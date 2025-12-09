ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    08:36, 09 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    ءۇش وبلىستاعى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار جولداردا كولىك قوزعالىسى شەكتەلدى

    استانا. KAZINFORM - قازاۆتوجول كولىك قوزعالىسىنا شەكتەۋ ەنگىزۋ تۋرالى شۇعىل اقپارات جاريالادى.

    5 облыстағы республикалық жолдарда көлік қозғалысы шектелді
    فوتو: ۆيكتور فەديۋنين/kazinform

    9-جەلتوقسان ساعات 07:00 دەگى جاعداي بويىنشا اۋا رايىنىڭ كۇرت ناشارلاۋىنا بايلانىستى 3 وبلىستاعى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوكولىك جولدارىندا كولىك قوزعالىسىنا شەكتەۋ ەنگىزىلدى.

    اقمولا وبلىسى:

    «استانا- شىدەرتى- پاۆلودار- ۇسپەنكا- ر ف شەكاراسى» اۆتوجولى، 36- 200 ك م، ا. سوفيەۆكا - پاۆلودار وبلىسىنىڭ شەكاراسى ۋچاسكەسى.

    قاراعاندى وبلىسى:

    «قالقامان- باياناۋىل- ۇمىتكەر- بوتاقارا» اۆتوجولى، 231- 324 ك م، پاۆلودار وبلىسىنىڭ شەكاراسى - ا. بوتاقارا ۋچاسكەسى.

    «قىزىلوردا- جەزقازعان- قاراعاندى- شىدەرتى» اۆتوجولى، 1067- 1135 ك م، ا. مولودەجنىي - پاۆلودار وبلىسىنىڭ شەكاراسى ۋچاسكەسى.

    پاۆلودار وبلىسى:

    «قالقامان- باياناۋىل- ۇمىتكەر- بوتاقارا» اۆتوجولى، 0- 231 ك م، ا. قالقامان - قاراعاندى وبلىسىنىڭ شەكاراسى ۋچاسكەسى.

    «استانا- شىدەرتى- پاۆلودار- ۇسپەنكا- ر ف شەكاراسى» اۆتوجولى، 200- 431 ك م، اقمولا وبلىسىنىڭ شەكاراسى - ا. اتامەكەن ۋچاسكەسى.

    « قىزىلوردا- جەزقازعان- قاراعاندى- شىدەرتى» اۆتوجولى، 1135- 1206 ك م، ا. شىدەرتى - قاراعاندى وبلىسىنىڭ شەكاراسى ۋچاسكەسى.

    ايتا كەتەيىك، جولدى 9-جەلتوقساندا ساعات 15:00 دە اشۋ جوسپارلانعان.

     

    تەگ:
    ايماق اۋارايى
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار