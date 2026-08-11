ءۇش چەمپيون ءبىر كىلەمدە: استانادا Qazaqstan Barysy-2026 وتەدى
استانا. KAZINFORM - استاناداعى جاقسىلىق ۇشكەمپىروۆ اتىنداعى جەكپە-جەك سارايىندا 15-تامىز كۇنى قازاق كۇرەسىنەن مەرەيتويلىق XV Qazaqstan Barysy-2026 سۋپەرتۋرنيرى وتەدى.
بوز كىلەمدە ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىنەن ىرىكتەلگەن 40 پالۋان بەلدەسەدى، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
- ءتۋرنيردىڭ باستى تارتىسى - ءار جىلدارى التىن بەلبەۋ يەگەرى اتانعان ءۇش چەمپيوننىڭ كەزدەسۋى بولماق. كىلەمگە 2017-جىلعى جەڭىمپاز ەلامان ەرعاليەۆ، 2021-جىلعى چەمپيون داۋرەن نۇرالينوۆ جانە 2023-جىلعى باس جۇلدە يەگەرى عالىمجان قىرىقباي شىعادى. ولاردىڭ قاتىسۋى بيىلعى جارىستىڭ مارتەبەسىن ارتتىرىپ، تۋرنير تاريحىنداعى ەڭ تارتىستى دودالاردىڭ بىرىنە اينالدىرادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
داۋرەن نۇرالينوۆ پەن عالىمجان قىرىقباي ءۇشىن بۇل تۋرنير 2021-جىلعى فينالدان كەيىنگى تەكەتىرەستىڭ جالعاسىنا اينالۋى مۇمكىن. ال ەلامان ەرعاليەۆ بۇل جارىسقا جەڭىسىنەن توعىز جىل وتكەن سوڭ قايتا ورالدى.
قايسار ءشامشيدينوۆ - 100 كەلىدەن جوعارى سالماقتاعى 2025-جىلعى ازيا چەمپيونى، حالىقارالىق دارەجەدەگى سپورت شەبەرى ءارى «تۇركىستان بارىسى-2026» ءتۋرنيرىنىڭ جەڭىمپازى. ول دا بيىلعى دودانىڭ باستى فاۆوريتتەرىنىڭ ءبىرى.
نۇرداۋلەت جارىلعاپوۆ - Qazaqstan Barysy ءتۋرنيرىنىڭ ءۇش دۇركىن جۇلدەگەرى، جانكۇيەرلەرگە «قارا بۋرا» اتىمەن تانىلعان پالۋان ءارى 5-دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنىڭ جەڭىمپازى.
سايات شامشيەۆ - Qazaqstan Barysy-2024 ءتۋرنيرىنىڭ قولا جۇلدەگەرى. ولجاس شىنكەيەۆ - قازاقستان چەمپيونى ءارى حالىقارالىق تۋرنيرلەردىڭ جەڭىمپازى. ول سپورتتىق كارەراسىن ىشكى ىستەر ورگاندارىنداعى قىزمەتىمەن قاتار الىپ ءجۇر. وتان قورعاۋشىلار نامىسىن «اسكەر بارىسى-2026» تۋرنيرىندە ءبىرىنشى جانە ەكىنشى ورىن العان ايدار بەسكەمپىر مەن ءادىل ورازبايەۆ قورعايدى.
ايدار بەسكەمپىر - ازيا كۋبوگىنىڭ جەڭىمپازى ءارى ازيا چەمپيوناتىنىڭ جۇلدەگەرى.
سونىمەن قاتار، تۋرنيرگە ءوز وڭىرىندە ىرىكتەۋدەن وتكەن پالۋاندار دا باق سىنايدى. Qazaqstan Barysy-2026 سۋپەرتۋرنيرى جىلدىڭ ەڭ جارقىن سپورتتىق وقيعاسى سانالادى. جانكۇيەرلەردى تارتىستى بەلدەسۋلەر، ءتۇرلى بۋىن چەمپيوندارىنىڭ ءادىس-ايلا قولدانۋ تاسىلدەرى مەن جەڭىسكە دەگەن جىگەرلى ساتتەر كۇتەدى. بيىلعى بارىس ءارى «تايتۇياق» اۋىسپالى كۋبوگىنىڭ يەگەرى 15-تامىزدا Qazaqstan Barysy سۋپەرتۋرنيرىندە بەلگىلى بولادى.
وسىعان دەيىن قازاقستان دزيۋدو قۇراماسى Qazaqstan Barysy Grand Slam جارىسىن تاريحي ناتيجەمەن اياقتاعانىن جازدىق.