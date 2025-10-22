ءماجىلىس ءۇش جىلدىق رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتى تالقىلايدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا دەپۋتاتتار 3 جىلدىق رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت پەن جالپى سيپاتتاعى ترانسفەرتتەرگە قاتىستى زاڭ جوبالارىن تالقىعا سالادى.
ايتا كەتەيىك، 17-قازاندا ءماجىلىس سپيكەرى ەرلان قوشانوۆتىڭ توراعالىعىمەن وتكەن بيۋرو وتىرىسىندا جالپى وتىرىستىڭ كۇن ءتارتىبى ناقتىلانعان ەدى. سوعان وراي دەپۋتاتتاردىڭ قاراۋىنا 2026-2028 -جىلدارعا ارنالعان رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت تۋرالى جانە رەسپۋبليكالىق جانە وبلىستىق بيۋدجەتتەر، رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قالالار، استانا بيۋدجەتتەرى اراسىنداعى 2026-2028 -جىلدارعا ارنالعان جالپى سيپاتتاعى ترانسفەرتتەردىڭ كولەمى تۋرالى زاڭ جوبالارى ەنگىزىلەدى.
زاڭ جوبالارى بيۋدجەت كودەكسىنىڭ تالاپتارىنا سايكەس، ەلدىڭ الەۋمەتتىك- ەكونوميكالىق دامۋ بولجامى، 2026-2028 -جىلدارعا ارنالعان بيۋدجەت پارامەترلەرى جانە پرەزيدەنتتىڭ تاپسىرمالارى نەگىزىندە ازىرلەندى.
زاڭ جوباسىنا سايكەس، 2026 -جىلعا رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت مىناداي كولەمدەردە بەكىتىلمەك:
1) كىرىستەر - 22889008204 مىڭ تەڭگە، ونىڭ ىشىندە:
سالىقتىق تۇسىمدەر بويىنشا - 18886018913 مىڭ تەڭگە؛
سالىقتىق ەمەس تۇسىمدەر بويىنشا - 330466775 مىڭ تەڭگە؛
نەگىزگى كاپيتالدى ساتۋدان تۇسەتىن تۇسىمدەر بويىنشا - 2200000 مىڭ تەڭگە؛
ارناۋلى تۇسىمدەر - 20375447 مىڭ تەڭگە؛
ترانسفەرتتەر تۇسىمدەرى بويىنشا - 3649947069 مىڭ تەڭگە؛
2) شىعىندار - 27275015382 مىڭ تەڭگە؛
3) تازا بيۋدجەتتىك كرەديتتەۋ - 168713361 مىڭ تەڭگە، ونىڭ ىشىندە:
بيۋدجەتتىك كرەديتتەر - 415000000 مىڭ تەڭگە؛
بيۋدجەتتىك كرەديتتەردى وتەۋ - 246286639 مىڭ تەڭگە؛
4) قارجى اكتيۆتەرىمەن جاسالاتىن وپەراتسيالار بويىنشا سالدو - 39984618 مىڭ تەڭگە، ونىڭ ىشىندە:
قارجى اكتيۆتەرىن ساتىپ الۋ - 39984618 مىڭ تەڭگە؛
5) بيۋدجەت تاپشىلىعى - 4594705157 مىڭ تەڭگە نەمەسە ەلدىڭ جالپى ىشكى ءونىمىنىڭ 2,5 پايىزى؛
6) بيۋدجەتتىڭ مۇنايعا قاتىستى ەمەس تاپشىلىعى - -9059225157 مىڭ تەڭگە نەمەسە ەلدىڭ جالپى ىشكى ءونىمىنىڭ 4,9 پايىزى؛
7) بيۋدجەت تاپشىلىعىن قارجىلاندىرۋ - 4594705157 مىڭ تەڭگە.
2026 -جىلعا ارنالعان رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتە وبلىستىق بيۋدجەتتەن، رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قالالار، استانا بيۋدجەتتەرىنەن رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتكە بيۋدجەتتىك الىپ قويۋ كولەمدەرى 879 947 069 مىڭ تەڭگە سوماسىندا كوزدەلەدى. ونىڭ ىشىندە:
اتىراۋ وبلىسىنان - 262404282 مىڭ تەڭگە؛
الماتى قالاسىنان - 491887501 مىڭ تەڭگە؛
استانا قالاسىنان - 125655286 مىڭ تەڭگە.
2026 -جىلعا ارنالعان رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق قورىنان كەپىلدەندىرىلگەن ترانسفەرت مولشەرى 2770000000 مىڭ تەڭگە سوماسىندا بولادى.
2026 -جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ:
جالاقىنىڭ ەڭ تومەن مولشەرى - 85000 تەڭگە؛
مەملەكەتتىك بازالىق زەينەتاقى تولەمىنىڭ ەڭ تومەن
مولشەرى - 35596 تەڭگە؛
زەينەتاقىنىڭ ەڭ تومەن مولشەرى - 69049 تەڭگە؛
ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش - 4325 تەڭگە؛
بازالىق الەۋمەتتىك تولەمدەردىڭ مولشەرلەرىن ەسەپتەۋ ءۇشىن ەڭ تومەن كۇنكورىس دەڭگەيىنىڭ شاماسى - 50851 تەڭگە بولىپ بەلگىلەنەدى.
وبلىستىق بيۋدجەتتەرگە، رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قالالاردىڭ، استانانىڭ بيۋدجەتتەرىنە:
- «اۋىلدىق دەنساۋلىق ساقتاۋدى جاڭعىرتۋ» پيلوتتىق ۇلتتىق جوباسى شەڭبەرىندە جەرگىلىكتى دەڭگەيدە دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمدارىن ماتەريالدىق- تەحنيكالىق جاعىنان جاراقتاندىرۋعا؛
- جەرگىلىكتى دەڭگەيدە دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمدارىن ماتەريالدىق- تەحنيكالىق جاعىنان جاراقتاندىرۋعا؛
- «استانا قالاسىنىڭ جاڭا كولىك جۇيەسى. LRT (اۋەجايدان جاڭا تەمىرجول ۆوكزالىنا دەيىنگى ۋچاسكە)» جوباسى شەڭبەرىندە قۇرىلىس ءۇشىن زاڭدى تۇلعالاردىڭ جارعىلىق كاپيتالىن ۇلعايتۋعا؛
- حالىقارالىق قارجى ۇيىمدارىنىڭ قارىزدارىن وتەۋگە جانە ولارعا قىزمەت كورسەتۋگە تابيعي مونوپوليالار سۋبەكتىلەرىنىڭ شىعىندارىن سۋبسيديالاۋعا 2026 -جىلعا ارنالعان اعىمداعى نىسانالى ترانسفەرتتەردى ءبولۋ قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتىنىڭ شەشىمى نەگىزىندە ايقىندالادى.
مۇنان بولەك، دەپۋتاتتار جۇمىسقا ءبىرقاتار جاڭا زاڭ جوباسىن قابىلدايدى. ولاردىڭ قاتارىندا اتقارۋشىلىق ءىس جۇرگىزۋدى جانە قىلمىستىق زاڭنامانى جەتىلدىرۋگە باعىتتالعان تۇزەتۋلەر، سونداي-اق 2021 -جىلعى 16-اقپانداعى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداقتىڭ تەحنيكالىق رەگلامەنتتەرى تالاپتارىنىڭ ساقتالۋىنا مەملەكەتتىك باقىلاۋدى (قاداعالاۋدى) جۇزەگە اسىرۋ قاعيداتتارى مەن تاسىلدەرى تۋرالى كەلىسىمگە ەنگىزىلگەن وزگەرىستەر بار. بۇل قۇجات ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداققا مۇشە مەملەكەتتەردىڭ كورسەتىلگەن سالاداعى زاڭناماسىن ۇيلەستىرۋگە باعىتتالعان.
سونىمەن قاتار حالىقارالىق ازاماتتىق اۆياتسيا تۋرالى كونۆەنتسيانىڭ 50 ا) - بابىنىڭ جانە 56-بابىنىڭ وزگەرۋىنە قاتىستى حاتتامانى راتيفيكاتسيالاۋ ۇسىنىلعان.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، وتكەن اپتاداعى ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا «قۇقىق بۇزۋشىلىق پروفيلاكتيكاسى تۋرالى» زاڭ جوباسى مەن وعان ىلەسپە تۇزەتۋلەر ءبىرىنشى وقىلىمدا ماقۇلدانىپ، ەكى حالىقارالىق قۇجاتتى راتيفيكاتسيالادى.
«قۇقىق بۇزۋشىلىق پروفيلاكتيكاسى تۋرالى» زاڭ جوباسى مەن وعان ىلەسپە زاڭ جوبالارى بويىنشا بايانداما جاساعان ىشكى ىستەر ءمينيسترى ەرجان سادەنوۆتىڭ ايتۋىنشا، قۇجاتتاردا قۇقىق بۇزۋشىلىققا ىقپال ەتەتىن سەبەپتەردى جويۋعا نازار اۋدارىلادى.
بىرىنشىدەن، ورتاق جاۋاپكەرشىلىك ەنگىزىلەدى. اكىمدەر وڭىردەگى قۇقىقتىق ءتارتىپتىڭ جاي-كۇيى ءۇشىن، مەملەكەتتىك ورگاندار قۇزىرەتى بويىنشا پروفيلاكتيكا ءۇشىن، ءماسليحاتتار ولاردىڭ ەسەبىن تىڭداۋ بويىنشا جانە اقساقالدار، جۇرتشىلىق كەڭەستەرى سەكىلدى جەرگىلىكتى قوعامداستىقتاردىڭ ءرولى كۇشەيتىلەدى.
ەكىنشىدەن، پروفيلاكتيكا جونىندەگى ۆەدومستۆوارالىق كوميسسيانىڭ مارتەبەسى جوعارىلايدى. ەندى كوميسسيانىڭ قۇرامى مەن قۇزىرەتىن پرەزيدەنت بەكىتەدى. باعا ۇلتتىق باياندامادا بەرىلەدى.
ۇشىنشىدەن، پروفيلاكتيكا جاسالاتىن سۋبەكتىلەر تىزبەسى 13 تەن 26 عا دەيىن كەڭەيتىلەدى. ولاردىڭ يدەولوگيالىق ءتۇسىندىرۋ جانە تاربيە جۇمىسى، الەۋمەتتىك بەيىمدەۋ جانە وڭالتۋ، سيفرلىق شەشىمدەردى ەنگىزۋ بويىنشا قۇزىرەتتەرى ناقتىلانادى.
سونداي-اق ازاماتتاردىڭ، كاسىپكەرلەردىڭ پروفيلاكتيكاعا قاتىسۋ تاسىلدەرى بەكىتىلەدى. ەندى بارلىق قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى قوعامدىق كومەكشىلەر تارتا الادى.
- جاڭا تەتىكتەر دە ەنگىزىلەدى: رەسمي ەسكەرتۋ، ومىرلىك قيىن جاعدايداعى ادامداردى ەسەپكە الىپ، ولاردىڭ الەۋمەتتىك بەيىمدەۋ جانە وڭالتۋ، جوعارى نازاردى تالاپ ەتەتىن جاسوسپىرىمدەردى پەداگوگيكالىق سۇيەمەلدەۋ، جاقىنداۋعا تىيىم سالۋ، ىلەسپە زاڭ جوبالارى شەڭبەرىندە اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىك، قۇقىققا قارسى كونتەنتتى جاريالاۋ جانە تارتۋ ءۇشىن ەنگىزىلەدى، - دەدى ۆەدومستۆو باسشىسى.
سونداي-اق دەپۋتاتتار «شەكاراارالىق سۋ ارنالارى مەن حالىقارالىق كولدەردى قورعاۋ جانە پايدالانۋ جونىندەگى 1992 -جىلعى كونۆەنتسياعا سۋ جانە دەنساۋلىق پروبلەمالارى تۋرالى حاتتامانى راتيفيكاتسيالاۋ تۋرالى» زاڭدى قابىلدادى.
مۇنان بولەك، قازاقستان مەن رەسەي اراسىنداعى چەليابى مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ قوستاناي فيليالىنىڭ قىزمەتى تۋرالى كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالادى.
جالپى وتىرىس سوڭىندا ءماجىلىس دەپۋتاتتارى وزەكتى الەۋمەتتىك- ەكونوميكالىق ماسەلەلەر بويىنشا مەملەكەتتىك ورگاندارعا 14 دەپۋتاتتىق ساۋال جولدادى. ماسەلەن، ءماجىلىس دەپۋتاتى ايدوس سارىم مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆاعا ساۋال جولداپ، سوڭعى ۋاقىتتا ەلدە كەڭىنەن تارالىپ كەتكەن ەزوتەريكالىق، پسيەۆدوپسيحولوگيالىق جالعان ىلىمدەر مەن سەكتالاردىڭ اسىرە بەلسەندىلىگى قاتتى الاڭداتىپ وتىرعانىن جەتكىزدى.
ال قاراقات ابدەن تۇيە شارۋاشىلىعىن دامىتۋ ءۇشىن مەملەكەتتىك قولداۋدى كۇشەيتۋ كەرەكتىگىنە نازار اۋدارتسا، نارتاي سارسەنعاليەۆ الەۋمەتتىك كاسىپكەرلەر زاڭدا كورسەتىلگەن جەڭىلدىكتەرگە قول جەتكىزە الماي وتىرعانىنا قىنجىلىس ءبىلدىردى.
اۆتور
مارلان جيەمباي