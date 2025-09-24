ءۇشىنشى تۇلعالاردان الىنعان «قايرات» - «رەال مادريد» بيلەتتەرى جارامسىز بولادى
الماتى. KAZINFORM - «قايرات» - «رەال مادريد» بيلەتتەرىنىڭ رەسمي ساتىلىمىن جۇرگىزگەن Ticketon جانكۇيەرلەردىڭ شاعىمىنا بايلانىستى رەسمي مالىمدەمە جاسادى.
Ticketon كوممۋنيكاتسيالار ديرەكتورى ازامات اتاگەلدىنىڭ ايتۋىنشا، ولار بيلەتتەردىڭ ءادىل ءارى اشىق ساتىلۋىن بارىنشا قامتاماسىز ەتۋگە تىرىستى.
- ساتىلىمنىڭ شارىقتاۋ ساتىندە پلاتفورمادا ءبىر مەزەتتە 1 ميلليوننان استام قولدانۋشى بولدى. ال ستاديوننىڭ سىيىمدىلىعى - نەبارى 20 مىڭ ورىن. بارىنە ورىننىڭ جەتپەيتىنى انىق. ادىلەتتى وتكىزۋ ءۇشىن بار كۇشىمىزدى سالدىق. بيلەت ساتۋ بارىسىندا ءار ج س ن- عا ءبىر عانا بيلەت، ءبىر قولعا ەكىدەن ارتىق ەمەس دەگەن شەكتەۋ قويىلدى. بۇل شەكتەۋ ناعىز شىنايى جانكۇيەردى قورعاۋ ماقساتىندا ەنگىزىلگەن ەدى. الىپساتارلىققا جول بەرىلمەدى، - دەدى ول.
سونداي-اق ول جانكۇيەرلەر تاراپىنان «كەزەك قاتىپ قالدى» نەمەسە «جۇيە قايتا جۇكتەلدى» دەگەن شاعىمدارعا جاۋاپ بەردى.
- ساتىلىم ساعات 17:00 دە قاتاڭ تارتىپپەن باستالدى. جۇيە قالىپتى جۇمىس ىستەدى. ال ەرتەرەك كىرگەن قولدانۋشىلاردىڭ سەسسياسى اۆتوماتتى تۇردە جاڭارىپ وتىردى. بۇل رەتسىز اجيوتاجدىڭ الدىن الۋ ءۇشىن ەنگىزىلگەن تەحنيكالىق شارا. بيلەتتەردىڭ ساتىلىمى جونىندە اقپارات ءبىزدىڭ جانە «قايرات» ف ك رەسمي ارنالارىندا الدىن الا جاريالانعان، - دەپ ءتۇسىندىردى ول.
سونداي-اق Ticketon وكىلى جانكۇيەرلەردى اباي بولۋعا، كۇماندى سايتتارعا، «قولدان-قولعا» ساتىلادى دەگەن ۇسىنىستارعا سەنبەۋگە شاقىردى. ايتۋىنشا، اقشادان ايىرىلىپ، ستاديونعا كىرە الماي قالۋ قاۋپى بار.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن «قايرات» پەن «رەال مادريد» كەزدەسۋىنە بيلەت ساتىلىمى باستالعان كەزدە كەزەكتە 120 مىڭنان استام ادام تۇرعانىن جازعانبىز.