بۇل رەيستەر شامامەن بەس جىل بۇرىن توقتاتىلعان بولاتىن، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
IndiGo اۋە كومپانياسىنىڭ العاشقى ۇشاعى بورتىندا 176 جولاۋشىمەن بىرگە كالكۋتتاداعى نەتادجي سۋبحاس چاندرا بوس اتىنداعى حالىقارالىق اۋەجايدان ۇشىپ شىعىپ، قىتايدىڭ وڭتۇستىگىندەگى گۋانچجوۋ قالاسىنا قوندى.
IndiGo كومپانياسىنىڭ باس اتقارۋشى ديرەكتورى پيتەر ەلبەرستىڭ ايتۋىنشا، تىكەلەي اۋە قاتىناسىنىڭ قايتا جاندانۋى ەكى ەل اراسىنداعى ساپارلاردى جەڭىلدەتىپ، ساۋدا اينالىمىن ارتتىرىپ، ەكونوميكالىق بايلانىستاردى نىعايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ءۇندىستان مەن ماتەريكتىك قىتاي اراسىنداعى تىكەلەي اۋە رەيستەرى 2020 -جىلدىڭ باسىنا دەيىن ورىندالىپ كەلگەن، ءبىراق كەيىن COVID-19 پاندەمياسىنا بايلانىستى توقتاتىلعان.
ەسكە سالا كەتسەك، 9 -قازاندا قىتاي سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى گو جياكۋن ەكى ەل اراسىنداعى تىكەلەي اۋە قاتىناستى قايتا جانداندىرۋعا دايىندىق ءجۇرىپ جاتقانىن حابارلاعان بولاتىن.
ايتا كەتەلىك 15-قازان كۇنى ⅡAstana Think Tank Forum-2025 حالىقارالىق فورۋمىنىڭ پانەلدىك سەسسياسىندا ءسوز سويلەگەن ءۇندىستانداعى عالامدىق زەرتتەۋلەر ينستيتۋتىنىڭ پرەزيدەنتى اشوك سادجانحار ءۇندىستان مەن قىتاي شەكاراسىنداعى تۇراقتىلىق جاھاندىق ەكونوميكاعا اسەر ەتەتىن ماڭىزعا يە ەكەنىن اتاپ ءوتتى.