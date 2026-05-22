چات جيپيتيمەن 10 مينۋت سويلەسكەن ادام اقىماق بولا باستايدى
استانا. قازاقپارات - University of Oxford, Massachusetts Institute of Technology, Carnegie Mellon University جانە University of California, Los Angeles عالىمدارى جۇرگىزگەن جاڭا زەرتتەۋ ChatGPT سەكىلدى جاساندى ينتەللەكت قۇرالدارىن قىسقا ۋاقىت قولدانۋدىڭ ءوزى ادامنىڭ ويلاۋ قابىلەتى مەن موتيۆاتسياسىنا اسەر ەتۋى مۇمكىن ەكەنىن كورسەتتى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
ەكسپەريمەنتكە 1222 ادام قاتىسقان. ولارعا ماتەماتيكالىق ەسەپتەر مەن ءماتىندى تۇسىنۋگە ارنالعان تاپسىرمالار بەرىلدى. قاتىسۋشىلاردىڭ ءبىر بولىگى تاپسىرمالاردى ءوز بەتىمەن ورىنداسا، ەكىنشى توپ GPT-5 نەگىزىندەگى چات-بوتتىڭ كومەگىن پايدالانعان. كەيىننەن جاساندى ينتەلكت كومەگى كۇتپەگەن جەردەن ءوشىرىلىپ، ەكى توپ تا بىردەي تاپسىرمالاردى وزدىگىنەن جالعاستىرىپ شەشكەن.
ناتيجەسىندە ChatGPT قولدانعان قاتىسۋشىلاردىڭ تاپسىرمالاردى شامامەن %20 عا ناشار ورىنداعانى انىقتالدى. سونىمەن قاتار ولار كۇردەلى سۇراقتاردى ءوز بەتىمەن جۇمىس ىستەگەن ادامدارعا قاراعاندا ەكى ەسە ءجيى وتكىزىپ جىبەرگەن.
زەرتتەۋ اۆتورلارىنىڭ ايتۋىنشا، مي وتە تەز «دايىن جاۋاپقا» ۇيرەنىپ كەتەدى. ەگەر شەشىم بىرنەشە سەكۋندتا تابىلسا، ادامعا وزدىگىنەن ويلانىپ، ماسەلەنى شەشۋ الدەقايدا قيىن ءارى جاعىمسىز بولىپ كورىنە باستايدى.
عالىمدار بۇعان دەيىن جاساندى ينتەلكتكە تاۋەلدىلىك ويلاۋ قابىلەتىن بىرتىندەپ السىرەتەدى دەپ ەسەپتەلگەنىن ايتادى. الايدا جاڭا زەرتتەۋ مۇنداي وزگەرىستەردىڭ نەبارى 10-15 مينۋت ىشىندە باستالۋى مۇمكىن ەكەنىن كورسەتتى.
سونىمەن بىرگە زەرتتەۋشىلەر ماسەلە جاساندى ينتەللەكتتىڭ وزىندە ەمەس، ونى قالاي قولدانۋدا ەكەنىن اتاپ ءوتتى. جاساندى ينتەلكت وقۋ مەن جۇمىسقا كومەكتەسە الادى، ءبىراق ادام دايىن جاۋاپتارعا شامادان تىس سۇيەنسە، سىني ويلاۋ مەن قيىن تاپسىرمالاردى ءوز بەتىنشە شەشۋ داعدىلارى سيرەك قولدانىلىپ، بىرتىندەپ السىرەۋى مۇمكىن.