ءماجىلىس ءتوراعاسى ماروككوعا رەسمي ساپارمەن باردى
استانا. KAZINFORM - ماروككو كورولدىگى پارلامەنتى وكىلدەر پالاتاسىنىڭ ءتوراعاسى راشيد تالبي ءال-ءالاميدىڭ شاقىرۋىمەن ءماجىلىس ءتوراعاسى ەرلان قوشانوۆ باستاعان ءبىر توپ دەپۋتات ماروككو كورولدىگىنە رەسمي ساپارمەن باردى.
رابات قالاسىندا ءماجىلىس دەلەگاتسياسى ماروككو كورولدىگى پارلامەنتى وكىلدەر پالاتاسىنىڭ ءتوراعاسى راشيد تالبي ءال-الاميمەن جانە كەڭەسشىلەر پالاتاسىنىڭ ءتوراعاسى مۇحاممەد ۋلد ار- راشيدپەن، سونداي-اق ۇكىمەت باسشىسى ازيز احاننۋشپەن كەزدەستى.
ماروككو كورولدىگى پارلامەنتى وكىلدەر پالاتاسىنىڭ ءتوراعاسى راشيد تالبي ءال-الاميمەن كەزدەسۋدە تاراپتار ەكى ەل اراسىنداعى ىنتىماقتاستىق ماسەلەلەرىن تالقىلادى. ءماجىلىس سپيكەرى قازاقستان پرەزيدەنتى ماروككومەن سەرىكتەستىكتى دامىتۋعا ەرەكشە ءمان بەرەتىنىن ايتىپ، كورول VI مۇحاممەدكە ونىڭ جىلى لەبىزى مەن ىقىلاسىن جەتكىزدى.
قازاقستان مەن ماروككو اراسىندا ديپلوماتيالىق قارىم-قاتىناس ورناعالى بەرى ءبىراز سالادا بەرىك بايلانىس قالىپتاستى. سونىڭ ءبىرى - پارلامەنتارالىق ىقپالداستىق.
اڭگىمە بارىسىندا ەرلان قوشانوۆ وسى پارلامەنتارالىق ديالوگتى تەرەڭدەتۋگە ەرەكشە نازار اۋداردى. ماروككولىق ارىپتەستەرىن زاڭ شىعارۋ سالاسىندا تاجىريبە الماسىپ، اسىرەسە دوستىق توپتارى، بەيىندى كوميتەتتەر جانە اپپاراتتار اراسىنداعى ءىس-ارەكەتتى ارتتىرۋعا شاقىردى.
- ءبىز پارلامەنتارالىق ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا مۇددەلىمىز. ماروككو جاعىنان دا ءدال وسىنداي ىقىلاس بار. حالىقتىڭ وكىلدەرى رەتىندە ەكى ەلدىڭ تىعىز ارالاسۋىنا، جاقىنداسۋىنا جول اشۋىمىز كەرەك. ەلدەرىمىزدىڭ پارلامەنتتەرى اراسىندا قۇرىلعان دوستىق توپتارى ۇنەمى بايلانىستا. بيىل ماروككولىق دوستىق توبىنىڭ استاناعا ساپارى جەمىستى ءوتتى. بۇل تاجىريبەنى الداعى ۋاقىتتا دا جالعاستىرۋ كەرەك، - دەدى ءماجىلىس سپيكەرى.
ءماجىلىس ءتوراعاسى ارىپتەسىنە ەلىمىزدە جۇرگىزىلىپ جاتقان رەفورمالار جايلى ايتىپ بەردى. قازاقستان پارلامەنتىنىڭ قازىرگى قىزمەتى جونىندە جان-جاقتى مالىمەت بەرىپ، الداعى پارلامەنتتىك رەفورمانىڭ ءمان-جايىن ءتۇسىندىردى.
ءوز كەزەگىندە ماروككو وكىلدەر پالاتاسىنىڭ ءتوراعاسى قازاقستان پرەزيدەنتى قولعا العان رەفورمالاردى جوعارى باعالادى.
- ءبىز قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ رەفورمالارىن ۇنەمى باقىلاپ وتىرامىز. ولار ەلدىڭ دامۋىنا زور سەپتىگىن تيگىزۋدە. بۇل باستامالار پارلامەنت جۇمىسىنا دا وڭ ىقپال ەتەرى ءسوزسىز. قازاقستان توعىز جولدىڭ تورابىندا شىعىس پەن باتىستى بايلانىستىرىپ تۇرعان ەل. سىزدەرمەن بارلىق سالادا ىنتىماقتاستىقتى بەكەمدەي تۇسۋگە دايىنبىز. ماروككو قازاقستان ءۇشىن افريكا نارىعىنا شىعاتىن قاقپا بولعىسى كەلەدى، - دەدى راشيد تالبي ءال-الامي.
ەكى ەلدىڭ زاڭ شىعارۋشى ورگاندارى اراسىنداعى سەرىكتەستىكتى دامىتۋ جايى ماروككو كەڭەسشىلەر پالاتاسىنىڭ ءتوراعاسى مۇحاممەد ۋلد ار- راشيدپەن كەزدەسۋدە دە كەڭىنەن تالقىلاندى.
- 2014 -جىلى پارلامەنتارالىق قاتىناستارىمىزدىڭ جاڭا كەزەڭى باستالعانىن اتاپ وتكىم كەلەدى. سول كەزدەگى ماروككونىڭ كەڭەسشىلەر پالاتاسىنىڭ ءتوراعاسى مۇحاممەد بياديللا استاناعا رەسمي ساپارمەن كەلدى. ءوز كەزەگىندە قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان پارلامەنتى سەناتىنىڭ سپيكەرى لاۋازىمىندا راباتقا قارىمتا رەسمي ساپار جاسادى. بۇل قادامدار پارلامەنتتەرىمىزدىڭ اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ بەرىك نەگىزىن قالادى، - دەدى ءماجىلىس سپيكەرى.
كەڭەسشىلەر پالاتاسىنىڭ ءتوراعاسى ەكى ەل ىنتىماقتاستىعىن ارتتىرۋدا جوعارى دەڭگەيدەگى ساپارلاردىڭ ماڭىزى زور ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- ارامىز الشاق بولسا دا، ەلدەرىمىزدى بايلانىستىراتىن دۇنيەلەر از ەمەس. ءبىز قازاقستاندى ورتالىق ازياعا جول اشاتىن ەل رەتىندە قاراستىرامىز. كوكتەمدە قازاقستاننىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى كەلىپ كەتتى. بۇگىن ءسىزدىڭ رەسمي ساپارىڭىز ءوتىپ جاتىر. وسىنداي جوعارى دەڭگەيدەگى ساپارلار بايلانىستارىمىزدىڭ كوكجيەگىن كەڭەيتە تۇسۋدە. ەكى ەل دەپۋتاتتارى بىرلەسىپ، ماروككو كورولى مەن قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ ءۇمىتىن اقتايمىز دەپ سەنەمىن، - دەدى مۇحاممەد ۋلد ار- راشيد.
سونىمەن قاتار ەرلان قوشانوۆ ماروككو ۇكىمەتىنىڭ باسشىسى ازيز احاننۋشپەن كەزدەستى. وندا ەكى ەل اراسىنداعى ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.
تاراپتار ساۋدا-ساتتىقتى ۇلعايتۋ، ينۆەستيتسيا، جاساندى ينتەللەكت، اۋىل شارۋاشىلىعى، كولىك- لوگيستيكا سالالارىندا سەرىكتەستىكتى ودان ءارى كۇشەيتۋ ماسەلەلەرى مەن «ورتا ءدالىز» كولىك باعىتىن بەلسەنە دامىتۋ جايىن ورتاعا سالدى. بۇدان بولەك، ءبىلىم بەرۋ، دەنساۋلىق ساقتاۋ، تۋريزم جانە مادەنيەت سالاسىندا دا ارىپتەستىكتى كەڭەيتۋ جايى ءسوز بولدى.
بيىل ەكى ەل ازاماتتارى ءۇشىن ۆيزاسىز رەجيم كۇشىنە ەندى. قازىرگى ۋاقىتتا تىكەلەي رەيستەر اشۋ ماسەلەسى قاراستىرىلىپ جاتىر. بۇل ەكى حالىقتىڭ ءبىر- ءبىرىن جاقىن تانۋىنا جول اشادى.
ساپار اياسىندا دەپۋتاتتار كورول V مۇحاممەد كەسەنەسىنە بارىپ، مەملەكەتتىڭ نەگىزىن قالاعان تۇلعالار - كورول V مۇحاممەد پەن كورول II حاساننىڭ رۋحىنا تاعزىم ەتتى، گۇل شوقتارىن قويدى.