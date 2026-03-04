ءماجىلىس ءبىرقاتار ءىرى جوباعا دۇنيەجۇزىلىك بانك قاراجاتىن تارتاتىن كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالادى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا قازاقستاننىڭ تۇراقتى دامۋ مەن ءوسۋىن جاردەمدەسۋگە باعىتتالعان ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ ماقساتىندا حالىقارالىق قايتا قۇرۋ جانە دامۋ بانكىمەن، حالىقارالىق قارجى كورپوراتسياسىمەن جانە كوپجاقتى ينۆەستيتسيالار كەپىلدىگى اگەنتتىگىمەن ارىپتەستىك تۋرالى نەگىزدەمەلىك كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالاۋ تۋرالى زاڭدى قابىلدادى.
پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعاريننىڭ ايتۋىنشا، زاڭ جوباسى قازاقستاننىڭ تۇراقتى دامۋ مەن ءوسۋىن جاردەمدەسۋگە باعىتتالعان ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ ماقساتىندا حالىقارالىق قايتا قۇرۋ جانە دامۋ بانكىمەن، حالىقارالىق قارجى كورپوراتسياسىمەن جانە كوپجاقتى ينۆەستيتسيالار كەپىلدىگى اگەنتتىگىمەن ارىپتەستىك تۋرالى نەگىزدەمەلىك كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالاۋدى قاراستىرادى.
- بۇل كەلىسىمگە وتكەن جىلعى 18-ماۋسىمدا استانادا قول قويىلعان. ول دۇنيەجۇزىلىك بانكىمەن ستراتەگيالىق ىنتىماقتاستىقتىڭ جاڭا كەزەڭىنىڭ باستالۋىنا، سونداي-اق ەلدەگى جوبالاردى ءتيىمدى جانە جەدەل جۇزەگە اسىرۋدى قامتاماسىز ەتۋ قاجەتتىگىنە وراي جاسالعان. نەگىزدەمەلىك كەلىسىمدە مەملەكەتتىك كەپىلدىكپەن قارىزدار مەن گرانتتىق جوبالاردى ىسكە اسىرۋ كەزىندە دۇنيەجۇزىلىك بانكتىڭ ساياساتتارى مەن ەرەجەلەرىن قولدانۋعا بايلانىستى ۇلتتىق زاڭنامادان وزگەشە نورمالار بەلگىلەنگەن. اتاپ ايتقاندا، تاۋارلاردى، جۇمىستار مەن كورسەتىلەتىن قىزمەتتەردى ساتىپ الۋ قاعيدالارىن، سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى، ەكولوگيالىق، الەۋمەتتىك، ەڭبەك، گەندەرلىك ستاندارتتاردى جانە دۇنيەجۇزىلىك بانك توبىنىڭ اقپاراتتى كورسەتۋ نورمالارىن قولدانۋ كوزدەلەدى. وزدەرىڭىز بىلەتىندەي، دۇنيەجۇزىلىك بانك - الەمدەگى ەڭ بەدەلدى حالىقارالىق قارجى ينستيتۋتتارىنىڭ ءبىرى. ءبىزدىڭ ەلدە ول 30 جىلدان استام جۇمىس ىستەيدى. كولىك، ءبىلىم بەرۋ، ەكولوگيا، تسيفرلاندىرۋ، قارجى سالالارىندا 8 ميلليارد دوللاردان استام سوماعا 50 جوبا ىسكە اسىرىلعان بولاتىن، - دەدى مينيستر.
ونىڭ اتاپ وتۋىنشە، دۇنيەجۇزىلىك بانكتىڭ مەملەكەتتىك كەپىلدىكپەن بورىشتاردى ىسكە اسىرۋ جونىندەگى ەرەجەلەرى دامۋشى ەلدەردىڭ كوپشىلىگىندە قولدانىلاتىن ەڭ ۇزدىك الەمدىك تاجىريبەسىن كورسەتەدى.
- ادەتتە، مەملەكەتتىك كەپىلدىكپەن بەرىلەتىن بورىشتار ۇزاق مەرزىمدى (35 جىلعا دەيىن) جەڭىلدەتىلگەن قارجىلاندىرۋ ءتۇرى. ولار مەملەكەتتىك قارىزدىڭ ۇلعايۋىنا اكەلمەيدى جانە ۇلتتىق باعدارلامالىق ماقساتتارعا قول جەتكىزۋدى قامتاماسىز ەتەدى. وسىلايشا، كەلىسىم جوبالاردى قارجىلاندىرۋ قۇرالدارىن كەڭەيتۋگە، مەملەكەتتىڭ شىعىستارىن باسىم جوبالارعا قايتا ءبولۋ ەسەبىنەن بيۋدجەتكە تۇسەتىن جۇكتەمەنى ازايتۋعا، سونداي- اق جوبالاردى ىسكە اسىرۋ كەزىندە راسىمدەردى وڭتايلاندىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى ول.
ۆيتسە-پرەمەر مالىمەتىنشە، كەلىسىم كۇشىنە ەنگەننەن كەيىن ءبىرقاتار ينفراقۇرىلىمدىق جوبا بويىنشا جۇمىس باستالادى. ولار:
«جەزقازعان- قاراعاندى» جانە «بەينەۋ- سەكسەۋىل» اۆتوجولدارىن قايتا جاڭارتۋ جانە سالۋ؛
قازاقستانداعى تەمىرجول قاتىناسى مەن كولىك بايلانىسىن ترانسفورماتسيالاۋ جوباسىن ىسكە اسىرۋ؛
قامباراتا گ ە س-1 دى سالۋ جانە باسقا جوبالار.
- ۇزاق مەرزىمدى جوسپاردا كەلىسىم اياسىندا دۇنيەجۇزىلىك بانكتىڭ جوبالارىن ىسكە اسىرۋ ج ءى ءو-نىڭ وسۋىنە، جۇمىس ورىندارىن قۇرۋعا، جەكە سەكتور مەن ش و ب-تى دامىتۋعا، يننوۆاتسيالاردى ىنتالاندىرۋعا، ينۆەستيتسيالىق احۋالدى جاقسارتۋعا جاردەم كورسەتەدى. ايتا كەتەرلىگى، 2020 -جىلى قازاقستان ۇكىمەتى مەن ازيا دامۋ بانكى اراسىندا ۇقساس كەلىسىم راتيفيكاتسيالانعان بولاتىن. جالپى، كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالاۋ تەرىس الەۋمەتتىك- ەكونوميكالىق جانە قۇقىقتىق سالدارعا اكەپ سوقپايدى، سونداي- اق رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتەن قوسىمشا قاراجات ءبولۋدى تالاپ ەتپەيدى، - دەدى سەرىك جۇمانعارين.
وسىعان دەيىن پارلامەنت ءماجىلىسى جەكە دەتەكتيۆتىك قىزمەتكە قاتىستى زاڭ جوباسىن قارايتىنىن جازعانبىز.