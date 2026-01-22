ChatGPT پايدالانۋشىلاردىڭ جاسىن ناقتى انىقتايتىن بولادى
استانا. قازاقپارات - ChatGPT كامەلەتكە تولماعانداردى قورعاۋدى كۇشەيتۋ ءۇشىن پايدالانۋشىلاردىڭ جاسىن اۆتوماتتى تۇردە انىقتاي باستايدى، دەپ حابارلايدى DW.
OpenAI جاڭا جۇيەسى تىركەلگىن ادامنىڭ دەرەكتەرىن، سونىڭ ىشىندە ونىڭ جاسىن، بەلسەندىلىك تانىتاتىن ۋاقىتىن جانە سۇراۋلارىنىڭ سيپاتىن تالداپ، پايدالانۋشىنىڭ 18 جاسقا تولعان-تولماعانىن انىقتاي الادى.
الگوريتم پايدالانۋشىنىڭ جاس ءوسپىرىم ەكەنىن انىقتاسا، ChatGPT قوسىمشا قاۋىپسىزدىك شارالارىن ىسكە قوسادى. بۇل زورلىق-زومبىلىق، وزىنە زيان كەلتىرەتىن مازمۇنعا جانە قاۋىپتى نەمەسە قاۋىپتى مىنەز-قۇلىقتى دامىتۋى مۇمكىن ۆيرۋستىق ونلاين سىناقتارعا كىرۋدى شەكتەيدى.
OpenAI جاستى بولجاۋ جۇيەسى ساراپشىلىق باعالاۋلار مەن بالانىڭ دامۋىنداعى اكادەميالىق زەرتتەۋلەر نەگىزىندە جاسالعانىن اتاپ كورسەتەدى. جاسوسپىرىمدەر ءالى دە وقۋ، شىعارماشىلىق جانە انىقتامالىق اقپارات ءۇشىن ChatGPT پايدالانا الادى.
ە و ەلدەرى 16 جاسقا تولماعان پايدالانۋشىلاردىڭ الەۋمەتتىك مەديانى پايدالانۋىنا شەكتەۋ قويۋدى تالقىلاپ جاتىر. ال اۆستراليا ChatGPT رەسمي تۇردە بۇل ەرەجەلەرگە باعىنبايتىنىنا قاراماستان، ۇقساس تىيىمدى ەنگىزدى.
بۇل ماسەلە كاليفورنيادا OpenAI جانە ونىڭ باس ديرەكتورى سەم ولتمانعا قارسى 16 جاسار ءوز-وزىنە قول جۇمساعان بالانىڭ اتا-اناسى بەرگەن سوت ءىسىن ودان ءارى رەزونانسقا اينالدىردى. تالاپكەرلەر پلاتفورما ونىڭ جاعدايىنا تەرىس اسەر ەتكەن بولۋى مۇمكىن دەپ مالىمدەيدى.
OpenAI قازىردىڭ وزىندە اتا-انا باقىلاۋى مۇمكىندىكتەرىن، سونىڭ ىشىندە چاتبوتتىڭ تىنىشتىق ساعاتى مەن سويلەسۋدەگى ەسكەرتۋ بەلگىلەرىن ەنگىزدى. ەگەر پايدالانۋشىنىڭ جاسىندا قاتە كەتسە، ول ناقتى ۋاقىتتاعى سەلفي نەمەسە جەكە كۋالىكتى جۇكتەۋ ارقىلى كامەلەتكە تولعانىن راستاي الادى.
ەسكە سالايىق، v ۇلتتىق قۇرىلتايدا جاسوسپىرىمدەردىڭ الەۋمەتتىك جەلىدەگى بەلسەندىلىگىن رەتتەۋمەن بايلانىستى ۇسىنىس ايتىلدى.
بىلتىر جىل سوڭىندا تۇركيا بالالارعا الەۋمەتتىك جەلىلەردى پايدالانۋعا تىيىم سالاتىنى تۋرالى جازدىق.