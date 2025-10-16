ءماجىلىس دەپۋتاتى: ايەلدىڭ قازىرگى قوعامداعى ءرولى ەرلىكپەن پارا- پار
استانا. KAZINFORM - ق ر پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى ولجاس قۇسپەكوۆ زاماناۋي قازاقستاندىق ايەلدىڭ جاڭا مودەلىن قالىپتاستىرۋ جونىندە باستاما كوتەردى.
«ءبىز ۇلى جەتىستىكتەر مەن اۋىر قىلمىستار تۋرالى قاراما-قايشى اقپارات كۇن سايىن قاتار جەتىپ وتىراتىن زاماندا ءومىر ءسۇرىپ جاتىرمىز. ال وسىنىڭ بارلىعىنىڭ ءتۇپ-تامىرى - ادامدا. ال ادام ەڭ الدىمەن وتباسىنان باستاۋ الادى. ءدال وسى جەردە ايەل شەشۋشى ءرول اتقارادى. ول العاشقى قۇندىلىقتاردى قالىپتاستىرىپ، بۇكىل ومىرگە باعىت بەرەدى»، - دەدى ولجاس قۇسپەكوۆ.
دەپۋتات بۇگىنگى قوعامدا ايەلگە ورىنسىز پىكىرلەر ءجيى تاڭىلاتىنىن اتاپ ءوتتى.
«كەي جەرلەردە ايەلگە توقال بولۋ نەمەسە بىرەۋدىڭ وتباسىن بۇزۋشى ءرولىن ۇسىنۋ سىندى مودەلدەر ناسيحاتتالادى. ءبىراق باسقا جول دا بار - ول ايەلدىڭ انا، كوشباسشى، دانالىق پەن ۇيلەسىمدىلىكتىڭ يەسى رەتىندەگى جولى»، - دەدى ول.
ولجاس قۇسپەكوۆ مىسال رەتىندە وتكەن عاسىرداعى جاپونيانى كەلتىردى. ول ەلدە قىزدارعا جوعارى ءبىلىمسىز تۇرمىسقا شىعۋعا تىيىم سالاتىن ەرەجە بولعان. ونىڭ ايتۋىنشا، ءدال وسى نورما ايەلگە دەگەن قۇرمەت پەن بىلىمگە باسىمدىق بەرەتىن بولاشاق قوعامنىڭ ىرگەتاسىن قالادى.
«اتا-بابامىز «ايەل ءبىر قولىمەن بەسىكتى، ءبىر قولىمەن الەمدى تەربەتەدى» دەگەن. ياعني، انالارىمىز بەسىكتى عانا ەمەس، بۇكىل ۇلتتى تەربەتەدى. بۇل «وتقا ءتۇسىپ، ەرلىك جاساۋ» جايلى ەمەس، قازاق ايەلىنىڭ شىنايى ميسسياسى تەپە-تەڭدىكتى ساقتاۋ، رۋح بەرۋ جانە بولاشاق ۇرپاقتى قالىپتاستىرۋ دەگەندى بىلدىرەدى»، - دەپ اتاپ ءوتتى سپيكەر.
دەپۋتات پارتيا جانىنداعى Re.Women قوزعالىسى جاي عانا قاۋىمداستىق ەمەس، ايەلدىڭ قوعامداعى ءرولىن قايتا پايىمداپ، وعان ءمان بەرىپ، قۇرمەت كورسەتىپ، ءۇنىن تىڭداۋدى ماقسات ەتكەن قوعامدىق قوزعالىستىڭ باستاۋى ەكەنىن ايتتى.
«ونىڭ ماقساتى - ايەلدەردىڭ كوشباسشىلىق الەۋەتىن دامىتۋ، ءبىلىم بەرۋدى قولداۋ جانە قازاقستاندىق ايەلدىڭ جاڭا مودەلىن قالىپتاستىرۋ. جوبا كاسىپكەر ايەلدەردى، قوعام قايراتكەرلەرىن، ساراپشىلاردى جانە تەڭدىك، دامۋ مەن مادەني ساباقتاستىق قۇندىلىقتارىن بولىسەتىن ەر ازاماتتاردى بىرىكتىرەدى»، - دەپ ءتۇسىندىردى دەپۋتات.