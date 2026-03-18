ءماجىلىس مەملەكەتتىك قىزمەت تۋرالى زاڭ جوباسىن ماقۇلدادى
استانا. KAZINFORM - ماجىلىستە «ق ر مەملەكەتتىك قىزمەتى تۋرالى» زاڭ جوباسى ءبىرىنشى وقىلىمدا ماقۇلداندى. ونداعى نەگىزگى جاڭاشىلدىقتاردى مەملەكەتتىك قىزمەت ىستەرى اگەنتتىگىنىڭ ءتوراعاسى دارحان جازىقباي ءتۇسىندىردى.
اتالعان زاڭ جوباسى 2024-2029 -جىلدارعا ارنالعان مەملەكەتتىك قىزمەتتى دامىتۋ تۇجىرىمداماسىن ىسكە اسىرۋ ماقساتىندا ازىرلەنگەن. ول كاسىبي، اشىق جانە ناتيجەگە باعىتتالعان، ياعني پروتسەسس ءۇشىن ەمەس، ادامعا قىزمەت ەتۋى كەرەك.
- كوپتەگەن جىل بويى مەملەكەتتىك قىزمەتتى زاڭنامالىق رەتتەۋ تەك ەڭبەك قاتىناستارى شەڭبەرىمەن شەكتەلىپ كەلدى. ميسسيا، قىزمەتتىڭ ءمانى مەن مىندەتتەرى قۇقىقتىق تۇرعىدا ايقىندالماعان. ءبىز وسى ولقىلىقتى جويىپ، مەملەكەتتىك قىزمەتتىڭ ۇلتتىق باسىمدىقتاردى جۇزەگە اسىرۋ، نەگىزگى ينستيتۋتتار رەتىندە ماعىناسىن ناقتى بەكىتىپ وتىرمىز، - دەدى دارحان جازىقباي ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا.
العاش رەت زاڭ دەڭگەيىندە مەملەكەتتىك قىزمەتتى اتقارۋدىڭ نەگىزدەرى ايقىن كورسەتىلەدى. وتانشىلدىق، كاسىبيلىك، اشىقتىق، كليەنتكە باعدارلانعان قىزمەت، ەتيكا، ءمىنسىز بەدەل جانە قۇقىقبۇزۋشىلىقتار مەن مۇددەلەر قاقتىعىسىنا توزبەۋشىلىك - ابستراكتىلى ۇراندار ەمەس، ءاربىر مەملەكەتتىك قىزمەتشىنىڭ مىندەتتى ورىنداۋى ءتيىس ناقتى تالاپتار. ولاردى ساقتاماۋ جاۋاپكەرشىلىك جۇكتەيدى.
مىسالى كليەنتكە باعدارلانعان قىزمەت دەگەنىمىز - وتىنىشتەردەن فورمالدى سەبەپتەرمەن باس تارتۋعا جول بەرمەۋ، اكىمشىلىك، سيفرلىق جانە قۇقىقتىق كەدەرگىلەردى جويۋ. بۇل تالاپتاردى ورىنداماۋ مەملەكەتتىك قىزمەتتى اتقارۋمەن ۇيلەسپەيدى.
- ەكىنشىدەن، زاڭ جوباسىندا سەرۆيستىك قاعيداتى ءداستۇرلى مەملەكەتتىك قىزمەتتەرمەن شەكتەلمەگەن. ونىڭ ماعىناسى كەڭ جانە قوعامعا كورسەتىلەتىن قىزمەتتەردىڭ جالپى تۇسىنىگىن قامتيدى. بۇل ادامداردىڭ كۇندەلىكتى ومىرىنە تىكەلەي اسەر ەتەتىن قىزمەتتەر - قورشاعان ورتانى قورعاۋ، قۇقىقتىق ءتارتىپتى قامتاماسىز ەتۋ، حالىقتىڭ دەنساۋلىعى، ءبىلىم بەرۋ جانە باسقالار. مۇنداي قىزمەتتەردىڭ ساپاسىنا قاتىستى ناقتى كريتەرييلەر بەلگىلەنەدى جانە ولاردى باعالاۋ ءادىسى رەتىندە قوعامدىق مونيتورينگ جۇرگىزىلەدى، - دەدى اگەنتتىك ءتوراعاسى.
ەڭ باستىسى، ازاماتتاردىڭ پىكىرى مەملەكەتتىك قىزمەتتىڭ ساپاسىن ارتتىرۋدا ناقتى سەپتىگىن تيگىزەدى. ولاردىڭ باعالانۋى مەملەكەتتىك ورگاندار تيىمدىلىگىنىڭ ءبىر كورسەتكىشى بولىپ، مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەردى ىنتالاندىرۋ كەزىندە ەسكەرىلەدى، سونىڭ ىشىندە ماتەريالدىق تۇرعىدان اسەر ەتەدى.
پرەزيدەنتتىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس، مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەردىڭ قىزمەتىنە سوڭعى باعا بەرەتىن تەك قانا ازاماتتار بولۋى كەرەك.
- ۇشىنشىدەن، مەملەكەت باسشىسى Amanat پارتياسى ۇيىمداستىرعان اۋىل اكىمدەرىنىڭ ديالوگ الاڭىندا مەملەكەتتىك قىزمەت جۇيەسىندەگى ولاردىڭ قۇقىقتىق مارتەبەسىن جان-جاقتى پىسىقتاۋدى تاپسىرعان بولاتىن. وسىعان وراي، زاڭ جوباسىندا سايلاناتىن لاۋازىمدى تۇلعالاردى مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەردىڭ بولەك ساناتىنا جاتقىزۋ قاراستىرىلعان (ساياسي جانە اكىمشىلىك قىزمەتشىلەرمەن قاتار)، - دەپ تولىقتىردى سپيكەر.
وسى ساناتتاعى قىزمەتشىلەردىڭ قۇقىقتىق مارتەبەسىنىڭ ەرەكشەلىكتەرىن ەسكەرە وتىرىپ:
ارنايى كۋرستار بويىنشا وقىتۋ ءتارتىبى بەلگىلەنەدى؛
ولار روتاتسيادان، ۋاقىتشا باسقا ورگانعا جىبەرۋدەن جانە تالىمگەرلىكتەن بوساتىلادى؛
ولاردى تەرىس قىلىقتارى ءۇشىن قىزمەتتەن بوساتۋ تەك ءماسليحات شەشىمىمەن جۇزەگە اسىرىلادى.
ونىڭ ايتۋىنشا، سايلانبالى مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەردىڭ ايرىقشا مارتەبەسى ولارعا زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكپەن قاتار، سايلاۋشىلاردىڭ سەنىمىن اقتاپ، ولاردىڭ الدىندا دا جاۋاپتى بولۋىن جۇكتەيدى. ولار وزدەرىنىڭ سايلاۋالدى باعدارلامالارىندا بەرگەن ۋادەلەرىن ءىس جۇزىندە ورىنداۋ جانە قابىلدانعان شەشىمدەرى ءۇشىن حالىق الدىندا جاۋاپ بەرەدى.
بۇعان دەيىن ءماجىلىس ءتوراعاسى ەرلان قوشانوۆ رەفەرەندۋم ناتيجەسىنە قاتىستى پىكىرىن ايتىپ، دەپۋتاتتىق كورپۋسقا العىس بىلدىرگەن ەدى.
جاقىندا پارلامەنت پرەزيدەنت، قۇرىلتاي، حالىق كەڭەسى، استانانىڭ مارتەبەسى تۋرالى ءبىرقاتار ماڭىزدى زاڭ جوبالارىن قاراستىرماق.