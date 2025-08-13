ءۇش وڭىردە مال ۇرلىعىمەن اينالىسقان ۇيىمداسقان قىلمىستىق توپتار ۇستالدى
استانا. KAZINFORM - ىشكى ىستەر مينيسترلىگى مەن ونىڭ اۋماقتىق بولىنىستەرى مال ۇرلىعىنا قاتىسى بار ادامداردىڭ قىلمىستىق ارەكەتتەرىن اشكەرەلەۋگە باعىتتالعان اۋقىمدى جەدەل- ىزدەستىرۋ ءىس- شارالارىن جۇرگىزدى، دەپ حابارلايدى Polisia.kz.
ناتيجەسىندە ءبىر مەزگىلدە تۇركىستان، جامبىل جانە شىعىس قازاقستان وبلىستارىندا جۇيەلى تۇردە مال ۇرلىعىمەن اينالىسقان ءۇش ۇيىمداسقان قىلمىستىق توپ ۇستالدى.
تەرگەۋ دەرەكتەرىنە سايكەس، توپ مۇشەلەرى يەلەرى قاراۋسىز قالدىرعان جىلقى مەن ءىرى قارانى ەركىن جايىلىمنان ۇرلاپ، ولاردى الىس ايماقتارعا ايداپ اپارىپ سويعان. كەيىن ەتىن بازارلارعا وتكىزگەن.
- جەدەل ءىس-شارالار بارىسىندا كۇدىكتىلەردەن 55 تەن استام ۇرلانعان مال تاركىلەنىپ، يەلەرىنە قايتارىلدى. قىلمىستىق توپتاردىڭ ۇيىمداستىرۋشىلارى مەن سىبايلاستارى ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قامالدى.
ق ر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 188-1-بابىنا (مال ۇرلىعى) سايكەس ولارعا 7 جىلدان 12 جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى تاعايىندالۋى مۇمكىن، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
ءى ءى م ازاماتتاردى ءتورت تۇلىك مالدى قاراۋسىز قالدىرماۋعا جانە جوعالعان جاعدايدا دەرەۋ پوليتسياعا حابارلاۋعا شاقىرادى.
ايتا كەتەيىك، مۇنىڭ الدىندا تۇركىستان وبلىسىندا مال ۇرلىعىن كاسىپ ەتكەن 4 قىلمىستىق توپ ۇستالعان بولاتىن.