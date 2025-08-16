ءۇش ساعاتقا جۋىق ۋاقىت كەلىسسوز جۇرگىزگەن ترامپ پەن پۋتين كەلىسىمگە كەلە المادى
استانا. KAZINFORM - ۆلاديمير پۋتين مەن دونالد ترامپتىڭ كەلىسسوزدەرى الياسكا شتاتىنىڭ انكوريدج قالاسىنداعى «ەلمەندورف-ريچاردسون» اسكەري بازاسىندا ءوتىپ جاتىر.
پۋتين مەن ترامپتىڭ بىرلەسكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتى اياقتالدى.
پۋتين مەن ترامپ سامميتىنىڭ قورىتىندىسى
ۆلاديمير پۋتين رەسەيدىڭ ۋكراينا قاۋىپسىزدىگى جولىندا جۇمىس ىستەۋگە دايىن ەكەندىگىن مالىمدەدى.
- ۋكراين حالقى - ءبىزدىڭ باۋىرلاس حالقىمىز. رەسەي ۋكرايناداعى قاقتىعىستى توقتاتۋعا شىن نيەتىمەن مۇددەلى. داعدارىستىڭ بارلىق باستاپقى سەبەبى جويىلۋى ءتيىس. كيەۆ جانجالدى رەتتەۋگە باعىتتالعان پروگرەسكە كەدەرگى كەلتىرمەيدى دەپ ۇمىتتەنەمىز - دەدى پۋتين.
ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينمەن ەكىجاقتى كەزدەسۋ بارىسىندا «بەلگىلى ءبىر ىلگەرىلەۋگە» جانە «ۇلكەن پروگرەسكە» قول جەتكىزگەندەرىن ايتتى. ءبىراق «كەلىسىمگە قول جەتكىزىلمەي ەشقانداي مامىلە بولمايتىندىعىن» اتاپ ءوتتى.
- ءبىراز ۋاقىتتان كەيىن ناتوعا قوڭىراۋ شالامىن. قاجەت دەپ سانايتىن ادامدارعا حابارلاسامىن. ارينە، پرەزيدەنت [ۆلاديمير] زەلەنسكيگە دە قوڭىراۋ شالىپ، بۇگىنگى كەزدەسۋ جايىندا ايتامىن. تۇپتەپ كەلگەندە بارلىعى سولارعا بايلانىستى، - دەدى ترامپ بۇگىن انكوريدجدەگى سامميتتەن كەيىن.
- ءبىز وتە ناتيجەلى كەزدەسۋ وتكىزدىك جانە كوپتەگەن تارماق بويىنشا كەلىسىمگە كەلدىك. ماقساتقا تولىق قول جەتكىزە المادىق. الايدا، وعان جەتۋدىڭ جاقسى مۇمكىندىكتەرى بار، - دەپ قوستى ترامپ.
باسپا ءسوز ءماسليحاتىنىڭ سوڭىندا پۋتين كەلەسى كەزدەسۋدى ماسكەۋدە وتكىزۋدى ۇسىندى. ترامپ بۇل قىزىقتى ۇسىنىس ەكەنىن ايتىپ، سىنعا قاراماستان، ونداي مۇمكىندىك بارىن جوققا شىعارمادى.
پرەزيدەنتتەر جينالعان جۋرناليستەردىڭ سۇراقتارىنا جاۋاپ بەرمەي مىنبەردەن ءتۇسىپ كەتتى.
رەسەي مەن ا ق ش دەلگاتسيالارىنىڭ الدىندا جوسپارلانعان تۇسكى اسى بولمايتىن بولدى.
ەكىجاقتى كەزدەسۋدەن سوڭ پۋتين فورت-ريچاردسون مومەريالدى زيراتىندا كەڭەس سولداتتارىنىڭ مۇردەسىنە گۇل شوعىن قويدى.
پۋتيننىڭ جۇمىس ساپارى اياقتالدى. كرەملدىڭ Telegram-ارناسىندا ۇشاققا وتىرىپ جاتقان پرەزيدەنتتىڭ ۆيدەوسى جاريالاندى. رەسەي كوشباسشىسى باسپالداقپەن كوتەرىلىپ بارا جاتىپ توقتاپ، قولىن بۇلعاپ، باسىن ءيدى.
رەسەي پرەزيدەنتىنەن سوڭ ترامپ تا الياسكادان كەتتى.
كەلىسسوزدەر قالاي ءوتتى؟
رەسەي مەن اقش كوشباسشىلارى بىرلەسكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىن وتكىزۋ ءۇشىن جۋرناليستەر الدىنا شىقتى.
پۋتين مەن ترامپتىڭ شاعىن قۇرامداعى كەلىسسوزدەرى اياقتالدى، دەپ جازدى ت ا س س. رەسەي مەن ا ق ش پرەزيدەنتتەرى شاعىن قۇرامدا 3 ساعاتقا جۋىق اڭگىمەلەستى.
ب ا ق وكىلدەرى پۋتين مەن ترامپ باسپا ءسوز ءماسليحاتىن كۇتىپ وتىر.
«ۇشتە ءۇش» فورماتىنداعى رەسەيلىك-امەريكالىق سامميت 2 ساعاتتان استام ۋاقىت ءوتىپ جاتىر.
رەسەي مەن ا ق ش پرەزيدەنتتەرى انكوريدجدەگى «ەلمەندورف-ريچاردسون» اسكەري بازاسىندا كەلىسسوزدەر باستادى، دەپ جازدى CNN.
كەزدەسۋگە پرەزيدەنتتىڭ كومەكشىسى يۋريي ۋشاكوۆ پەن رەسەي سىرتقى ىستەر ءمينيسترى سەرگەي لاۆروۆ، ا ق ش تاراپىنان مەملەكەتتىك حاتشى ماركو رۋبيو مەن ا ق ش كوشباسشىسىنىڭ ارنايى وكىلى ستيۆەن ۋيتكوفف قاتىسىپ وتىر.
بۇعان دەيىن ر ف پرەزيدەنتىنىڭ كومەكشىسى يۋري ۋشاكوۆ ۆلاديميرا پۋتين مەن دونالد ترامپتىڭ اڭگىمەسى تەك ەكەۋارا وتەتىندىگىن، وعان اۋدارماشىلار عانا قاتىساتىندىعىن مالىمدەگەن ەدى.
دەگەنمەن، ا ق ش اكىمشىلىگىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى كەرولاين ليۆيتت اق ءۇي باسپا ءسوز- پۋلىنىڭ تىلشىلەرىنە كەزدەسۋدى بەتپە-بەت ەمەس، «ۇشتە-ءۇش» فورماتىندا وتكىزۋ تۋرالى شەشىم قابىلدانعانىن ايتتى.
كەڭەيتىلگەن قۇرامداعى كەزدەسۋگە ا ق ش قارجى جانە ساۋدا مينيسترلەرى سكوتت بەسسەنت پەن گوۆارد لاتنيك، اق ءۇي اپپاراتىنىڭ باسشىسى سيۋزان ۋايلس، قورعانىس ءمينيسترى پيت حەگسەت قاتىسادى.
ترامپ پۋتيندى ۇشاق باسپالداعىندا جەكە ءوزى قارسى العاننان كەيىن مەملەكەت باسشىلارى قىزىل كىلەممەن ءجۇرىپ ءوتتى. جازعى الاڭدا سۋرەتكە ءتۇسۋ سالتاناتى الدىندا ءبىر-ەكى اۋىز ءسوز الماستى. قىسقا عانا ءىس-شارادان كەيىن ەكەۋى ءبىر-بىرىمەن قول الىسىپ، سودان سوڭ ترامپتىڭ Cadillac كولىگىنە ءمىنىپ جول تارتتى.
وسىعان دەيىن پۋتيننىڭ الياسكاداعى سامميتكە دايىندىق جونىندە كەڭەس وتكىزگەنى تۋرالى جازدىق.