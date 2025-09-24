ءماجىلىس ەلدەن زاڭسىز شىعارىلعان قاراجاتتى قايتارۋعا ىقپال ەتەتىن زاڭدى قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس «قىلمىستىق جولمەن الىنعان كىرىستەردى زاڭداستىرۋ (جىلىستاتۋ) جانە تەرروريزمدى قارجىلاندىرۋ تاۋەكەلدەرىن باعالاۋ حالىقارالىق ورتالىعىن قۇرۋ تۋرالى كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالاۋ تۋرالى» زاڭدى قابىلدادى.
زاڭ جوباسى بويىنشا نەگىزگى بايانداما جاساعان قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى جەڭىس ەلەمەسوۆتىڭ ايتۋىنشا، اتالعان كەلىسىمگە مەملەكەت باسشىلارى 2023-جىلدىڭ قازان ايىندا قول قويعان.
- ورتالىقتى قۇرۋعا ت م د- عا قاتىسۋشى مەملەكەتتەردىڭ قارجىلىق بارلاۋ بولىمشەلەرىنىڭ باسشىلارى باستاماشىلىق جاسادى. كەلىسىم تاۋەكەلدەردى باعالايتىن حالىقارالىق ورتالىق قۇرۋدى كوزدەيدى. رەسەي تارابى ونىڭ وپەراتورى جانە ۇيلەستىرۋشىسى بولادى. ورتالىق قورعالعان اقپاراتتىق جۇيە رەتىندە جۇمىس ىستەپ، ت م د ەلدەرىنىڭ قارجىلىق بارلاۋ ورگاندارى اراسىندا ءتيىمدى ءوزارا ءىس-قيمىلدى، ورتاق اقپاراتتىق رەسۋرس قۇرۋدى جانە تاۋەكەلدەردى ۇلتتىقتان جوعارى دەڭگەيدە باعالاۋدى قامتاماسىز ەتەدى. ورتالىقتىڭ ماڭىزدى مىندەتتەرىنىڭ ءبىرى اقشانىڭ ترانزيتتىك قوزعالىسىن، اكتيۆتەردىڭ ورنالاسۋىن، سونداي-اق الاياقتىق، بيۋجەت قاراجاتىن جىمقىرۋ، سالىق قىلمىستارى مەن سىبايلاس جەمقورلىق بويىنشا مالىمەت الماسۋدى قوسا العاندا ترانسشەكارالىق قىلمىستىق توپتاردىڭ قىزمەتىن تالداۋ بولىپ سانالادى، - دەدى ول.
ونىڭ اتاپ وتۋىنشە، ورتالىق قىزمەتى ترانسشەكارا سحەمالارىن انىقتاۋ، جولىن كەسۋدى ارتتىرۋعا، ت م د اراسىندا ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا، قارجىلىق بارلاۋ ورگاندارى اراسىندا جەدەل اقپارات الماسۋعا، زاڭسىز شىعارىلعان قاراجاتتى قايتارۋعا ىقپال ەتەدى.
بۇگىندە كەلىسىمدى ارمەنيا، بەلارۋس، قىرعىزستان، تاجىكستان، وزبەكستان راتيفيكاتسيالادى.
ايتا كەتەيىك، وتكەن اپتادا ءماجىلىس ەڭ تومەنگى جالاقىنى بەلگىلەۋ تۋرالى زاڭدى قابىلدادى.