ءماسليحاتتاردىڭ وكىلەتتىگىن ودان ءارى كەڭەيتىپ، ناقتىلاي ءتۇسۋ قاجەت - مەملەكەت باسشىسى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ بارلىق دەڭگەيدەگى ءماسليحات دەپۋتاتتارىنىڭ Ⅲ رەسپۋبليكالىق فورۋمىندا سويلەگەن سوزىندە ءماسليحات دەپۋتاتتارىنىڭ جاۋاپكەرشىلىگىن كۇشەيتۋ جانە اكىمدەرمەن بىرلەسكەن جۇمىس قاجەتتىگى تۋرالى ايتتى. بۇل تۋرالى اقوردا حابارلادى.
- ءماسليحاتتاردىڭ وكىلەتتىگىن ودان ءارى كەڭەيتىپ، ناقتىلاي ءتۇسۋ قاجەت. بۇل - ايرىقشا ماڭىزى بار مىندەت. ولاردىڭ جەرگىلىكتى بيلىك جۇيەسىندەگى ءرولىن كۇشەيتۋ قاجەت. اكىمدەر حالىقپەن كەزدەسكەندە ازاماتتاردىڭ كوبى ناقتى ماسەلەلەردى ايتىپ، بىرنەشە سۇراق قويادى. سونداي تۇيتكىلدەر دۇرىس شەشىمىن تابۋى ءۇشىن دەپۋتاتتىق كورپۋس بەلسەندى تۇردە باقىلاۋ جاساپ، اكىمدەرمەن بىرگە جۇمىس ىستەۋى كەرەك. سونداي-اق ءماسليحاتتاردىڭ ىشكى جۇمىس ءتارتىبىن رەتكە كەلتىرىپ، قايتا قاراعان ابزال. ولاردىڭ كوپتەگەن قۇزىرەتى ءالى كۇنگە دەيىن ايقىن ەمەس. بۇل احۋال مەملەكەتتىك باسقارۋ ۇدەرىسىنە كەدەرگى كەلتىرىپ وتىر. سوندىقتان ءوز مىندەتىن ورىنداماعان نەمەسە ەتيكانى بۇزعان ءماسليحات دەپۋتاتتارىنىڭ جاۋاپكەرشىلىگىن كۇشەيتەتىن ناقتى شارالار قابىلداۋ قاجەت. مۇنداي قادام حالىقتىڭ ساياسي مادەنيەتىن دامىتۋعا جانە وكىلدى بيلىك ينستيتۋتىنا دەگەن سەنىمىن نىعايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. ءبىز باسقارۋدىڭ روتاتسيالىق ءتارتىبىن مەملەكەتتىك بيلىكتىڭ بارلىق دەڭگەيىنە بىرتىندەپ ەنگىزىپ جاتىرمىز. قازىرگى تاڭدا سايلاناتىن اكىمدەردىڭ وكىلەتتىگى ەكى مەرزىممەن شەكتەلگەن. ەندى ءماسليحات ءتوراعالارىن روتاتسيا تارتىبىمەن اۋىستىرۋ قاعيداتىن ەنگىزۋ كەرەك دەپ سانايمىن. بۇرىن ءماسليحاتتاردى باسقاراتىن حاتشىلارى بولدى، ەندى ءتوراعالار باسقارىپ وتىر. بۇل، مەنىڭشە، دۇرىس شەشىم بولدى. الايدا، ولاردىڭ وكىلەتتىگى دە ەكى مەرزىمنەن اسپاۋى قاجەت. وسىنداي ءادىس ارقىلى كاسىبي دەپۋتاتتىق كورپۋس قالىپتاستىرىپ، ونىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا بولادى. بۇل ۇستانىم ەلىمىزدە جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقان رەفورمالاردىڭ لوگيكاسىنا ساي كەلەدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.