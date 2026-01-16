ChatGPT نەگىزىندە ونلاين اۋدارماشى ىسكە قوسىلدى
استانا. قازاقپارات - OpenAI كومپانياسى ChatGPT نەگىزىندە اۆتونومدى ۆەب-اۋدارما قۇرالىن ىسكە قوستى.
ChatGPT Translate قىزمەتى Google Translate جانە DeepL ءتارىزدى ينتەرفەيسكە يە. قازىرگى ۋاقىتتا ول 50 دەن استام ءتىلدى قولدايدى، بۇل Google Translate تىڭ 240 تان استام ءتىلىن قولداۋىمەن سالىستىرعاندا از.
الايدا، Neowin باسىلىمىنىڭ مالىمەتىنشە، جاڭا قۇرال ساننان گورى اۋدارما ساپاسىنا باسىمدىق بەرەدى. قىزمەت ءماتىننىڭ مازمۇنى مەن دىبىسىن ەسكەرە وتىرىپ جۇمىس ىستەيدى. اۋدارما ناتيجەسىنىڭ استىندا جىلدام وڭدەۋ ءۇشىن ارنايى تۇيمەلەر بار: مىسالى، بيزنەس نەمەسە اكادەميالىق ءستيلدى تاڭداۋعا، سونداي-اق ءماتىندى بالالارعا تۇسىنىكتى دەڭگەيگە جەڭىلدەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
ChatGPT Translate ميكروفون ارقىلى داۋىسپەن ەنگىزۋدى قولدايدى، ءبىراق بۇل فۋنكتسيا تەك موبيلدى نۇسقادا قولجەتىمدى. قازىرگى ۋاقىتتا سۋرەتتى اۋدارۋ مۇمكىندىگى ەنگىزىلمەگەن.
تەحنيكالىق جاعىنان ChatGPT اۋدارما جاساۋعا قابىلەتتى، ءبىراق جاڭا ۆەب-ينتەرفەيس جاساندى ينتەللەكتىنى اۋدارما سالاسىندا ناقتى ماقساتپەن قولدانۋعا باعىتتالعان.
ەسكە سالا كەتسەك، بۇعان دەيىن OpenAI ChatGPT مەن ينتەگراتسيالانعان جەكە براۋزەرىن تانىستىرعان بولاتىن.