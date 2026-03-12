ءماسليحاتتار مەن اكىمدىكتەر بيۋدجەتتىڭ ءار تەڭگەسىنىڭ ەل يگىلىگىنە جۇمسالۋىن قامتاماسىز ەتۋگە مىندەتتى - توقايەۆ
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ بارلىق دەڭگەيدەگى ءماسليحات دەپۋتاتتارىنىڭ Ⅲ رەسپۋبليكالىق فورۋمىندا اكىمدىكتەگى بيۋدجەتتىك كوميسسيانىڭ قۇرامىنا ءبىلىمدى، بەدەلدى ءماسليحات دەپۋتاتتارىن قوسۋ كەرەك ەكەنىن ايتتى. بۇل تۋرالى اقوردا حابارلادى.
سونىمەن قاتار قىرۋار قارجىنى وڭدى- سولدى شاشىپ، پايداسى جوق باستامالارعا جۇمساۋدى دوعارۋ قاجەت ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- اكىمدىكتەگى بيۋدجەتتىك كوميسسيانىڭ قۇرامىنا ءبىلىمدى، بەدەلدى ءماسليحات دەپۋتاتتارىن قوسقان ءجون. وسىلايشا، جۇمىستىڭ ساپاسىن ارتتىرىپ، قاراجاتتىڭ ءتيىمدى جۇمسالۋىن قاداعالاۋعا بولادى. قىرۋار قارجىنى وڭدى-سولدى شاشىپ، پايداسى جوق باستامالارعا جۇمساۋدى دوعارۋ قاجەت. اكىمدەر رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتەن بەرىلەتىن ءتۇرلى دوتاتسياعا سەنىپ وتىرا بەرمەۋى كەرەك. ماسىلدىق ۇعىمىنان ءبىرجولا ارىلۋ قاجەت. جەرگىلىكتى بيلىك وكىلدەرى تابىستى كوبەيتۋ ءۇشىن بەلسەنە جۇمىس ىستەۋگە ءتيىس. بيۋدجەت قابىلداناتىن كەزدە «قانشا جۇمىس ورنى اشىلادى، جەكە ينۆەستيتسيا تارتىلا ما، بيزنەستىڭ دامۋىنا قانداي جاعداي جاسالادى، قانشا سالىق تولەنەدى؟» دەگەن ساۋالدارعا ناقتى جاۋاپ بەرىلۋى كەرەك. كۇرىشتى كۇرمەكتەن اجىراتا ءبىلۋ قاجەت. بۇل - بارلىق دەڭگەيدەگى اكىمدەر مەن ءماسليحاتتار دەپۋتاتتارى، ەڭ الدىمەن، مەملەكەت مۇددەسىنە قىزمەت ەتەتىن ءبىر ۇجىم، ءبىر كوماندا دەگەن ءسوز. بارلىق ايماقتىڭ ءماسليحاتتارى مەن اكىمدىكتەرى بىرلەسىپ، بيۋدجەتتىڭ ءار تەڭگەسىنىڭ ەل يگىلىگىنە جۇمسالۋىن قامتاماسىز ەتۋگە مىندەتتى، - دەدى پرەزيدەنت.