ءجۇزىم تەرىنى جاقسارتادى - زەرتتەۋ
استانا. قازاقپارات - ءجۇزىمدى تۇراقتى تۇردە تۇتىنۋ تەرىنىڭ جاعدايىن جاقسارتىپ، ونى زاقىمدانۋدان جاقسىراق قورعاي الادى.
مۇنداي قورىتىندىعا University of Western New England عالىمدارى كەلدى. زەرتتەۋ ناتيجەلەرى ACS Nutrition Science جۋرنالىندا جاريالاندى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
تاجىريبە بارىسىندا ەرىكتىلەر ەكى اپتا بويى كۇن سايىن ءۇش پورتسياعا تەڭ مولشەردە ءجۇزىم جەگەن. زەرتتەۋگە دەيىن جانە كەيىن عالىمدار تەرىدەگى گەندەردىڭ بەلسەندىلىگىن، سونداي-اق اعزانىڭ ۋلتراكۇلگىن ساۋلەگە رەاكتسياسىن زەرتتەدى.
ناتيجەسىندە ءجۇزىم تۇتىنعاننان كەيىن قاتىسۋشىلاردىڭ تەرىنى قورعاۋعا جاۋاپ بەرەتىن گەندەرىنىڭ جۇمىسى وزگەرگەنى انىقتالدى. سونىمەن قاتار زەرتتەۋشىلەر جاسۋشالار زاقىمدانعاندا كوبەيەتىن توتىعۋ سترەسسىنىڭ ماركەرى مالوندى ديالدەگيد دەڭگەيىنىڭ تومەندەگەنىن بايقاعان.
عالىمداردىڭ پىكىرىنشە، ءجۇزىم تەرىنىڭ تابيعي قورعانىس قاباتىن كۇشەيتۋگە كومەكتەسەدى. ول تەك تەرىگە عانا ەمەس، باۋىر، بۇلشىقەت جانە مي سياقتى باسقا مۇشەلەردىڭ جۇمىسىنا دا وڭ اسەر ەتۋى مۇمكىن.
بۇعان دەيىن زەرتتەۋشىلەر شىرعاناقتىڭ دا اعزانىڭ بىرنەشە جۇيەسىنىڭ ساۋلىعىن قولدايتىنىن انىقتاعان ەدى.