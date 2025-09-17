ءۇش ميلليون ازامات نەسيە الۋدان ءوز ەركىمەن باس تارتتى
استانا. KAZINFORM - بۇل قىزمەت ەڭ الدىمەن الاياقتاردان ساقتانۋدىڭ سەنىمدى تەتىگى. كەز كەلگەن قازاقستان ازاماتى Egov mobile قوسىمشاسىنا كىرىپ، ءوز ەركىمەن نەسيە راسىمدەۋگە تىيىم سالا الادى. بۇل تۋرالى Jibek joly تەلەارناسىنىڭ جاڭالىقتار قىزمەتىندە ايتتى.
Egov mobile قوسىمشاسىنداعى «ستوپ كرەديت» قىزمەتىنىڭ ىسكە قوسىلعانىنا ءبىر جىلدان استى.
وسى ارالىقتا ءۇش ميلليوننان استام وتانداسىمىز نەسيە الۋدان ءوز ەركىمەن باس تارتقان.
بۇل شەكتەۋدى قالاعان ۋاقىتىندا الىپ تاستاي الادى.
ەگەر «باس تارتۋ» باتىرماسىن باسقاننىڭ وزىندە، الاياقتار امالىن تاۋىپ ءسىزدىڭ اتىڭىزدان كرەديت العان بولسا، بانكتەر بۇل نەسيەنى سوتسىز جانە تەرگەۋسىز ەسەپتەن شىعارۋعا مىندەتتەدى.
ەسكە سالساق ەلدە تۇتىنۋ نەسيەسىن بەرۋ ەرەجەلەرى كۇشەيەتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.