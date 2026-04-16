ءۇندى مۇحيتىنداعى قايىق اپاتىنان كەيىن 250 ادام ءىز-ءتۇزسىز جوعالىپ كەتتى
استانا. KAZINFORM - ءۇندى مۇحيتىنىڭ اندامان تەڭىزى اۋماعىندا ميگرانتتار مىنگەن قايىقتىڭ اپاتقا ۇشىراۋىنان شامامەن 250 ادام، ونىڭ ىشىندە بالالار دا ءىز- ءتۇزسىز جوعالدى، دەپ حابارلايدى BBC.
ب ۇ ۇ- نىڭ بوسقىندار ءىسى جونىندەگى جوعارعى كوميسسارى باسقارماسى مەن حالىقارالىق كوشى- قون ۇيىمىنىڭ مالىمەتىنە سۇيەنسەك، ءىز- ءتۇزسىز جوعالعانداردىڭ قاتارىندا روحيندجا مۇسىلماندارى مەن بانگلادەش ازاماتتارى بار. الدىن الا دەرەك بويىنشا، تراۋلەر بانگلادەشتەن شىعىپ، مالايزياعا بەت العان. قاتتى جەل، بيىك تولقىن جانە قايىقتىڭ شامادان تىس جۇكتەلۋى سالدارىنان ول اۋدارىلىپ كەتكەن.
مالىمەتكە سايكەس، بانگلادەش كەمەسى توعىز ادامدى قۇتقارىپ قالعان. جاعالاۋ كۇزەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، امان قالعاندار سۋعا باتپاۋ ءۇشىن بوشكەلەر مەن اعاش سىنىقتارىنا جارماسىپ تۇرعان.
ميگرانتتاردىڭ باسىم بولىگى روحيندجا ەتنيكالىق توبىنا جاتادى. 2017 -جىلى ميانما اۋماعىندا نارازىلىقتاردى كۇشپەن باسۋ وپەراتسياسى باستالعالى بەرى جۇزدەگەن مىڭ ادام ەلدەن كەتۋگە ءماجبۇر بولدى.
بوسقىندار لاگەرلەرىندەگى اۋىر جاعداي كوپتەگەن روحيندجا وكىلدەرىن مالايزياعا جەتۋدىڭ جاڭا ءارى قاۋىپتى جولدارىن ىزدەۋگە يتەرمەلەپ وتىر. ولار بۇل ەلدى ءومىر سۇرۋگە ءقاۋىپسىز ورىن رەتىندە قاراستىرادى.
جاعالاۋ كۇزەتى وكىلىنىڭ ايتۋىنشا، امان قالعاندار ساپارعا «جاقسى ومىرگە دەگەن ۇمىتپەن» شىققاندارىن ايتقان.