ءجۇزۋ سپورتى مەكتەپ باعدارلاماسىنا ەنگىزىلمەك
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلى الماتى مەن استانا قالاسىنىڭ ورتا ءبىلىم باعدارلاماسىنا ءجۇزۋ سپورتى ەنگىزىلمەك. بۇل تۋرالى بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسىندا قازاقستان سۋ سپورتى تۇرلەرى فەدەراتسياسىنىڭ باس حاتشىسى دميتري بالاندين ايتتى.
- دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ دەرەگىنشە، 2024 -جىلى الەمدە 235 مىڭنان استام ادام سۋعا باتىپ كەتتى، ونىڭ 82 مىڭى 1 دەن 14 جاسقا دەيىنگى بالالار. بۇل سيفر حالىقتى قاراپايىم ءجۇزۋ داعدىلارى مەن سۋدا قاۋىپسىزدىك ءتارتىبىن وقىتۋدىڭ قانشالىقتى ماڭىزدى ەكەنىن كورسەتەدى. وسىعان بايلانىستى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىمەن بىرگە باعدارلاما ەنگىزۋ جۇمىسى ىستەلىنىپ جاتىر. ونىڭ اياسىندا ءجۇزۋ ساباعى دەنە تاربيەسى جۇيەسىنە ەنگىزىلىپ، مەكتەپ باعدارلاماسىنىڭ ءبىر بولىگىنە اينالادى، - دەدى ول.
ونىڭ اتاپ وتۋىنشە، بۇل جوبانى 2026 -جىلى الماتى مەن استانا قالاسىندا ىلكى جوبا رەتىندە ەنگىزۋ جوسپارلانىپ وتىر. ودان كەيىن بىرتىندەپ بۇكىل ەلىمىزگە ەنگىزىلەدى.
- مۇنداي باستاما ا ق ش، اۆستراليا، ماجارستان سىندى ەلدەردە جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. ولار الەمدە جۇزۋدەن ەڭ مىقتى مەملەكەتتەردىڭ ءبىرى سانالادى ءارى ۇزاق جىلدان بەرى مەكتەپ جۇيەسىندە بالالاردى جۇزۋگە مىندەتتى تۇردە ۇيرەتۋدى تابىستى ەنگىزگەن. جوبانى ىسكە اسىرۋ ەرتە باستان بالالاردىڭ سۋدا قاۋىپسىز بولۋ داعدىسىن قالىپتاستىرىپ، ولاردى سپورتقا تارتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى دميتري بالاندين.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان قۇراماسى ارتىستىك جۇزۋدەن ازيا چەمپيوناتىندا بەس مەدال جەڭىپ الدى.