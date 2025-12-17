ءماجىلىس قاراۋىنا تەلەفون الاياقتارىنا توسقاۋىل قويۋعا ارنالعان قۇجات كەلىپ ءتۇستى
استانا. KAZINFORM - پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ قاراۋىنا «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە تەلەكوممۋنيكاتسيالار نارىعىن جانە دەرەكتەردى وڭدەۋ ورتالىقتارىن دامىتۋ ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» زاڭ جوباسى كەلىپ ءتۇستى.
- ەل وڭىرلەرىندە حالىقپەن كەزدەسۋ كەزىندە ەلدى مەكەندەردى جوعارى جىلدامدىقتى ينتەرنەتپەن قامتاماسىز ەتۋ، تەلەفون الاياقتارىنا توسقاۋىل قويۋ ماسەلەسى ءجيى كوتەرىلدى. وسىعان بايلانىستى اتالعان زاڭ جوباسى حالىقتى ساپالى ءارى جوعارى جىلدامدىقتاعى ينتەرنەتپەن قامتاماسىز ەتۋگە، تەلەكوممۋنيكاتسيا ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋعا، تەلەفون الاياقتىعىن انىقتاۋ بويىنشا جۇمىستى كۇشەيتۋگە باعىتتالعان، - دەدى دەپۋتات نۇرتاي سابيليانوۆ ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا.
ونىڭ ايتۋىنشا، قۇجاتتا دەرەكتەردى ازىرلەۋ ورتالىقتارىنىڭ ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋدى ىنتالاندىرۋ، تەلەكوممۋنيكاتسيا سالاسىنداعى وزىق تەحنولوگيالاردى دامىتۋ ەسكەرىلگەن.
- زاڭ جوباسى اياسىندا بەس زاڭعا وزگەرتۋ ەنگىزۋ قاراستىرىلعان. وسى ورايدا ءماجىلىستىڭ ەكونوميكالىق رەفورما جانە وڭىرلىك دامۋ كوميتەتى زاڭ جوباسى بويىنشا قورىتىندى ازىرلەۋگە دايىن، - دەدى دەپۋتات.
بۇعان دەيىن قازاقستان ىشكى ىستەر مينيسترلىگى تەلەفون ارقىلى جاسالاتىن الاياقتىق ارەكەتتەردە قىلمىسكەرلەر ءجيى پايدالاناتىن سوزدەردى اتاعانىن جازعان ەدىك.