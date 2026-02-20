ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    ءماسىموۆتىڭ ءزاۋلىم سارايىنان تاركىلەنگەن سامۋراي قىلىشى 3,4 ميلليون تەڭگەگە ساتىلدى

    استانا. KAZINFORM - تەرگەۋ اياسىندا تاركىلەنىپ، قايتارىلعان اكتيۆتەردى باسقارۋ كومپانياسىنا بەرىلگەن سامۋراي قىلىشى مەن بىلعارى بەلدىك ساتىلىپ كەتتى.

    Мәсімовтың зәулім сарайынан тәркіленген самурай қылышы 3,4 млн теңгеге сатылды
    Фото: sauda.e-qazyna.kz

    اتالعان مەكەمە بۇل بۇيىمداردى ەلەكتروندى ساۋدا پورتالىندا اۋكسونعا شىعارعان بولاتىن.

    ەكەۋى دە ۇ ق ك- ءنىڭ بۇرىنعى باسشىسى كارىم ماسىموۆكە تيەسىلى بولعان ۇيدەن تاركىلەنگەن زاتتار تىزىمىندە بار.

    қылыш
    Фото: sauda.e-qazyna.kz

    قايتارىلعان اكتيۆتەردى باسقارۋ كومپانياسى sauda.e-qazyna.kz پورتالىندا جاريالاعان مالىمەتكە ساي، قىناپتاعى سامۋراي قىلىشىنىڭ باستاپقى باعاسى 461312 تەڭگە بولعان. قارا قىناپتى، بولات ءجۇزدى، ال سابى بەدەرلى گەومەتريالىق ورنەكپەن بەزەندىرىلگەن قارۋعا 6 ۇمىتكەر قىزىعۋشىلىق تانىتىپتى. ءارقايسىسى 69197 تەڭگە كەپىلدىك جارنا تولەگەن. اۋكسيون ناتيجەسىندە سامۋراي قىلىشى 3413825 تەڭگەگە ساتىلدى.

    белдік
    Фото: sauda.e-qazyna.kz

    ال ۇلتتىق ويۋ-ورنەكپەن بەزەندىرىلگەن ارنايى قوراپتاعى بىلعارى بەلدىك 524261 تەڭگەگە وتكەن.

    باستاپقىدا 183750 تەڭگەگە ۇسىنىلعانمەن، 4 ۇمىتكەردىڭ ءوزارا باسەكەلەسۋى ناتيجەسىندە بەلدىكتىڭ باعاسى وسكەن. اۋكسيونعا قاتىسۋشىلار كەپىلدىك جارنا رەتىندە 27563 تەڭگە تولەگەن.

    белдік
    Фото: sauda.e-qazyna.kz

    ايتا كەتەيىن، بۇعان دەيىن ءماسىموۆتىڭ جەكەجايىنان الىنعان سامۋراي قىلىشى 540 مىڭ تەڭگەگە ساتىلعانىن جازعانبىز.

    ءبىراق اۋكتسيون جەڭىمپازى اقشاسىن تولەمەگەندىكتەن، كەلىسىمشارت بۇزىلىپ، بۇيىم قايتادان ساتىلىمعا شىعارىلعان.

    سونداي-اق بۇعان دەيىن وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى ءماسىموۆتىڭ بۇرىنعى ءۇيىن قاي مەملەكەتتىك مەكەمەگە بەرگەلى جاتقانىن حابارلاعان ەدىك.

