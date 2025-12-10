ءماجىلىس قازاقستان مەن موڭعوليانىڭ زەينەتاقى ىنتىماقتاستىعى جونىندەگى قۇجاتتى قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا «قازاقستان ۇكىمەتى مەن موڭعوليا ۇكىمەتى اراسىنداعى زەينەتاقى سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالاۋ تۋرالى» زاڭ ماقۇلداندى.
زاڭ جوباسىنىڭ ماقساتى - 2024 -جىلعى 29-قازاندا ۇلان-باتىر قالاسىندا قول قويىلعان قازاقستان ۇكىمەتى مەن موڭعوليا ۇكىمەتى اراسىنداعى زەينەتاقى سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالاۋ.
ءماجىلىستىڭ الەۋمەتتىك-مادەني دامۋ كوميتەتىنىڭ مالىمەتىنە قاراعاندا، اتالعان كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالاۋ ەكى ەل ازاماتتارىنىڭ زەينەتاقىمەن قامسىزداندىرۋ سالاسىنداعى قۇقىقتارىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان.
بۇل تۇرعىدا، ول زەينەتاقى تولەمدەرىن تاعايىنداۋ كەزىندە ەڭبەك ءوتىلىن تانۋ جانە ەسەپكە جاتقىزۋ بولىگىندە باسقا ەلدىڭ اۋماعىنا كوشۋ كەزىندە قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەن موڭعوليا ازاماتتارى ءۇشىن قوسىمشا مۇمكىندىكتەر بەرەدى. اتاپ ايتقاندا:
- ورتاق جانە بازالىق زەينەتاقىلاردى ەسەپتەۋ كەزىندە ەڭبەك ءوتىلىن ەسەپكە الۋ ماقساتىندا؛
- قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زەينەتاقى جۇيەسى اياسىندا قالىپتاستىرىلاتىن جيناقتاۋشى زەينەتاقىلاردى ەكسپورتتاۋ كەزىندە.
اتاۋلى كەلىسىم كەلەسى زەينەتاقىلارعا:
- قازاقستان رەسپۋبليكاسىندا - ەڭبەك سىڭىرگەن جىلدارى ءۇشىن زەينەتاقى تولەمدەرىنە؛
- موڭعوليادا - اسكەري قىزمەتى ءۇشىن زەينەتاقىلارعا قولدانىلمايدى.
وسى مەملەكەتتەردىڭ ازاماتتارىنا زەينەتاقى تاعايىنداۋ جانە تولەۋ تۇراتىن مەملەكەتىنىڭ زاڭناماسى بويىنشا جۇزەگە اسىرىلادى.
- زاڭدى ىسكە اسىرۋ حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى دامىتۋعا، ازاماتتاردىڭ الەۋمەتتىك كەپىلدىكتەرى مەن قۇقىقتارىن نىعايتۋعا، سونداي-اق ەكى مەملەكەت اراسىنداعى ءوزارا سەنىمدى كۇشەيتۋگە ىقپال ەتەتىن بولادى. قۇجاتتا ادامنىڭ جانە ازاماتتىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسياسى مەن زاڭدارىندا كەپىلدىك بەرىلگەن قۇقىقتارى مەن بوستاندىقتارىن شەكتەيتىن نورمالار قامتىلمايدى، - دەلىنگەن ءماجىلىس كوميتەتىنىڭ قورىندى اقپاراتىندا.
ەسكە سالساق، بىلتىر قازان ايىندا قازاقستان مەن موڭعوليا پرەزيدەنتتەرى بىرلەسكەن دەكلاراتسياعا قول قويدى.
ايتا كەتەيىك، 2025 -جىلى 13 202 ەتنيكالىق قازاق قانداس مارتەبەسىن الدى. جىل باسىنان قازاقستانعا كەلگەن قانداستاردىڭ %45,6 ى وزبەكستاننان، %42,3 قىتايدان، %4,1 تۇرىكمەنستاننان، %2,9 موڭعوليادان، %2,6 رەسەيدەن جانە %2,5 ى باسقا ەلدەردەن.