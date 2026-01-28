ءماجىلىس جاڭارتىلاتىن ەنەرگيا سالاسىنا قاتىستى ماڭىزدى قۇجاتتى قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتى مەن قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتى اراسىنداعى جاڭارتىلاتىن ەنەرگيا كوزدەرى سالاسىنداعى جوبالاردى ىسكە اسىرۋ تۋرالى كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالاۋ تۋرالى» زاڭ قابىلداندى.
2024 -جىلعى 12- قاراشادا حالىقارالىق كليماتتىق COP-29 فورۋمى اياسىندا وسى كەلىسىمگە قول قويىلدى. اتالعان كەلىسىم تۇراقتى جانە «جاسىل» ەنەرگەتيكا سالاسىنداعى ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا باعىتتالعان.
- كەلىسىمنىڭ ماقساتى - ۇزاق مەرزىمدى ءارى ءوزارا ءتيىمدى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ، ەنەرگيا ءوندىرۋ مەن جيناقتاۋدىڭ زاماناۋي تەحنولوگيالارىن ەنگىزۋ، سونداي-اق قازاقستان وڭىرلەرىنىڭ تۇراقتى الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋىنا جاردەمدەسۋ. قۇجات اياسىندا جالپى ورناتىلعان قۋاتى 1,8 گ ۆ ت بولاتىن جاڭارتىلاتىن ەنەرگەتيكا سالاسىنداعى ءۇش ءىرى ينۆەستيتسيالىق جوبانى ىسكە اسىرۋ كوزدەلگەن. ونىڭ ىشىندە جيىنتىق قۋاتى 1,5 گ ۆ ت بولاتىن ەكى جەل ەلەكتر ستانتسياسىن جانە قۋاتى 300 م ۆ ت بولاتىن ءبىر كۇن ەلەكتر ستانتسياسىن سالۋ جوسپارلانىپ وتىر. اتالعان جوبالار مەملەكەتارالىق ىنتىماقتاستىق اياسىندا ەلىمىزدە جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقان جەك سالاسىنداعى ەڭ اۋقىمدى جوبالاردىڭ قاتارىنا جاتادى، - دەدى ەنەرگەتيكا ءمينيسترى ەرلان اقكەنجەنوۆ.
جوبالاردى پاۆلودار، قاراعاندى جانە تۇركىستان وبلىستارىنىڭ اۋماعىندا ىسكە اسىرۋ جوسپارلانعان. بۇل وڭىرلەردىڭ تاڭدالۋى جەل جانە كۇن رەسۋرستارىنىڭ جوعارى الەۋەتىمەن، سونداي-اق جاڭا گەنەراتسيالايتىن قۋاتتاردى قازاقستاننىڭ ءبىرىڭعاي ەلەكتر ەنەرگەتيكالىق جۇيەسىنە ينتەگراتسيالاۋ مۇمكىندىگىنىڭ بولۋىمەن نەگىزدەلگەن. بارلىق جوبا قاجەت ەنەرگەتيكالىق ينفراقۇرىلىمدى قۇرۋدى، ونىڭ ىشىندە ەلەكتر جەلىلەرىنە قوسىلۋ وبەكتىلەرىن سالۋدى جانە ەلەكتر ەنەرگياسىن جيناقتاۋ جۇيەلەرىن ەنگىزۋدى كوزدەيدى.
- جوبالاردى ىسكە اسىرۋعا سالىناتىن ينۆەستيتسيالاردىڭ جيىنتىق كولەمى 2,2 ميلليارد ا ق ش دوللارىن قۇرايدى. قارجىلاندىرۋ حالىقارالىق قارجى ينستيتۋتتارى مەن بانكتەردىڭ قاتىسۋىمەن جۇزەگە اسىرىلاتىن بولادى، بۇل ينۆەستورلاردىڭ قازاقستاننىڭ ەنەرگەتيكا سەكتورىنا دەگەن جوعارى سەنىمىن كورسەتەدى. جوبالاردى ىسكە اسىرۋ ايتارلىقتاي الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق اسەر بەرەدى، ونىڭ ىشىندە شامامەن 2000 ۋاقىتشا جانە 204 تۇراقتى جۇمىس ورنىنىڭ قۇرىلۋى، سونداي-اق ەكونوميكانىڭ ساباقتاس سالالارىنىڭ دامۋى قامتاماسىز ەتىلەدى. ەنەرگەتيكالىق جانە ەكولوگيالىق تۇرعىدان العاندا، جوبالار جىل سايىن 5,7 ميلليارد كۆت·ساعاتتان استام «جاسىل» ەلەكتر ەنەرگياسىن وندىرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، كومىرقىشقىل گازىنىڭ شىعارىندىلارىن جىلىنا 4,5 ميلليون تونناعا دەيىن قىسقارتۋعا ىقپال ەتەدى. بۇل ەلىمىزدىڭ كليماتتىق ماقساتتارىنا قول جەتكىزۋگە ءوز ۇلەسىن قوسادى. سونىمەن قاتار «سامۇرىق-ەنەرگو» ا ق- نىڭ قوسالقى ينۆەستور رەتىندە قاتىسۋى ۇلتتىق مۇددەلەردىڭ ەسكەرىلۋىن جانە جاڭارتىلاتىن ەنەرگەتيكا سالاسىنداعى وتاندىق مامانداردىڭ بىلىكتىلىگىن دامىتۋدى قامتاماسىز ەتەدى، - دەدى مينيستر.
قازىرگى ۋاقىتتا جوبالار جوبالىق ىزدەستىرۋ جۇمىستارىنان باستاپ، نەگىزگى ينۆەستيتسيالىق جانە شارتتىق قۇجاتتاردى دايىنداۋ كەزەڭىنە دەيىنگى ءارتۇرلى ىسكە اسىرۋ ساتىلارىندا تۇر. وسىنى ەسكەرە وتىرىپ، كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالاۋ اۋقىمدى ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى ىسكە اسىرۋ ءۇشىن قۇقىقتىق نەگىز قالىپتاستىرادى.