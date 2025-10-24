ءماتىن تەرۋ جىلدامدىعى ميدىڭ قانشالىقتى ساۋ ەكەنىنەن كورسەتۋى مۇمكىن - زەرتتەۋ
ءماتىن تەرۋ جىلدامدىعى ميدىڭ قانشالىقتى ساۋ ەكەنىنەن كورسەتۋى مۇمكىن. Journal of Psychopathology and Clinical Science جۋرنالىندا جاريالانعان زەرتتەۋ سمارتفوندا قالاي جانە قانشالىقتى ءجيى تەرەتىنىمىز كوڭىل كۇي بۇزىلىستارى بار ادامداردىڭ تانىمدىق جاي-كۇيى تۋرالى ماڭىزدى دەرەك بەرە الاتىنىن كورسەتتى. عالىمدار ءپاسسيۆتى جينالاتىن تەلەفون دەرەكتەرى دەپرەسسيا مەن بيپوليارلى بۇزىلىستا ءجيى كەزدەسەتىن زەيىن، جاد جانە يكەمدى ويلاۋ قيىندىعىن ەرتەرەك انىقتاۋعا كومەكتەسۋى مۇمكىن دەيدى، دەپ حابارلايدى Journal of Psychopathology and Clinical Science.
25-50 جاستاعى 127 ەرەسەك 4-5 اپتا BiAffect اتتى موبيلدى پەرنەتاقتانى قولداندى. قوسىمشا پەرنەلەر اراسىنداعى ۋاقىت ينتەرۆالىن جانە تەلەفون اكسەلەرومەترى تىركەيتىن قيمىلدى سەكىلدى مەتادەرەكتەردى جينادى. قاتىسۋشىلار كلينيكاداعى ستاندارتتى كوگنيتيۆتى تەستىلەۋدەن دە ءوتتى.
ءماتىن تەرۋ مىنەز-قۇلقى كەيبىر تانىمدىق تاپسىرمالارداعى ناتيجەنى بولجاي الدى، ءبىراق ءبارىن ەمەس. بۇل ءتاسىل كۇندەلىكتى ورتادا وي قىزمەتىن كۇش سالدىرماي باقىلاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
دەپرەسسيا مەن بيپوليارلى بۇزىلىس ميلليونداعان ادامعا اسەر ەتەدى، ال تانىمدىق قيىندىقتار كوڭىل كۇي تۇزەلگەننەن كەيىن دە ساقتالا بەرەدى. پاسسيۆتى مونيتورينگ كلينيكاعا ءجيى بارۋدىڭ قاجەتتىلىگىن ازايتىپ، ەرتە ارالاسۋعا جول اشۋى مۇمكىن. UI CDR پروفەسسورى ولۋ ادجيلورە: «ماقساتىمىز - ءماتىن تەرۋ ۇلگىلەرىندەگى وزگەرىستەردى ەرتە ەسكەرتۋ جۇيەسىنە اينالدىرىپ، ەپيزود باستالماي تۇرىپ كومەك كورسەتۋ»، - دەيدى.
بۇل جۇمىس سەبەپ-سالداردى دالەلدەمەيدى، تەك بايلانىس كورسەتەدى. دەگەنمەن كۇندەلىكتى ادەتتەن تابيعي تۇردە الىناتىن دەرەكتەر دارىگەر مەن پاتسيەنتكە تانىمدىق قۇلدىراۋدىڭ العاشقى بەلگىلەرىن جىبەرىپ الماۋعا كومەكتەسۋى مۇمكىن. قۇپيالىلىق پەن پايدالانۋشى كەلىسىمى - مىندەتتى شارت، ال مۇنداي تەحنولوگيالار كلينيكالىق قۇرالداردى تولىقتىراتىن قوسىمشا سكرينينگ رەتىندە قاراستىرىلىپ وتىر.