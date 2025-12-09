ءۇش وبلىستاعى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار جولداردا كولىك قوزعالىسى شەكتەلدى
استانا. KAZINFORM - قازاۆتوجول كولىك قوزعالىسىنا شەكتەۋ ەنگىزۋ تۋرالى شۇعىل اقپارات جاريالادى.
9-جەلتوقسان ساعات 07:00 دەگى جاعداي بويىنشا اۋا رايىنىڭ كۇرت ناشارلاۋىنا بايلانىستى 3 وبلىستاعى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوكولىك جولدارىندا كولىك قوزعالىسىنا شەكتەۋ ەنگىزىلدى.
اقمولا وبلىسى:
«استانا- شىدەرتى- پاۆلودار- ۇسپەنكا- ر ف شەكاراسى» اۆتوجولى، 36- 200 ك م، ا. سوفيەۆكا - پاۆلودار وبلىسىنىڭ شەكاراسى ۋچاسكەسى.
قاراعاندى وبلىسى:
«قالقامان- باياناۋىل- ۇمىتكەر- بوتاقارا» اۆتوجولى، 231- 324 ك م، پاۆلودار وبلىسىنىڭ شەكاراسى - ا. بوتاقارا ۋچاسكەسى.
«قىزىلوردا- جەزقازعان- قاراعاندى- شىدەرتى» اۆتوجولى، 1067- 1135 ك م، ا. مولودەجنىي - پاۆلودار وبلىسىنىڭ شەكاراسى ۋچاسكەسى.
پاۆلودار وبلىسى:
«قالقامان- باياناۋىل- ۇمىتكەر- بوتاقارا» اۆتوجولى، 0- 231 ك م، ا. قالقامان - قاراعاندى وبلىسىنىڭ شەكاراسى ۋچاسكەسى.
«استانا- شىدەرتى- پاۆلودار- ۇسپەنكا- ر ف شەكاراسى» اۆتوجولى، 200- 431 ك م، اقمولا وبلىسىنىڭ شەكاراسى - ا. اتامەكەن ۋچاسكەسى.
« قىزىلوردا- جەزقازعان- قاراعاندى- شىدەرتى» اۆتوجولى، 1135- 1206 ك م، ا. شىدەرتى - قاراعاندى وبلىسىنىڭ شەكاراسى ۋچاسكەسى.
ايتا كەتەيىك، جولدى 9-جەلتوقساندا ساعات 15:00 دە اشۋ جوسپارلانعان.