ءماسىموۆتىڭ ءزاۋلىم سارايىنان تاركىلەنگەن سامۋراي قىلىشى 3,4 ميلليون تەڭگەگە ساتىلدى
استانا. KAZINFORM - تەرگەۋ اياسىندا تاركىلەنىپ، قايتارىلعان اكتيۆتەردى باسقارۋ كومپانياسىنا بەرىلگەن سامۋراي قىلىشى مەن بىلعارى بەلدىك ساتىلىپ كەتتى.
اتالعان مەكەمە بۇل بۇيىمداردى ەلەكتروندى ساۋدا پورتالىندا اۋكسونعا شىعارعان بولاتىن.
ەكەۋى دە ۇ ق ك- ءنىڭ بۇرىنعى باسشىسى كارىم ماسىموۆكە تيەسىلى بولعان ۇيدەن تاركىلەنگەن زاتتار تىزىمىندە بار.
قايتارىلعان اكتيۆتەردى باسقارۋ كومپانياسى sauda.e-qazyna.kz پورتالىندا جاريالاعان مالىمەتكە ساي، قىناپتاعى سامۋراي قىلىشىنىڭ باستاپقى باعاسى 461312 تەڭگە بولعان. قارا قىناپتى، بولات ءجۇزدى، ال سابى بەدەرلى گەومەتريالىق ورنەكپەن بەزەندىرىلگەن قارۋعا 6 ۇمىتكەر قىزىعۋشىلىق تانىتىپتى. ءارقايسىسى 69197 تەڭگە كەپىلدىك جارنا تولەگەن. اۋكسيون ناتيجەسىندە سامۋراي قىلىشى 3413825 تەڭگەگە ساتىلدى.
ال ۇلتتىق ويۋ-ورنەكپەن بەزەندىرىلگەن ارنايى قوراپتاعى بىلعارى بەلدىك 524261 تەڭگەگە وتكەن.
باستاپقىدا 183750 تەڭگەگە ۇسىنىلعانمەن، 4 ۇمىتكەردىڭ ءوزارا باسەكەلەسۋى ناتيجەسىندە بەلدىكتىڭ باعاسى وسكەن. اۋكسيونعا قاتىسۋشىلار كەپىلدىك جارنا رەتىندە 27563 تەڭگە تولەگەن.
ايتا كەتەيىن، بۇعان دەيىن ءماسىموۆتىڭ جەكەجايىنان الىنعان سامۋراي قىلىشى 540 مىڭ تەڭگەگە ساتىلعانىن جازعانبىز.
ءبىراق اۋكتسيون جەڭىمپازى اقشاسىن تولەمەگەندىكتەن، كەلىسىمشارت بۇزىلىپ، بۇيىم قايتادان ساتىلىمعا شىعارىلعان.
سونداي-اق بۇعان دەيىن وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى ءماسىموۆتىڭ بۇرىنعى ءۇيىن قاي مەملەكەتتىك مەكەمەگە بەرگەلى جاتقانىن حابارلاعان ەدىك.