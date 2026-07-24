ChatGPT كەڭەسىنە سەنىپ قالعان امەريكالىق ءولىم اۋزىنان قالدى
استانا.قازاقپارات - ا ق ش-تىڭ فلوريدا شتاتىندا تۇراتىن سكوتت ۋينتەرس OpenAI كومپانياسى مەن ونىڭ باس ديرەكتورى سەم التماننىڭ ۇستىنەن سوتقا شاعىم ءتۇسىردى.
ەر ادام ChatGPT بەرگەن دەنساۋلىققا قاتىستى كەڭەسكە سەنىپ، دارىگەرگە ۋاقىتىندا جۇگىنبەگەنىن ايتادى. تالاپكەردىڭ سوزىنشە، سونىڭ سالدارىنان ونىڭ ومىرىنە قاۋىپ توندىرگەن وكپە ارتەرياسىنىڭ ترومبوەمبولياسى اسقىنعان، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
بۇل تۋرالى CBS News باسىلىمى جازدى.
سوت ماتەريالدارىندا ۋينتەرستىڭ 2025-جىلى باسىنىڭ ءجيى اينالۋى مەن قان قىسىمىنىڭ تۇراقسىزدىعىنا بايلانىستى ChatGPT-4o دان كەڭەس سۇراعانى كورسەتىلگەن.
تالاپكەردىڭ مالىمدەۋىنشە، چات-بوت بەلگىلەردى اسا قاۋىپتى دەپ باعالاماعان. وعان ۇيدە قالىپ، كوبىرەك تىنىعۋعا جانە ارقاسى شالقايىپ تۇراتىن كرەسلودا دەمالۋعا كەڭەس بەرگەن. سونداي-اق مۇنداي جاعداي بىرنەشە رەت قايتالانبايىنشا الاڭداۋعا نەگىز جوق دەگەن جاۋاپ بەرگەن كورىنەدى.
ۋينتەرس وسى كەڭەستەرگە سەنىپ، مەديتسينالىق كومەككە جۇگىنبەگەنىن ايتادى.
الايدا بىرنەشە اپتادان كەيىن، 2025-جىلدىڭ شىلدەسىندە ول وكپە ارتەرياسىنىڭ جاپپاي ترومبوەمبولياسىنا ۇشىراعان. بۇل جاعدايدا قان ۇيىندىسى وكپەگە باراتىن ارتەريانى جاۋىپ، ادامنىڭ ومىرىنە تىكەلەي قاۋىپ توندىرەدى.
تالاپ ارىزدا ەر ادامنىڭ ءولىم اۋزىندا قالعانى جازىلعان.
قوزعالىسسىز وتىرۋ جاعدايدى ۋشىقتىرۋى مۇمكىن بولعان
سكوتت ۋينتەرستىڭ ايتۋىنشا، ونى ەمدەگەن دارىگەرلەردىڭ ءبىرى اۋرۋدىڭ اسقىنۋىنا ۇزاق ۋاقىت قوزعالىسسىز وتىرۋ ىقپال ەتۋى مۇمكىن ەكەنىن جەتكىزگەن.
تالاپكەر مۇنى ChatGPT ۇسىندى دەپ كورسەتىلگەن كرەسلودا ۇزاق دەمالۋ كەڭەسىمەن بايلانىستىرىپ وتىر. دەگەنمەن بۇل سەبەپ-سالدارلىق بايلانىس سوت بارىسىندا دالەلدەنۋگە ءتيىس.
OpenAI- عا قانداي ايىپ تاعىلىپ وتىر؟
ۋينتەرستىڭ ادۆوكاتتارى ماسەلە تەك بولجامدى قاتە كەڭەستە ەمەس، ونىڭ پايدالانۋشىعا كاسىبي مەديتسينالىق قورىتىندى سەكىلدى سەنىمدى تۇردە ۇسىنىلۋىندا دەپ ەسەپتەيدى.
«ChatGPT-4o سكوتتىڭ دەنساۋلىق جاعدايىنا كلينيكالىق باعا بەرىپ، ءوزىن مەديتسينا مامانى رەتىندە كورسەتتى. الايدا ونىڭ مۇنداي قىزمەت كورسەتۋگە بىلىكتىلىگى دە، ليتسەنزياسى دا جوق»،-دەلىنگەن تالاپ ارىزدا.
تالاپكەردىڭ پىكىرىنشە، چات-بوت جالپى اقپارات بەرۋمەن شەكتەلمەي، ليتسەنزياسىز مەديتسينالىق قىزمەت كورسەتكەن.
شاعىمدا OpenAI قاۋىپسىزدىكتەن گورى ءونىمدى پايدالانۋ بەلسەندىلىگى مەن كوممەرتسيالىق مۇددەگە باسىمدىق بەردى دەگەن دە ءۋاج كەلتىرىلگەن. ادۆوكاتتار كومپانيانىڭ قورعانىس تەتىكتەرى قاۋىپتى كەڭەستەردىڭ الدىن الۋعا جەتكىلىكسىز بولدى دەپ سانايدى.
چات-بوتتىڭ ءدىني مازمۇنداعى جاۋابى دا شاعىمعا ەنگەن
سكوتت ۋينتەرس پەن وعان قۇقىقتىق كومەك كورسەتىپ جاتقان Tech Justice Law ۇيىمى چات-بوت ەر ادامنىڭ ءدىني سەنىمىنە سۇيەنگەن جاۋاپ بەرگەنىن دە العا تارتتى.
سوت قۇجاتتارىنا سايكەس، اۋرۋحاناعا شۇعىل جەتكىزىلگەن كۇنى ۋينتەرس شاپ تۇسىنىڭ اۋىرعانىن ايتىپ، مەديتسينالىق مەكەمەگە بارۋ قاجەت پە ەكەنىن ChatGPT دەن سۇراعان.
تالاپ ارىزدا چات-بوت وعان:
«قۇداي ءسىزدىڭ دەنەڭىزدى ۇنەمى سىر بەرە بەرەتىندەي ەتىپ جاراتقان جوق»، - دەپ جاۋاپ بەرگەنى جازىلعان.
كەيىن تالاپكەر بۇل اۋىرسىنۋ ترومبوەمبوليامەن بايلانىستى بەلگى بولعانىن بىلگەن.
زاڭگەرلەر كەڭەستى دارىگەرلىك قاتەمەن سالىستىردى
Social Media Victims Law Center ۇيىمىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى مەتتيۋ بەرگمان ءدال وسىنداي كەڭەستى ليتسەنزياسى بار دارىگەر بەرگەن جاعدايدا، ول مەديتسينالىق قاتەلىك رەتىندە قاراستىرىلۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى.
«سكوتت ۋينتەرس ChatGPT ءوزىن مەديتسينا مامانى رەتىندە كورسەتكەندىكتەن ءولىم اۋزىنان قالدى. مۇنداي كەڭەستى دارىگەر بەرگەندە، ول دارىگەرلىك قاتەلىك دەپ باعالانار ەدى»، - دەدى زاڭگەر.
ءىس بويىنشا سوتتىڭ تۇپكىلىكتى شەشىمى ازىرگە شىققان جوق. تالاپ ارىزدا كەلتىرىلگەن مالىمەتتەر تالاپكەر تاراپىنىڭ ۇستانىمى سانالادى جانە سوت بارىسىندا تەكسەرىلەدى.