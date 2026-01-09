ChatGPT دەنساۋلىققا قاتىستى ءبولىمدى ىسكە قوسادى: نەنى ءبىلۋ كەرەك
استانا. قازاقپارات - OpenAI دەنساۋلىق ساقتاۋ ماسەلەلەرىنە ارنالعان پلاتفورمانىڭ ارنايى ءبولىمى - ChatGPT Health ىسكە قوسىلعانىن جاريالادى، دەپ حابارلايدى Euronews.
جاڭا مۇمكىندىك مەديتسينالىق كومەكتى الماستىرۋعا ەمەس، پايدالانۋشىلارعا دەرەكتەردى تالداۋعا جانە دەنساۋلىق ساقتاۋ ماماندارىمەن ءوزارا ارەكەتتەسۋگە دايىندالۋعا كومەكتەسۋگە ارنالعان.
«دەنساۋلىق» بولىمىندە پايدالانۋشىلار Apple Health, MyFitnessPal جانە ت. ب. دەنساۋلىق جانە فيتنەس قولدانبالارىنىڭ مەديتسينالىق جازبالارى مەن دەرەكتەرىن قوسا الادى. بۇل ولارعا جەكەلەندىرىلگەن جاۋاپتار الۋعا، سىناق ناتيجەلەرىن تۇسىنۋگە، دارىگەردىڭ قابىلداۋىنا دايىندالۋعا، تاماقتانۋ مەن جاتتىعۋلارعا قاتىستى ۇسىنىستار الۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
دەنساۋلىق ءبولىمى باسقا چاتتاردان بولەك جۇمىس ىستەيدى. بارلىق سويلەسۋلەر، فايلدار جانە قوسىلعان قولدانبالار بولەك ساقتالادى جانە دەنساۋلىق دەرەكتەرى وسى بولىمنەن تىس پايدالانىلمايدى.
كومپانيا ChatGPT Health اۋرۋلاردى دياگنوستيكالاۋعا نەمەسە ەمدەۋگە ارنالماعانىن اتاپ ءوتتى.
ايتپاقشى، قىزمەت سوڭعى ەكى جىلدا 600000 نان استام شولۋ جاساعان 60 ەلدەن 260 تان استام دارىگەردىڭ قاتىسۋىمەن ازىرلەندى. ChatGPT Health قولدانباسىنا قول جەتكىزۋ قازىرگى ۋاقىتتا شەكتەۋلى: قىزمەت كۇتۋ ءتىزىمى ارقىلى Free ،Go ،Plus جانە Pro جازباسى بار پايدالانۋشىلار ىسكە قوسا الادى.
باستاپقىدا بۇل ءبولىم ەۋروپالىق ەكونوميكالىق ايماقتا (شۆەيتساريا مەن ۇلى بريتانيا) قوسىلمايدى. مەديتسينالىق جازبالارمەن جانە بەلگىلى ءبىر قولدانبالارمەن ينتەگراتسيا تەك ا ق ش-تا جۇمىس ىستەيدى. دەگەنمەن، OpenAI الداعى اپتالاردا ChatGPT Health قولدانباسىن ۆەب جانە iOS نۇسقالارىنا كەڭەيتۋدى جوسپارلاپ وتىر.
بۇعان دەيىن OpenAI كىرىستىرىلگەن ChatGPT بار جەكە براۋزەرىن تانىستىردى.