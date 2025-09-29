ءمىرجاقىپ دۋلات ۇلىنىڭ 140 جىلدىعىنا ارنالعان حالىقارالىق مارافون-بايگە ءوز مارەسىنە جەتتى
قوستاناي. KAZINFORM - كەڭ دالانى دۇبىرگە بولەگەن ايتۋلى دودا مارەسىنە جەتتى. بۇل تۋرالى قوستاناي وبلىسىنىڭ اكىمدىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
20 - قىركۇيەك كۇنى سالتاناتتى تۇردە توبىل-تورعاي دالاسىنان باستاۋ العان، وتكەنگە تاعزىم، بۇگىنگە رۋح، بولاشاققا امانات رەتىندە كورنەكتى اعارتۋشى، الاش قايراتكەرى ءمىرجاقىپ دۋلات ۇلىنىڭ 140 جىلدىعىنىڭ قۇرمەتىنە جانە قازاقستان حالقى اسسامبلەياسىنىڭ 30 جىلدىعىنا ارنايى ۇيىمداستىرىلعان حالىقارالىق «ۇلى دالا جورىعى» مارافون-بايگەسىنىڭ جەڭىمپازدارى ماراپاتتالدى.
«ۇلى دالا جورىعى» مارافون- بايگەسى ۇلتتىق ات سپورتىنىڭ تاريحى مەن مادەنيەتىن دارىپتەيدى. بۇل تەك جارىس ەمەس، حالىقتىڭ ءداستۇرى. باتىرلىق پەن ەرلىكتى ناسيحاتتايتىن ەرەكشە سىناق.
قازاقتىڭ دارحان دالاسىن دۇبىرلەتكەن تۇلپارلار بايگەسى 2022-جىلدان بەرى وتكىزىلىپ كەلەدى.
بيىلعى مارافونعا بارلىعى 3 مەملەكەتتەن 18 كوماندا قاتىستى. ماراپاتتاۋ راسىمىندە قىرعىزستان، كاباردين- بالقار ەلىنەن كەلگەن سپورتشىلارعا قوشەمەت كورسەتىلدى. ەلىمىزدىڭ نامىسىن قورعاۋ ءۇشىن ماڭعىستاۋ، الماتى، جەتىسۋ، قوستاناي، شىعىس قازاقستان، اباي، اقتوبە، اتىراۋ، باتىس قازاقستان، ۇلىتاۋ سياقتى ون وبلىستان، استانا، الماتى قالالارىنان جانە قازاقستان حالقى اسسامبلەياسىنىڭ «بىرلىك» كومانداسى قاتىستى.
ەلەۋلى ساتتە «ۇلى دالا جورىعى» مارافون-بايگەسىنە قولداۋ كورسەتكەن جانە ۇيىمداستىرۋعا ۇيتقى بولىپ جۇرگەن ۇلت رۋحانياتىنىڭ جانە ۇلتتىق سپورت جاناشىرلارى زور قۇرمەتپەن ساحنا تورىنە شاقىرىلدى. ولار: قوستاناي وبلىسىنىڭ اكىمى قۇمار اقساقالوۆ، «AMANAT» پارتياسىنىڭ اتقارۋشى حاتشىسى داۋلەت كارىبەك، ق ر پرەمەر- ءمينيسترىنىڭ كەڭەسشىسى، «جورىق» ات سپورتى فەدەراتسياسى «قامقورشىلار كەڭەسىنىڭ» ءتوراعاسى ەرالى توعجانوۆ، مەملەكەت جانە قوعام قايراتكەرلەرى دۇيسەن قاسەيىنوۆ، اباي تاسبولات جانە «جورىق» ات سپورتى فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى باقىتجان تۇرلىبەكوۆ.
العاشقى بولىپ قوستاناي وبلىسىنىڭ اكىمى قۇمار اقساقالوۆ قۇتتىقتاۋ ءسوز سويلەدى.
- بۇگىن ءبىز ەرەكشە قۋانىش پەن تولقىنىسقا تولى ءساتتىڭ كۋاسى بولىپ وتىرمىز. تورعاي وڭىرىندە باستاۋ العان «ۇلى دالا جورىعى» مارافون- بايگەسى ءوزىنىڭ مارەسىنە ارقالىق قالاسىنا جەتتى. بۇل بايگە تەك سپورتتىق دودا ەمەس، بۇل حالقىمىزدىڭ تاريحىن دارىپتەيتىن، ۇلتتىق رۋحىمىزدى جاڭعىرتاتىن، ەلدىگىمىزدى ايقىندايتىن تاعىلىمدى شارا بولدى، - دەپ اتاپ ءوتتى وبلىس اكىمى قۇمار اقساقالوۆ.
«AMANAT» پارتياسىنىڭ اتقارۋشى حاتشىسى داۋلەت كارىبەك «ۇلى دالا جورىعى» مارافون-بايگەسىنىڭ وسىدان ءۇش جىل بۇرىن تىكەلەي مەملەكەت باسشىسى قاسىم- جومارت توقايەۆتىڭ قولداۋىمەن باستالعانىن، تورعاي ەلى التىنشى مارتە وتكىزىپ وتىرعانىن، وسى ۋاقىت ىشىندە مارافون-بايگە الەمگە تانىمال حالىقارالىق جارىس دەڭگەيىنە كوتەرىلگەنىن تىلگە تيەك ەتتى.
- ءۇش جىلدىڭ اينالاسىندا بۇل بايگە التىنشى مارتە وتكىزىلىپ جاتىر. وسى ۋاقىت ىشىندە مارافون-بايگە الەمگە تانىمال حالىقارالىق جارىس دەڭگەيىنە كوتەرىلىپ كەلەدى. وسىنىڭ ءبارى پرەزيدەنتىمىزدىڭ ۇلتتىق سپورتتى دامىتۋعا جاساپ وتىرعان قامقورلىعىنىڭ، قولداۋىنىڭ ارقاسى ەكەنىن باسا ايتۋعا ءتيىسپىز. بۇگىندە ۇلتتىق سپورت حالقىمىزدىڭ ۇلتتىق ءتولقۇجاتىنا، ماقتانىشىنا، ءتىپتى ءومىر سالتىنا اينالدى دەسە بولادى، - دەدى داۋلەت كارىبەك.
پرەمەر- ءمينيستردىڭ كەڭەسشىسى ەرالى توعجانوۆ توبىل-تورعاي ءوڭىرىنىڭ ىبىراي التىنسارين، احمەت بايتۇرسىن ۇلى، ءمىرجاقىپ دۋلات ۇلى سىندى ۇلى تۇلعالاردى دۇنيەگە اكەلگەن قۇتتى مەكەن ەكەنىن، ەل زيالىلارى اڭساعان تاۋەلسىزدىككە ۇرپاقتارى قول جەتكىزىپ وتىرعانىن، بۇگىندە قازاق ەلىن الەم تانىپ، دۇنيە جۇزىنە ءماشھۇر بولعانىن لەبىزىنە ارقاۋ ەتتى.
- دۇنيە جۇزىندە قازاقتىڭ تۋى جەلبىرەپ، رۋحى اسقاقتاپ تۇر. ونىڭ ءبارى ەلدىڭ بىرلىكتە بولعانىنىڭ ارقاسىندا. «بىرلىك» كومانداسى ءبىرىنشى رەت قاتىسىپ وتىر. ونى اسسامبلەيانىڭ 30 جىلدىعىمەن بايلانىستىرىپ وتىرمىز. تاۋەلسىزدىكتىڭ تۇعىرى - بىرلىك. بىرلىگى بار ەل عانا تۇراقتى داميدى. تۇراقتىلىق بار جەرگە عانا حالىق سەنىم ارتادى. سەنىم بولسا، ينۆەستيتسيا كەلەدى، حالىق تۇراقتايدى. وسىنداي بىرلىگى جاراسقان ەلدە ۇلكەن تويدىڭ كۋاسى بولىپ جاتىرمىز، - دەدى ەرالى توعجانوۆ.
جارىس ناتيجەسىنە توقتالار بولساق، ءبىرىنشى ورىندى قىرعىزستان كومانداسى جەڭىپ الدى. ەكىنشى ورىن اقتوبە وبلىسىنىڭ ەنشىسىندە. ءۇشىنشى ورىندى قوستاناي وبلىسىنىڭ كومانداسى قانجىعالادى. ءتورتىنشى، بەسىنشى ورىن العان كوماندالارعا دا سىي-سياپات كورسەتىلدى. وبلىس اكىمى قۇمار اقساقالوۆ جۇلدەگەرلەردى قۇتتىقتاپ، كەلەر جىلى ارقالىق قالاسىنىڭ 70 جىلدىق مەرەيتويىنىڭ قۇرمەتىنە جارىستى جالعاستىرۋدى ۇسىندى.
ايتا كەتەلىك قوستانايدا «ۇلى دالا جورىعى» مارافون-بايگەسى ءوتىپ جاتقانى تۋرالى جازعان ەدىك.
نازىم بولەسوۆا