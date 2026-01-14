ءماجىلىس الاتاۋ قالاسىنىڭ ارناۋلى مارتەبەسى تۋرالى قۇجات جوباسىن قارايدى
استانا. KAZINFORM - پارلامەنت ءماجىلىسى «الاتاۋ قالاسىنىڭ ارناۋلى مارتەبەسى تۋرالى» كونستيتۋتسيالىق زاڭىنىڭ جوباسىن تالقىلاۋعا قابىلدادى.
- بۇل كونستيتۋتسيالىق زاڭنىڭ جوباسى مەملەكەت باسشىسىنىڭ 2025 -جىلعى 8-قىركۇيەكتەگى قازاقستان حالقىنا جولداۋىن ىسكە اسىرۋ ماقساتىندا ازىرلەندى. زاڭ جوباسى الاتاۋ قالاسىنىڭ ەكونوميكالىق، تەنحنولوگيالىق، عىلىمي ءبىلىم بەرۋ، ساۋدا جانە ينۆەستيتسيالىق ورتالىق رەتىندە قالىپتاسۋىنا جاعداي جاساۋعا باعىتتالعان، - دەدى دەپۋتات نۇرتاي سابيليانوۆ ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا.
سونىمەن قاتار قۇجات جوباسى الاتاۋ قالاسىن دامىتۋعا سالىناتىن ينۆەستيتسيالاردىڭ كەپىلدىكتەرى مەن قۇقىقتىق قورعالۋىن ارتتىرۋعا، «اقىلدى قالا» قۇرۋ جانە الاتاۋدىڭ ەكونوميكالىق دامۋى ماقساتىندا عىلىم مەن تەحنيكانىڭ وزىق جەتىستىكتەرىن، تەحنولوگيالىق يننوۆاتسيالاردى، زاماناۋي تاسىلدەر مەن تاجىريبەلەردى قولدانۋعا ارنالعان.
- زاڭ جوباسى 5 تاراۋدان، 65 باپتان تۇرادى. وسىعان ورايدا ءماجىلىستىڭ ەكونوميكالىق رەفورما جانە وڭىرلىك دامۋ كوميتەتى قازاقستان پارلامپەنتتىنىڭ رەگلامەنتىنە سايكەس قاراۋعا دايىن، - دەدى ن. سابيليانوۆ.
ەسكە سالساق، مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ الاتاۋ قالاسىنا ارنايى قۇقىقتىق مارتەبە بەرۋدى جۇكتەدى.